¿De qué trata ‘La timonel’, la serie juvenil que está arrasando en Netflix?

La producción sigue a Teagan Tao, una remera de 16 años que debe comenzar de 0 tras un escándalo familiar

Apenas una semana después de su estreno, ‘La timonel’ se ha convertido en uno de los nuevos éxitos de Netflix. La serie, cuyo título original es ‘Crew Girl’, llegó a la plataforma el 10 de septiembre y actualmente ocupa el primer puesto entre las series más vistas de Netflix a nivel mundial, de acuerdo con los datos de FlixPatrol del 17 de septiembre. En México también ha conseguido colocarse entre los primeros lugares: aparece en la segunda posición, únicamente detrás de ‘Physical 100: Mexico’.

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Con romance adolescente, rivalidades escolares y el poco explorado mundo del remo competitivo como escenario, la producción protagonizada por Miku Martineau, Samuel Braun y Kyle Clark parece haber encontrado una combinación capaz de atraer a quienes disfrutaron otras historias juveniles centradas en romances y deportes.

Póster de ‘La timonel’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘La timonel’?

La historia sigue a Teagan Tao, una talentosa remera de 16 años interpretada por Miku Martineau. Su futuro deportivo parecía encaminado hasta que un escándalo relacionado con su familia cambia por completo su vida y la obliga a mudarse junto con su madre, Ella Tao, interpretada por Jessica Paré.

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Teagan termina estudiando en Easton Prep, una prestigiosa escuela de la costa este de Estados Unidos en la que espera encontrar la oportunidad de continuar practicando el deporte que ha marcado gran parte de su vida. El problema es que la institución apenas lleva un par de años siendo mixta y todavía no cuenta con un equipo femenino de remo.

Su única alternativa para volver al agua es incorporarse al problemático equipo masculino, aunque no como remera. Teagan acepta convertirse en su timonel o coxswain, la persona encargada de dirigir la embarcación, coordinar a los integrantes y marcar la estrategia durante las competencias.

La protagonista pasa así de ser una deportista individual a tener que liderar a un grupo de jóvenes que difícilmente consigue funcionar como equipo. Para Miku Martineau, precisamente ahí se encuentra una de las claves de la historia (vía E! Online):

“El remo es un deporte que conlleva mucha emoción, mucha tensión, respeto y comunicación. Todos esos elementos son excelentes cualidades para una historia de crecimiento.”

Romance, rivalidades y un triángulo amoroso

El remo es solamente una parte de los problemas a los que Teagan deberá enfrentarse. Su llegada a Easton Prep también la introduce en un ambiente marcado por diferencias económicas, jerarquías sociales, rivalidades y nuevas relaciones.

Miku Martineau y Jessica Pare en ‘La timonel’ (imagen: IMDb)

En el centro de la historia aparecen Josh Regis y Cam Dillinger. Josh, interpretado por Samuel Braun, es el confiado y en ocasiones arrogante capitán del equipo. Cam, interpretado por Kyle Clark, es un estudiante becado que comparte con Teagan una profunda pasión por el remo y que ocupa una posición mucho más precaria dentro de la estructura social de Easton.

Ambos desarrollan conexiones muy distintas con la protagonista y construyen el principal triángulo amoroso de la temporada. Según explicó la showrunner Vivian Lin a The Wrap, con Cam existe una conexión basada en la experiencia de sentirse fuera de lugar y en el amor compartido por el deporte, mientras que la relación entre Teagan y Josh surge de una atracción mucho más impulsiva.

La propia Miku Martineau, sin embargo, ha evitado elegir entre ambos personajes. Cuando Netflix le preguntó si era Team Josh o Team Cam, respondió: “Equipo Teagan, poder femenino”.

Una serie juvenil que recupera el espíritu de The CW

Aunque ‘La timonel’ utiliza el remo como una de sus principales características, la producción abraza deliberadamente varios elementos clásicos de las series juveniles: romances complicados, amistades, conflictos familiares, jóvenes privilegiados, estudiantes becados y rivalidades dentro y fuera de la escuela.

Vivian Lin, creadora, showrunner, guionista y productora ejecutiva de la serie, explicó que desde el principio quería construir una producción ligera y escapista que recordara a cierto tipo de dramas juveniles que durante años caracterizaron a The CW.

“Quería que la serie fuera muy ligera, muy orientada a la evasión y visualmente espectacular; un lugar donde la gente pudiera pasar el rato y desconectar… Tiene un aire a las series clásicas de The CW.”

Samuel Braun, Miku Martineau y Kyle Clark en un evento de ‘La timonel’ (imagen: IMDb)

La intención tampoco era escapar de los tropos conocidos del género. Lin señaló que el equipo creativo decidió utilizarlos como punto de partida y jugar con las expectativas del público, especialmente alrededor del triángulo amoroso.

‘La timonel’ tampoco está basada en una novela, a diferencia de numerosas producciones juveniles recientes. En este caso ocurrió el proceso contrario: la serie inspiró una novela escrita por Sheila McClure, publicada el 11 de septiembre, un día después del lanzamiento televisivo.

El elenco tuvo que aprender remo para la serie

La producción buscó que las secuencias deportivas resultaran convincentes. Los integrantes del elenco recibieron entrenamiento de remo antes y durante la filmación, incluyendo sesiones con Terry Paul, ganador de una medalla de oro olímpica como timonel.

Para Miku Martineau, el proceso significó combinar las exigencias de la preparación física con otros proyectos profesionales. La actriz llegó a participar en entrenamientos durante las primeras horas de la mañana mientras por las noches trabajaba en el rodaje de otra producción.

La serie se filmó en Columbia Británica, Canadá, con locaciones en Victoria y Sidney, en Vancouver Island. Las escenas de remo utilizaron lugares como Elk/Beaver Lake Regional Park y Gorge Waterway, mientras que Hatley Castle fue transformado en la ficticia Easton Prep.

El reparto también incluye a Thomas Cadrot como el entrenador Matt Hayden, Connor Paton como Ryder Regis, Jude Wilson como Bronson “Baloo” Garner, Olga Petsa como Juliet Morny y Sage Linder como Britney Garner. Además, la cantante Kesha aparece como invitada especial interpretándose a sí misma.

Miku Martineau en ‘La timonel’ (imagen: IMDb)

¿Habrá temporada 2 de ‘La timonel’?

La primera temporada consta de ocho episodios y ya se encuentra completa en Netflix. Por ahora, la plataforma no ha confirmado oficialmente una segunda temporada.

Eso no ha impedido que sus responsables comiencen a imaginar cómo podría continuar la historia. Samuel Braun ha planteado la posibilidad de explorar a los personajes durante unas vacaciones de verano, mientras que Kyle Clark espera que una eventual continuación profundice todavía más en el remo.

Vivian Lin también ha hablado de posibles caminos futuros para Teagan y de la intención de seguir desarrollando a los personajes durante varias temporadas. Sin embargo, el destino de la serie dependerá de una renovación que todavía no ha sido anunciada.

Por ahora, ‘La timonel’ ha logrado algo importante para cualquier nueva producción de Netflix: pocos días después de su estreno ya se encuentra en lo más alto de las listas internacionales y entre las series más vistas por el público mexicano.

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