Josh Hutcherson pide perdón por el ‘trauma’ que ‘El Mundo Mágico de Terabithia’ causó a toda una generación

Sus declaraciones reavivaron los recuerdos de quienes esperaban una aventura fantástica y encontraron algo más

Casi dos décadas después de su estreno, ‘El Mundo Mágico de Terabithia’ continúa siendo una de esas películas infantiles que muchos espectadores recuerdan por motivos muy distintos a los que sugería su promoción. Josh Hutcherson, quien protagonizó la cinta cuando tenía 14 años, reveló que todavía se encuentra con personas que le reclaman, en tono de broma pero con algo de verdad, haberlas “traumatizado” durante su infancia.

También te puede interesar: Josh Hutcherson sintió mucho enojo tras hacerse famoso por ‘Los Juegos del Hambre’: ‘No quería ese tipo de atención’

En una reciente entrevista con Refinery29 Australia, el actor incluso ofreció una disculpa a toda esa generación, aunque también defendió el valor de la película como una primera aproximación al duelo.

¿Por qué Josh Hutcherson se disculpó por ‘El Mundo Mágico de Terabithia’?

Durante la entrevista, Hutcherson fue cuestionado directamente sobre el impacto que la película tuvo en quienes acudieron al cine esperando una aventura fantástica protagonizada por dos niños.

Josh Hutcherson y AnnaSophia Robb en ‘El mundo mágico de Terabithia’ (imagen: IMDb)

“Ah… lo siento,” respondió el actor antes de cubrirse el rostro con la mano.

Después explicó que, incluso actualmente, hay personas que se acercan a él para contarle lo mucho que las afectó la historia:

“Hoy en día, mucha gente se me acerca por la calle y literalmente me dice que los traumaticé cuando eran niños; me cuentan que fueron a ver la película con sus familias pensando que sería una historia tierna sobre el mundo de fantasía que los niños estaban creando, pero que las cosas se tuercen… así que lo siento.”

También lee: Josh Hutcherson habla sobre los fans acosadores de Taylor Swift tras decir que no le gusta su música: ‘Es por eso que no quiero estar en internet’

Sin embargo, Hutcherson inmediatamente agregó una segunda parte a su respuesta:

“Y de nada, porque creo que es una excelente introducción al duelo.”

Para el actor, entonces, la dureza de la película también puede entenderse como una forma de introducir a espectadores jóvenes a conceptos como la muerte, la pérdida y el proceso de duelo.

El giro que marcó a una generación

Estrenada en 2007 y basada en la novela de Katherine Paterson publicada en 1977, ‘El Mundo Mágico de Terabithia’ sigue a Jess Aarons, interpretado por Hutcherson, y Leslie Burke, encarnada por AnnaSophia Robb. Ambos niños crean Terabithia, un reino imaginario escondido en el bosque que les permite escapar de sus problemas cotidianos.

La promoción de la cinta enfatizó precisamente ese componente fantástico, lo que llevó a muchos espectadores a esperar una aventura similar a producciones como Las Crónicas de Narnia. Sin embargo, la historia cambia de manera abrupta cuando Leslie muere después de que se rompe la cuerda que utilizaba para cruzar el arroyo hacia Terabithia.

A partir de ese momento, Jess debe enfrentar la muerte de su mejor amiga y comprender cómo continuar después de una pérdida inesperada.

Los fans siguen recordando el golpe emocional

Póster de ‘El Mundo Mágico de Terabithia’ (IMDb)

Las declaraciones de Hutcherson provocaron nuevas reacciones entre espectadores que crecieron con la película. Una persona escribió: “He estado esperando esta disculpa toda mi vida”, mientras otra recordó la diferencia entre lo que esperaba ver y lo que finalmente encontró: “La anunciaron como una fantasía tipo ‘Narnia’ o algo así, y luego fue simplemente un golpe devastador.”

Otros usuarios defendieron precisamente esa dureza. Uno describió la cinta como “posiblemente la mejor introducción al duelo”, mientras otro resumió su experiencia como una “Lección dura, pero necesaria.”

A casi 20 años de su estreno, ‘El Mundo Mágico de Terabithia’ permanece así asociada a uno de los giros más dolorosos del cine familiar de los años 2000. Y Hutcherson parece haber aceptado que, para buena parte de su público, interpretar a Jess también significó convertirse involuntariamente en el responsable de una de sus primeras experiencias cinematográficas con el duelo.

Fuente.

No te vayas sin leer: Josh Hutcherson dice que solo conoció el rechazo en Hollywood después de ‘Los Juegos del Hambre’: ‘No obtenía ningún papel’

