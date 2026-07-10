Sadie Sink compara el fenómeno de ‘Spider-Man’ con ‘Stranger Things’: ‘Son algo completamente distinto’

Sadie Sink ya conocía la presión de formar parte de una franquicia enorme gracias a ‘Stranger Things’, pero su llegada a ‘Spider-Man: Brand New Day’ la colocó frente a una escala distinta. La actriz, conocida por interpretar a Max en la serie de Netflix, habló recientemente sobre su incorporación a la nueva película del MCU protagonizada por Tom Holland. Aunque su papel sigue bajo reserva, Sink reconoció que la dimensión de Marvel y, en particular, de Spider-Man, supera incluso la intensidad de otros fenómenos populares en los que ha participado.

¿Qué dijo Sadie Sink sobre entrar al mundo de Spider-Man?

En entrevista con Nylon, retomada por For The Win de USA Today, Sadie Sink explicó que sabía de antemano que Marvel era una marca enorme y que Spider-Man tenía una base de fans especialmente activa. Aun así, la experiencia directa dentro de ‘Spider-Man: Brand New Day’ le mostró una magnitud más grande de la que imaginaba.

Sadie Sink (fotografía: Shayne Laverdiere)

“Sabía que Marvel era algo importante y que tenía una gran marca, especialmente Spider-Man”, dijo la actriz. Luego añadió: “Sé que hay una enorme base de seguidores, pero la magnitud se siente realmente inmensa. Creo que estas superproducciones son algo completamente distinto.”

La frase resume el impacto de pasar de una serie como ‘Stranger Things’, con una comunidad global y muy pendiente de spoilers, a una película de Spider-Man dentro del MCU. Sink ya tenía experiencia evitando revelar detalles importantes, pero el secretismo alrededor de su nuevo personaje ha sido uno de los temas más comentados desde que se anunció su incorporación al elenco.

Su personaje sigue siendo uno de los secretos de la película

Hasta ahora, Marvel y Sony no han revelado oficialmente a quién interpreta Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’. Esa reserva ha generado teorías desde hace meses, especialmente después de que nuevos avances de la película alimentaran la posibilidad de que su personaje tenga habilidades psíquicas.

Uno de los rumores más repetidos apunta a Jean Grey, figura central de los X-Men, aunque no existe confirmación oficial. También han circulado otras posibilidades alrededor de personajes del universo arácnido. Por ahora, lo único seguro es que Sink forma parte de una película que llegará en un momento importante para el Spider-Man de Tom Holland, después de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La historia retomará a Peter Parker en una etapa de aislamiento, luego del hechizo de Doctor Strange que hizo que el mundo olvidara su identidad. En ese contexto, el personaje de Sink podría tener un papel importante, pero cualquier detalle concreto sobre su identidad sigue sin revelarse.

Tom Holland ayudó a Sadie Sink durante el rodaje

Además de hablar sobre la magnitud de Spider-Man, Sadie Sink también destacó la forma en que Tom Holland la recibió en el set. La actriz explicó que entrar a una producción donde varios integrantes ya habían trabajado juntos podía sentirse como llegar desde afuera a un grupo muy establecido.

Sadie Sink en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

“Fue interesante entrar en ese espacio y sentirme un poco como un extraño en ese sentido, pero [Holland] no podría haber sido más acogedor, al igual que todo el equipo en general”, contó Sink. También describió al actor como alguien relajado y abierto durante el proceso: “Él estaba tan relajado y abierto, y yo me sentí muy a gusto.”

Sus palabras conectan con declaraciones previas de Holland, quien ha hablado de su interés por apoyar a nuevos actores dentro del universo de Spider-Man, de manera similar a como Robert Downey Jr. lo acompañó cuando entró al MCU. ‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio de 2026, con el misterio del personaje de Sadie Sink todavía intacto.

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