Estrella original de ‘Los ángeles de Charlie’ explica por qué el reboot con Kristen Stewart fracasó

La actriz señaló que la película dirigida por Elizabeth Banks se alejó demasiado de la esencia de la franquicia

Una de las protagonistas originales de la serie original de ‘Los ángeles de Charlie’ considera que la versión cinematográfica de 2019 se alejó demasiado de aquello que convirtió a la franquicia en un fenómeno. Jaclyn Smith, quien interpretó a Kelly Garrett en la serie de televisión estrenada en 1976, habló sobre el reboot dirigido por Elizabeth Banks y protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, una producción que tuvo una recepción comercial muy inferior a la de las películas encabezadas años antes por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu.

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¿Por qué cree Jaclyn Smith que el reboot de ‘Los ángeles de Charlie’ no funcionó?

En entrevista con Variety, Jaclyn Smith aseguró que no le sorprendió que la película de 2019 no lograra conectar con el público, pese a considerar a Elizabeth Banks una cineasta “grandiosa y talentosa”.

Para Smith, el principal problema fue que la nueva versión intentó modificar demasiado los elementos centrales de la franquicia.

Jaclyn Smith en ‘Los ángeles de Charlie’ (1976) (imagen: IMDb)

“Intentó realmente marcar una ruptura, pero no funcionó, porque me he dado cuenta de que, si a la gente le encanta algo, no quiere que cambie tanto.”

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La actriz señaló específicamente que la película introdujo varios personajes bajo el nombre de Bosley y que la relación entre las protagonistas se alejaba de la dinámica que definía a la serie original.

“Querían la idea original. Pero hubo varias «Bosleys». Las chicas no se llevaban bien. Nuestra esencia radicaba en que éramos una hermandad, una unión. Nos teníamos las unas a las otras. La lealtad estaba por encima del romance.”

Smith también defendió el componente feminista de la producción de los años setenta, pese a que en su momento fue criticada por presentar a sus protagonistas como figuras principalmente glamorosas.

“Usamos nuestro atractivo sexual a nuestro favor y, aun así, la obra mantenía una fuerte base feminista. Creo que eso cambió el papel de la mujer en la televisión.”

Jaclyn Smith sí defendió las películas con Drew Barrymore

La opinión de Smith sobre el reboot contrasta con su valoración de las películas estrenadas en 2000 y 2003, protagonizadas por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu.

Según explicó, aquellas producciones mantuvieron la idea central de la serie mientras ampliaban su escala con secuencias de acción más espectaculares.

“Drew se mantuvo fiel a ese concepto ganador. Fue un paso más allá. Lo hizo evolucionar. Y lo hizo de forma magnífica. Resultó más espectacular: se trataba de lanzarse desde edificios y escapar de explosiones, todo ello sin perder el toque irónico.”

La primera película recaudó alrededor de 259 millones de dólares a nivel mundial, mientras que su secuela consiguió aproximadamente 227 millones. La versión de 2019, en cambio, terminó con cerca de 73 millones de dólares globales tras un debut de apenas 8.35 millones en Estados Unidos y Canadá.

Elizabeth Banks y Kristen Stewart también hablaron del fracaso

Años después del estreno, Elizabeth Banks cuestionó la manera en que se construyó la conversación alrededor de ‘Los ángeles de Charlie’. La directora explicó que su intención era realizar una película de acción comercial y no un manifiesto feminista, aunque buena parte de la promoción y la cobertura terminaron presentando el proyecto desde esa perspectiva.

Kristen Stewart, Ella Balinska y Naomi Scott en ‘Ángeles de Charlie’ (2019) (imagen: IMDb)

También lamentó que la cinta fuera promocionada principalmente como una producción dirigida a mujeres, pues aseguró que buscaba llegar a un público más amplio.

Kristen Stewart fue más crítica al recordar su participación en la película. En 2024 reconoció que la idea le había parecido adecuada en su momento, pero admitió que no disfrutó la experiencia de realizarla: “odié hacer esa película.”

La actriz también dejó clara su preferencia por las películas protagonizadas por Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, a quienes consideró prácticamente intocables dentro de la franquicia. Stewart elogió abiertamente aquella versión y su comentario reforzó la comparación entre el reboot de 2019 y las entregas estrenadas a comienzos de los años 2000, que tuvieron una recepción comercial mucho más favorable.

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