Exesposa de Elon Musk asegura que él le hacía ‘gaslighting’ y se llamaba a sí mismo ‘el alfa’ de su relación

Justine Wilson, primera esposa de Elon Musk, habló sobre los años que estuvo casada con el empresario y aseguró que durante su relación él la hacía sentir insignificante, cuestionaba constantemente sus defectos y llegó a definirse como “el alfa” del matrimonio. Sus declaraciones aparecen en ‘Musk’, el nuevo documental dirigido por Alex Gibney, que también reúne testimonios de otras personas cercanas al fundador de SpaceX y Tesla.

También te puede interesar: Director de ‘Doctor Strange’ critica a Elon Musk por querer rehacer ‘La Odisea’ con IA: ‘No sabe nada de cine’

¿Qué dijo Justine Wilson sobre su matrimonio con Elon Musk?

Wilson afirma en el documental que fue precisamente durante su relación con Musk cuando aprendió a identificar lo que hoy conoce como “gaslighting” (hacer luz de gas), término utilizado para describir una forma de manipulación psicológica que lleva a una persona a dudar de sus propias percepciones o recuerdos.

Justine Wilson (imagen: SplashNews/Newscom)

“Aprendí el término «gaslighting» a través de mi relación con Elon.”

Wilson también recordó una frase que, según ella, Musk pronunció mientras ambos bailaban durante su boda:

“Soy el alfa en esta relación.”

También lee: Elon Musk explota contra documental de HBO y llama a su director ‘un ser humano horrible’

La escritora sostuvo además que su entonces esposo señalaba con frecuencia aquello que consideraba deficiencias en ella.

“Señalaba constantemente los aspectos en los que, a su juicio, yo dejaba que desear.”

Su testimonio presenta una imagen de la relación marcada por una dinámica desigual en la que Musk buscaba establecer una posición dominante dentro del matrimonio, algo común entre ciertos narcisistas y manipuladores.

Justine Wilson fue la primera esposa de Elon Musk

Wilson y Musk estuvieron casados durante varios años y tuvieron seis hijos. Su primer hijo, Nevada Alexander Musk, murió a las 10 semanas de edad por síndrome de muerte súbita del lactante.

La participación de Wilson en ‘Musk’ se suma a otros testimonios que examinan la vida personal del multimillonario desde la perspectiva de personas que tuvieron relaciones cercanas con él. El documental dedica parte de sus casi cuatro horas a analizar no únicamente sus empresas y poder político, sino también sus relaciones familiares y sentimentales.

Gibney ha explicado que numerosas personas rechazaron participar en la producción debido al temor que, según él, existe alrededor de Musk. El propio empresario declinó ser entrevistado para la película y posteriormente atacó públicamente el proyecto.

‘Musk’ reúne fuertes testimonios contra el empresario

Otra de las participantes es Ashley St. Clair, expareja de Musk y madre de uno de sus hijos, quien aseguró haber rechazado un supuesto acuerdo de confidencialidad por 40 millones de dólares que le habría impedido hablar públicamente sobre su relación con el magnate. Musk negó posteriormente esa versión.

Elon y Justine Musk con sus hijos (© Gtresonline)

St. Clair también afirma en el documental que Musk le habló de tener “una legión de niños antes de la Guerra Civil” y lo acusó de fomentar divisiones deliberadas mediante X.

Por su parte, Musk ha calificado ‘Musk’ como una “pieza difamatoria”, acusó a Gibney de tener “cero integridad” y lo describió como un “ser humano horrible”. Incluso aseguró que la película comete el “pecado fatal” de ser aburrida durante cuatro horas.

La producción de Gibney busca cuestionar la imagen pública de Musk como “genio visionario” y revisar tanto su ascenso empresarial como su influencia política, sus compañías y las relaciones personales que han acompañado su trayectoria.

Con información de TMZ.

No te vayas sin leer: Expareja de Elon Musk revela que rechazó un acuerdo de confidencialidad de 40 millones de dólares que le habría impedido hablar sobre el magnate