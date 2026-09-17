‘The Retrievals’: ¿De qué trata la nueva serie con Jessica Chastain en Netflix?

La bella y talentosa Jessica Chastain se acaba de unir a The Retrievals, el drama de Netflix que reunirá a la ganadora del Oscar con Emilia Jones y Amy Ryan. Esta producción adaptará una investigación periodística sobre pacientes de una clínica de fertilidad y su lucha por obtener justicia. Molly Smith Metzler, responsable de Maid y Sirens, estará al frente del proyecto como guionista y productora ejecutiva.

¿De qué trata The Retrievals con Jessica Chastain?

La serie toma su nombre del famoso pódcast de Susan Burton producido por Serial Productions y The New York Times. Su primera temporada es una compilación de testimonios de mujeres que acudieron a una clínica de Yale con la esperanza de tener hijos. La investigación reconstruyó experiencias dolorosas que permitieron reconocer que las pacientes compartían un problema mucho mayor.

La adaptación contará la historia de un grupo de pacientes de fertilización in vitro que descubre que una enfermera robó el fentanilo destinado a sus procedimientos. El medicamento fue sustituido por solución salina, por lo que varias mujeres soportaron extracciones de óvulos sin el alivio del dolor previsto. Después del descubrimiento, las afectadas se organizaron para emprender acciones contra la Universidad de Yale.

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El relato televisivo dará espacio a los relaciones que surgieron entre esas mujeres y al esfuerzo que implica reclamar responsabilidades. La producción presenta la historia como “un poderoso llamado a la justicia y una historia sorprendentemente conmovedora de amistad y perseverancia”. El pódcast obtuvo un premio Peabody por su investigación.

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¿Quiénes forman parte del elenco?

Chastain interpretará a Kaitlyn Langford, “una antigua historiadora del arte que lleva diez años sometiéndose a tratamientos de fertilidad” sin conseguir el resultado que desea. Al saber que también fue víctima del desvío de medicamentos, debe afrontar lo ocurrido y revisar una década de intentos fallidos. Su personaje tendrá una participación central en la demanda.

Emilia Jones dará vida a Gabby Clemente, otra paciente afectada por el robo del fentanilo. Amy Ryan interpretará a Carla Russo, una enfermera veterana del centro de fertilidad que se declara culpable de sustraer grandes cantidades del medicamento y diluirlo con solución salina. Sus personajes ocuparán lugares distintos dentro de la historia que une a las pacientes con la institución.

Detrás de cámaras, Metzler asumirá la responsabilidad creativa de la serie mediante su compañía Quiet Coyote, junto con LuckyChap. Margot Robbie también se encuentra entre las productoras ejecutivas, al igual que Tom Ackerley y Dani Gorin. Incluso participa la propia Susan Burton, autora del pódcast, cuya presencia conecta al equipo de la adaptación con la investigación periodística que dio sentido al proyecto. Lila Neugebauer dirigirá el episodio piloto y será productora ejecutiva.

Lo mejor de Jessica Chastain

Claro que entre los grandes éxitos comerciales de su filmografía está Interestelar, dirigida por Christopher Nolan. La película de 2014 acumuló aproximadamente 783 millones de dólares en todo el mundo, contando sus reestrenos. Su permanencia en cartelera a través de nuevas exhibiciones permitió que el viaje espacial siga sumando fanss años después de su llegada original a los cines.

Otra valiosa es Misión rescate, estrenada en 2015, que representa otro de sus títulos de mayor alcance internacional. La aventura sobre un astronauta atrapado en Marte recaudó alrededor de 630.6 millones de dólares globales. De ese total, unos 228.4 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá; los mercados internacionales aportaron aproximadamente 402.2 millones, una parte central de su recorrido comercial.

Historias cruzadas también ocupa un lugar importante en su carrera, y claro, también en nuestro corazones de pollo. Chastain interpretó a Celia Foote y recibió una nominación al Oscar como actriz de reparto. La película alcanzó cerca de 221.8 millones de dólares mundiales frente a un presupuesto de producción reportado de 25 millones. Su éxito vino con una temporada de premios que incluyó cuatro candidaturas de la Academia.

Con información de Deadline.

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