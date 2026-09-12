¿De qué trata ‘Gandhari’, la nueva película de acción de la India que está arrasando en Netflix?

‘Gandhari’ se ha convertido en uno de los títulos internacionales que más atención están recibiendo dentro de Netflix. De acuerdo con FlixPatrol, la película india aparece actualmente en el tercer lugar entre las películas más vistas de la plataforma a nivel global, mientras que en México ocupa el primer puesto. Protagonizada por Taapsee Pannu, la producción combina acción, suspenso, drama familiar, tráfico infantil y elementos tomados de la mitología hindú para contar la historia de una madre dispuesta a enfrentarse a una peligrosa organización después del secuestro de su hija.

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¿De qué trata ‘Gandhari’?

La historia sigue a Bani, interpretada por Taapsee Pannu, una madre que viaja con su esposo Gokul y su pequeña hija cuando la niña es secuestrada en una concurrida estación de tren de Joypurra. Durante su intento por alcanzar al responsable, Bani sufre un violento ataque que le provoca una pérdida temporal de la visión.

Póster de ‘Gandhari’ (imagen: Netflix)

Lo que inicialmente parece ser un caso aislado pronto conduce a algo mucho mayor. Bani y Gokul descubren que en Joypurra opera una organización dedicada al tráfico de menores, vinculada con la desaparición de varias niñas de zonas cercanas. Mientras la policía investiga el caso, ambos padres comienzan por su cuenta una búsqueda que los lleva hacia una red criminal escondida bajo la apariencia cotidiana del pueblo.

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Joypurra funciona además como uno de los elementos particulares de la película. El lugar está atravesado por túneles subterráneos y habitado por personajes relacionados con los behrupiyas, artistas tradicionales conocidos por adoptar distintas apariencias. Esa idea de las identidades cambiantes termina vinculándose con la trama de conspiraciones, secretos y personajes que esconden sus verdaderas intenciones.

A medida que Bani avanza en su búsqueda, deja de ser únicamente una madre desesperada y se convierte en una figura de venganza capaz de enfrentarse físicamente a quienes están detrás de las desapariciones.

¿Por qué la película se llama ‘Gandhari’?

El título proviene directamente del Mahabharata, uno de los grandes textos épicos de la tradición hindú. Gandhari es una reina que decide cubrirse los ojos después de casarse con un hombre ciego y posteriormente pierde a sus 100 hijos durante una guerra.

La guionista y productora Kanika Dhillon tomó esa figura como punto de partida, pero quiso darle una interpretación distinta mediante Bani. En entrevista con The Hollywood Reporter India (vía What’s On Netflix), explicó:

“En el ‘Mahabharata’, Gandhari es una madre que nunca pudo adoptar una postura activa. Esta vez quise reinterpretar eso: verla tomar realmente la decisión correcta, entrar en el campo de batalla y librar esa guerra.”

La película utiliza así la historia mitológica como una referencia para transformar a su protagonista en una madre que sí decide entrar en combate. Ese componente se mezcla con imágenes relacionadas con diosas, demonios y antiguas leyendas, mientras la investigación sobre los niños desaparecidos se desarrolla dentro de un thriller contemporáneo.

Taapsee Pannu encabeza el reparto de la película

‘Gandhari’ representa la sexta colaboración entre Taapsee Pannu y Kanika Dhillon. Ambas ya habían trabajado juntas en cinco proyectos, incluidos los originales de Netflix ‘Haseen Dillruba’ y ‘Phir Aayi Hasseen Dillruba’.

Para interpretar a Bani, Pannu tuvo que prepararse para uno de los papeles físicamente más exigentes de su carrera. Su entrenamiento incluyó ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia, además de yoga aéreo.

Ishwak Singh en ‘Gandhari’ (Imagen: Netflix)

El elenco también cuenta con Ishwak Singh como Gokul, Chhaya Kadam como Uma Didi, Swastika Mukherjee como Churni Didi, Mita Vashisht como Jhunu Amba, Jatin Sarna como Kabir y Prashant Narayanan como Dada.

La dirección quedó en manos de Devashish Makhija, responsable de ‘Joram’, mientras que Dhillon escribió y produjo el proyecto. La fotografía estuvo a cargo de Amit Roy.

El rodaje comenzó en diciembre de 2024 y concluyó en marzo de 2025 después de aproximadamente 50 días de filmación en locaciones de Mumbai y Maharashtra.

¿Qué han dicho los críticos sobre ‘Gandhari’?

Aunque la película está consiguiendo una gran visibilidad dentro de Netflix, su recepción entre la crítica especializada ha sido considerablemente más dividida.

The Hollywood Reporter India cuestionó especialmente la estructura narrativa, el exceso de giros, los diálogos y la forma en que la película intenta combinar temas como maternidad, violencia, tráfico infantil y mitología. La reseña también consideró que la transformación de Bani en una figura prácticamente imparable no está suficientemente desarrollada.

Taapsee Pannu en ‘Gandhari’ (imagen: Netflix)

The Hindu señaló un problema similar: la película intenta unir el estilo sociopolítico y realista asociado con Devashish Makhija con el enfoque más comercial de Kanika Dhillon, pero ambos elementos terminan compitiendo entre sí. El medio destacó algunas secuencias de acción y el desempeño físico de Pannu, aunque consideró que la cinta pierde fuerza por sus cambios de tono y por una conexión emocional insuficiente con la protagonista.

Por su parte, Cinema Express reconoció la construcción de Joypurra y algunas de las ideas del thriller, pero señaló que buena parte de sus recursos resultan familiares y que la historia está impulsada principalmente por la trama y sus revelaciones, en lugar de desarrollar a profundidad a sus personajes.

Pese a esas críticas, ‘Gandhari’ ha conseguido colocarse entre las películas más vistas de Netflix pocos días después de su estreno. La cinta llegó a la plataforma el 3 de septiembre de 2026, está hablada originalmente en hindi y tiene una duración cercana a las dos horas.

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