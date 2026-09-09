Elon Musk explota contra documental de HBO y llama a su director ‘un ser humano horrible’

El empresario calificó la película como una "pieza difamatoria" y aseguró que es aburrida

Elon Musk respondió públicamente al documental ‘Musk’, dirigido por Alex Gibney, después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia. El empresario calificó la película como una “pieza difamatoria”, aseguró que es “aburrida” y lanzó ataques directos contra el cineasta ganador del Oscar, a quien acusó de no tener integridad y describió como una “persona horrible”. Sus comentarios llegan tras la presentación de testimonios críticos sobre su vida personal, sus negocios y su influencia política en el documental.

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¿Qué dijo Elon Musk sobre el documental de Alex Gibney?

Musk comenzó a responder en X a publicaciones relacionadas con la película y, debajo de un video de Gibney durante la conferencia de prensa del documental, escribió:

“La m****a de perro merece más respeto.”

Elon Musk (imagen: Shutterstock)

En otra respuesta, aseguró que Gibney había reunido deliberadamente testimonios de personas con motivos para atacarlo:

“Elaboró una lista negra de personas que tienen problemas conmigo o que ni siquiera me conocen (pero que aun así tienen problemas conmigo).”

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Después agregó:

“No tiene NINGUNA integridad. Un ser humano horrible.”

Musk también volvió a definir la película como un ataque dirigido contra él:

“Una pieza difamatoria que fracasa y comete el pecado capital de resultar aburrido durante cuatro horas.”

No está claro si el empresario ha visto el documental completo. Musk ya había utilizado la expresión “pieza difamatoria” para describir el proyecto en 2023, cuando fue anunciado por primera vez.

Musk también niega las acusaciones de Ashley St. Clair

Entre los testimonios más comentados de ‘Musk’ se encuentra el de Ashley St. Clair, expareja del empresario y madre de uno de sus hijos. Durante la presentación en Venecia, St. Clair aseguró que el equipo de Musk le ofreció un acuerdo de confidencialidad por 40 millones de dólares después del nacimiento de su hijo.

Según otras declaraciones recogidas durante el festival, la propuesta habría incluido además pagos mensuales de 100 mil dólares y habría sido retirada cuando ella se negó a firmarla.

Musk negó directamente esa versión al responder a una publicación sobre las declaraciones de St. Clair:

“Nunca se le ofreció eso y tiene antecedentes de hacer afirmaciones falsas.”

St. Clair también relata en el documental que Musk le dijo que quería tener con ella “una legión de niños antes de la Guerra Civil”, además de acusarlo de fomentar una división deliberada a través de X.

Ashley St. Clair durante la presentación de ‘Musk’ en el Festival de Venecia 2026 (imagen: Getty)

Alex Gibney intentó entrevistar a Musk para la película

Gibney aseguró durante la conferencia de prensa en Venecia que intentó entrevistar a Musk desde el inicio del proyecto, pero el empresario rechazó participar. Ante su ausencia, el equipo recurrió a declaraciones públicas y desarrolló un avatar digital que reproduce frases pronunciadas previamente por Musk.

El documental incluye además entrevistas con Justine Musk, primera esposa del empresario; su padre, Errol Musk; el cofundador de Tesla Martin Eberhard; Geoffrey Hinton, conocido como uno de los pioneros de la inteligencia artificial; y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman.

‘Musk’ dura cerca de cuatro horas y examina desde el ascenso empresarial de Musk hasta su acercamiento al movimiento MAGA, su relación con Donald Trump, las controversias alrededor de Tesla y SpaceX y sus conflictos personales. La película recibió una ovación de aproximadamente cuatro minutos en Venecia y llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre.

Con información de Variety.

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