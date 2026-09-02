Nuevo documental de HBO retrata a Elon Musk como uno de los hombres más peligrosos del mundo

La película también cuestiona el papel que Hollywood tuvo en la construcción de su imagen como genio visionario

Elon Musk ha pasado de ser presentado por Hollywood como el equivalente real de Tony Stark a convertirse en el protagonista de uno de los documentales más críticos sobre su figura. Alex Gibney, ganador del Oscar por ‘Taxi to the Dark Side’, estrenará este otoño ‘Musk’, una producción de HBO que examina el ascenso empresarial, político y tecnológico del magnate y plantea una pregunta inquietante: qué ocurre cuando una sola persona acumula suficiente poder para influir en gobiernos, guerras, comunicaciones, inteligencia artificial y procesos electorales.

También te puede interesar: Olivia Wilde dice que Elon Musk es ‘una criatura’ y lo lamenta: ‘Realmente se veía inteligente’

¿Por qué ‘Musk’ presenta a Elon Musk como una figura peligrosa?

Gibney comenzó a trabajar en el documental a finales de 2022 y originalmente había terminado una versión de aproximadamente dos horas en 2024. Sin embargo, la participación de Musk en la campaña presidencial de Donald Trump, su llegada al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su creciente influencia política llevaron a HBO a financiar casi dos años adicionales de producción.

Elon Musk (imagen: Getty)

El resultado es una película que llegará a los festivales y cines con una duración de aproximadamente tres horas y 45 minutos, mientras que HBO prepara una versión cercana a las cuatro horas para 2027.

También lee: Colman Domingo, actor de ‘Euphoria’ y ‘Michael’, se burla de la ‘Odisea’ con IA de Elon Musk: ‘Será más blanca que la Navidad’

La tesis de Gibney no se concentra únicamente en el comportamiento excéntrico de Musk. El documental analiza cómo SpaceX, Starlink, Tesla, Neuralink, X y DOGE han colocado enormes cantidades de infraestructura e información bajo la influencia de un solo empresario.

Sam Harris, antiguo amigo de Musk, resume la preocupación:

“Es una locura absoluta que tengamos a una persona tan caótica —que no ha sido elegida en absoluto— y que ostente tanto poder.”

Gibney incluso cuestiona la percepción de que la riqueza de Musk necesariamente implica racionalidad o estabilidad:

“Es una locura absoluta que tengamos a una persona tan caótica —que no ha sido elegida en absoluto— y que ostente tanto poder.”

De DOGE y Starlink al poder político de Musk

Uno de los apartados más delicados aborda el acceso que empleados de DOGE habrían tenido a sistemas informáticos del gobierno estadounidense. Gibney plantea la posibilidad de que esa información pudiera utilizarse posteriormente con fines políticos, aunque el documental no demuestra que Musk haya empleado esos datos para manipular elecciones.

El científico Geoffrey Hinton, ganador del Nobel y considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, plantea directamente ese riesgo:

“Si hubieras querido corromper esas elecciones de mitad de mandato y utilizar la IA, lo único que habrías necesitado era obtener información detallada sobre los ciudadanos estadounidenses. Y lo que hizo DOGE se parecía exactamente a eso.”

También se examina Starlink y la capacidad que su infraestructura ha otorgado a Musk para intervenir indirectamente en decisiones relacionadas con países en guerra, además de la dependencia de NASA respecto a SpaceX.

Todo esto ocurre después de una relación política especialmente volátil con Trump: Musk pasó de financiar su regreso a la Casa Blanca a enfrentarse públicamente con él, acusarlo durante su ruptura de aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein, borrar posteriormente la publicación y reconciliarse nuevamente con el movimiento republicano.

Elon Musk (imagen: Shutterstock)

Hollywood ayudó a fabricar el mito de Elon Musk

El documental también dirige parte de su crítica hacia Hollywood. Durante años, Musk apareció en producciones como ‘Iron Man 2’, ‘The Simpsons’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Rick and Morty’ y ‘Saturday Night Live’, donde frecuentemente fue presentado como inventor visionario, empresario brillante o benefactor de la humanidad.

La contradicción resulta especialmente llamativa ahora que Musk se ha convertido en uno de los críticos más agresivos de la propia industria. Durante los últimos meses ha atacado a Christopher Nolan y su adaptación de ‘La Odisea’, acusándolo de haber perdido su integridad y cuestionando decisiones creativas y de reparto.

Gibney propone desmontar precisamente esa imagen cuidadosamente construida. Su comparación es con el Mago de Oz: una figura intimidante cuyo poder disminuye cuando alguien corre la cortina y muestra los mecanismos que existen detrás.

‘Musk’ tendrá su estreno mundial el 8 de septiembre en el Festival de Venecia, llegará ampliamente a los cines en octubre y posteriormente será transmitido por HBO en 2027.

No te vayas sin leer: Director de ‘Doctor Strange’ critica a Elon Musk por querer rehacer ‘La Odisea’ con IA: ‘No sabe nada de cine’