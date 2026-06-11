Josh Hutcherson sintió mucho enojo tras hacerse famoso por ‘Los Juegos del Hambre’: ‘No quería ese tipo de atención’

En el segmento Actors on Actors de Variety, Josh Hutcherson recordó la etapa que lo convirtió en figura mundial gracias a Los Juegos del Hambre. El actor, que interpretó a Peeta Mellark en la saga junto a Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth, habló con Elizabeth Banks sobre el alcance de aquella fama temprana y el modo en que su relación con la franquicia cambió con los años. Ahora mismo Banks promueve The Miniature Wife y Hutcherson vive una nueva etapa televisiva con I Love L.A.

¿Por qué Josh Hutcherson sintió desagrado inicial por la fama?

Hutcherson tenía solo 19 años cuando empezó la maquinaria imparable de Los Juegos del Hambre, imparable porque en pleno 2026 no se ha detenido. Ya era actor infantil, con películas a su nombre como Zathura: Una Aventura Espacial, El Mundo Mágico de Terabithia y Los Niños Están Bien, pero nada lo había preparado para el tamaño del fenómeno juvenil que explotó en 2012.

El actor habló sobre aquella experiencia como una escuela improvisada de vida adulta: “Yo tenía 19 años. No fui a la universidad, así que para mí la universidad fue filmar esas películas y crecer con ellas”, le dijo a Banks al recordar la vorágine de esos años. “Fue una locura. Era una maquinaria enorme y fue una etapa muy formativa de mi vida. Todos pasamos por muchos cambios juntos. Nos apoyamos muchísimo. Era realmente intimidante”, declaró.

Josh Hutcherson como Peeta en Los Juegos del Hambre

Hutcherson platicó que venía de una ciudad pequeña de Kentucky y que empezó a actuar porque le gustaba hacer películas, no porque soñara con celebridad masiva; en realidad la fama nunca estuvo dentro de sus intereses. La llegada de Peeta le abrió puertas mayores de Hollywood, pero también invadió zonas de su vida que no quería entregar: “Durante mucho tiempo sentí resentimiento hacia eso, porque no quería ese tipo de atención”.

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Hutcherson ya hizo las paces con el pasado

Claro que el enojo no fue el final de la historia y Hutcherson dijo que, aplicando distancia temporal, aprendió a apreciar mucho más esa etapa. El tiempo le permitió mirar Los Juegos del Hambre como una experiencia compartida que le dio amistades y oficio: “Estaba enojado, con una actitud resentida. Con los años y la perspectiva, he llegado a apreciarlo muchísimo”.

Banks también habló de lo que la franquicia representó para ella, pues interpretar a Effie Trinket le dio estabilidad laboral durante varios años, a tal punto de que esa seguridad le permitió dirigir y vivir su maternidad con otra calma:

“Tuve a mis hijos durante ese periodo y dirigí Más Notas Perfectas mientras tanto. Por fin pude respirar un poco. Ya no estaba preocupada por cuál sería mi próximo trabajo, cuándo volvería a trabajar o cómo iba a pagar las cuentas. Todo eso estaba resuelto. También dicen que los hijos te dan mucha claridad en la vida”.

Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

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¿En qué ha estado trabajando Josh?

En I Love L.A., la comedia de HBO creada y protagonizada por Rachel Sennott, Josh Hutcherson interpreta a Dylan, novio de Maia, una aspirante a manager atrapada en el ecosistema de influencers. Sobre este proyecto, el actor le comentó a Banks:

“Me atrae la locura. Siempre ha sido así. Pero yo tiendo a tener los pies en la tierra. Estoy emocionado, porque vamos a filmar la temporada 2 este verano. No he leído una sola cosa, así que no sé qué va a pasar”.

Fuera de HBO, Hutcherson también regresó a salas el año pasado con Five Nights at Freddy’s 2, donde volvió como Mike Schmidt; en taquilla, la cinta recaudó 238 millones de dóalres a nivel mundial. Por otro lado, ya se confirmó que Hutcherson y Jennifer Lawrence volverán como Peeta Mellark y Katniss Everdeen en la muy esperada The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, película que llega a cines el 20 de noviembre y se enfoca en el joven Haymitch Abernathy durante su lucha por sobrevivir a los juegos.