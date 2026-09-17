‘NAZA’: Benjamín Netanyahu buscará revocar ciudadanía israelí a los directores del documental

Benjamín Netanyahu anunció medidas legislativas contra quienes acusa de difamar a soldados de las fuerzas israelíes, tras las críticas de su gobierno a NAZA. La iniciativa amenaza a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, ambos nacidos en Israel y responsables del documental premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026.

¿Qué dijo el ministro de Cultura sobre los directores de NAZA?

Poco antes de la intervención de Netanyahu, Miki Zohar, ministro de Cultura y Deportes de Israel, cuestionó públicamente a los cineastas. El reconocimiento recibido por la película en Italia desencadenó una respuesta que rebasó la discusión sobre sus méritos cinematográficos, pues el funcionario vinculó el trabajo de sus autores con acusaciones de deslealtad hacia su país.

El 13 de septiembre, Zohar anunció que actuaría para retirarles la ciudadanía israelí, calificó la película de “vil” y describió su triunfo en Venecia como algo “impactante”. También acusó a los realizadores de perjudicar a Israel para recibir aplausos de personas antisemitas:

“El odio hacia sí mismos que arde en los creadores, quienes están dispuestos a perjudicar a su patria solo para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo, es inconcebible y constituye una traición al Estado. Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traicionar al Estado”.

Benjamín Netanhayu (Foto: Kobi Wolf)

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Benjamín Netanyahu se une

Netanyahu movió la amenaza al terreno legislativo al anunciar dos iniciativas que buscará impulsar en la Knéset, el Parlamento israelí: “Los golpearemos en sus bolsillos y también en su ciudadanía, porque su lugar no está entre nosotros”, declaró. El primer proyecto pretende retirar la ciudadanía a quienes difamen a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. El segundo busca multiplicar por veinte las indemnizaciones que podrían exigirse en demandas por difamación.

El primer ministro presentó esas medidas después de denunciar lo que llamó “incitación antisemita global”. Los realizadores han recibido respaldo de profesionales del cine y organizaciones de derechos humanos. The Guardian reportó apoyos internacionales y denuncias de amenazas contra ellos y sus familias. El propio diario, coproductor del documental, defendió su rigor periodístico y expresó su oposición a los intentos de censura, frente a una disputa que compromete la seguridad de sus autores.

¿De qué trata NAZA?

NAZA examina procedimientos militares relacionados con la muerte de civiles palestinos en Gaza mediante testimonios de integrantes del aparato militar y de inteligencia israelí. Las entrevistas fueron filmadas de noche, en azoteas de Tel Aviv. Abraham aparece frente a la cámara escuchando a personas que hablan sobre decisiones operativas y los cálculos que acompañaron determinados ataques.

Yuval Abraham y Rachel Szor (Foto: Getty)

El título procede de una abreviatura militar hebrea relacionada con el daño colateral y alude a las muertes civiles consideradas aceptables al atacar a presuntos integrantes de Hamás. Los testimonios sostienen que ese umbral podía variar considerablemente, pues algunos mencionan cifras inferiores a doce personas; otros describen autorizaciones de 200 o incluso 500. El ejército israelí rechazó las acusaciones y cuestionó la posibilidad de verificar testimonios anónimos.

NAZA tiene una duración de 80 minutos y además de The Guardian, la producción también corrió a cargo de JW Films. Abraham y Szor explicaron al festival que buscaban examinar los sistemas detrás de las muertes de civiles y los procesos de deshumanización; también señalaron que parte de los hallazgos había aparecido previamente en investigaciones periodísticas.

El documental recibió una ovación de 25 minutos y obtuvo el Premio Especial del Jurado. Sus directores ya habían compartido la realización de No Other Land, ganadora del Oscar a Mejor documental.

Con información de Deadline.

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