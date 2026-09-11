Nuevo estudio revela por qué esperar años entre temporadas puede perjudicar a las series

Una serie de streaming termina con asuntos pendientes y el público queda listo para regresar, pero la siguiente temporada en verdad que puede tardar años. Un nuevo informe de Luminate examina qué ocurre con las audiencias durante esas ausencias y ofrece datos para revisar los calendarios de estreno. El análisis incluye producciones populares de Netflix y otros servicios, con resultados que invitan nos hacen pensar en la prolongación de una espera sin afectar el interés.

¿Qué dice el nuevo estudio?

El reporte, dedicado a las estrategias de lanzamiento en música y televisión, compara el desempeño de distintas temporadas y el tiempo transcurrido entre ellas. Su análisis muestra cómo regresan las series después de pausas prolongadas; también examina situaciones en las que nuevos episodios ayudan a recuperar el interés por temporadas anteriores, algo muy relevante para cualquier CEO y para historias con muchos personajes y cabos sueltos.

De acuerdo con Luminate, “una pausa larga, más de 1.5 años, en las series de streaming suele conducir a una audiencia baja, al menos en el mercado estadounidense”. Las comparaciones consideran las visualizaciones estimadas en Estados Unidos durante las primeras doce semanas de lanzamiento. What’s on Netflix, medio que cita la fuente principal, plantea que una ausencia extensa puede debilitar la relación del espectador con los personajes. Además, arguementa que una primera temporada recibe visitas de personas que prueban algunos episodios y abandonan.

Luminate observó un aumento del consumo de las primeras cuatro temporadas de Stranger Things antes de su despedida a finales del año pasado. Volver a esos capítulos nos ayuda a recordar acontecimientos y relaciones, pero ese comportamiento no garantiza un impulso igual para toda serie. Bridgerton no registró el mismo repunte de temporadas anteriores antes de su cuarta entrega.

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Ejemplos de baja de audiencia

Merlina presenta una de las diferencias más pronunciadas de la muestra, pues después de más o menos dos años y nueve meses, su segunda temporada obtuvo 22.1 millones de visualizaciones estimadas en Estados Unidos, un descenso del 59% frente a la primera. La quinta temporada de Stranger Things acumuló 29.5 millones de visualizaciones estimadas, un 23% menos que la cuarta, después de una separación de tres años y medio.

Bridgerton tuvo resultados diferentes entre regresos: su tercera temporada bajó 7% después de dos años, y la cuarta descendió 20% tras una pausa de 1.75 años. Fuera de Netflix, Los anillos de poder cayó 57% entre sus primeras dos temporadas en Prime Video. En el otro extremo, The Pitt regresó aproximadamente un año después de su debut y creció un 132%.

¿Netflix se mantiene como el servicio de streaming #1?

La compañía superó los 325 millones al cierre de 2025 y se mantiene como la plataforma de streaming, dedicada a series y películas, más popular y solicitada hasta el día de hoy; YouTube le hace buena competencia. Prime Video y Disney+ también se encuentran entre sus principales competidores, junto con HBO Max. Paramount+ y Apple TV también disputan la atención del público, al igual que Peacock.

Respecto a la contienda con YouTube, Nielsen situó a la página por delante en diciembre de 2025, con 12.7% del uso total del televisor. Con la IA avanzando a pasos agigantados y años desafiantes en el porvenir del entretenimiento, las empresas que añoran la atención ininterrumpida de sus compradores ya están reflexionando y poniendo en práctica todo tipo de procesos que se encarguen de agilizar la producción y facilitar el consumo desde casa. ¿Cuál se llevará la corona en el futuro?

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