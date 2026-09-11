‘South Park’: Por qué Matt Stone y Trey Parker ofrecieron una disculpa pública

Matt Stone y Trey Parker publicaron una disculpa relacionada con uno de sus proyectos fuera de South Park. Los creadores de la serie admitieron su responsabilidad ante una situación que ha prolongado la espera del público y explicaron qué ocurrió. Ambos preparan el regreso de su comedia animada, cuya promoción viene con otra de sus muy acostumbradas provocaciones políticas.

¿Por qué se disculparon los creadores de South Park?

El comunicado fue entregado a The Ankler y permitió conocer la postura de los realizadores, quienes se dirigieron expresamente a sus socios profesionales, sobre una producción que lleva años en boca de todos. El motivo es el retraso de Whitney Springs, la comedia musical que desarrollan con Kendrick Lamar: “Asumimos toda la responsabilidad por el retraso en el calendario de esta película”, declararon. Después añadieron: “Pedimos disculpas a nuestros socios de pgLang y Paramount, y agradecemos su paciencia”.

Los autores señalaron que sus obligaciones televisivas y asuntos personales con su trabajo principal afectaron el proceso: “South Park y las circunstancias de la vida se han interpuesto, pero seguimos creyendo en el proyecto”. Claro que no detallaron esas circunstancias ni confirmaron una nueva fecha de estreno.

Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park

Whitney Springs fue anunciada en 2022, con guion de Vernon Chatman, famoso colaborador de South Park. Lamar participa como productor junto con Dave Free y los creadores de la serie. De acuerdo con la fuente, la película incorpora canciones originales e inéditas del rapero estadounidense, bastante atractivo para quienes seguimos el desarrollo de esta colaboración cinematográfica.

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La premisa presenta a un joven negro que trabaja como aprendiz interpretando a un esclavo en un museo de historia viva; allí descubre que los antepasados de su novia blanca fueron propietarios de los suyos. El conflicto también se cruza con el alcalde racista de una localidad del Medio Oeste, personaje interpretado por Parker.

¿Qué es eso de South America?

Previo a la disculpa, los creadores anunciaron que South America será el nuevo nombre de South Park a partir de la temporada 29. El sentido de este cambio es puramente crítico y apunta a Donald Trump, así como a la respuesta de grandes compañías ante sus iniciativas para cambiar denominaciones geográficas. “Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America”, escribieron Stone y Parker.

Paramount tampoco quedó fuera del mensaje: “Queremos agradecer en especial a nuestra empresa matriz, Paramount, una capitulación de Skydance”. La temporada 29 tiene previsto comenzar el 16 de septiembre.

Kendrick Lamar

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El trato de Stone y Parker con Paramount

La relación comercial entre los autores y Paramount incluye un jugoso acuerdo de cinco años alcanzado a mediados del año pasado 2025. Los Angeles Times informó que el valor del trato es de 1.5 mil millones de dólares para los derechos globales de distribución digital. El compromiso contempla 50 episodios nuevos durante cinco temporadas; también añade el catálogo previo a Paramount+, con los capítulos nuevos pasando por Comedy Central antes de llegar al servicio digital.

Antes de llegar a este acuerdo, Stone y Parker amenazaron con emprender acciones legales contra Paramount por una mala gestión de las licencias y streaming de South Park con otros estudios como Netflix. Ambos recibieron orientación jurídica por parte de Bryan Freedman, el famoso abogado de Justin Baldoni que lo guio en su pleito con Blake Lively.