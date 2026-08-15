Kristen Stewart ahora quiere volver como Bella Swan en una nueva película de ‘Crepúsculo’ y dice que ama la saga

Lejos de mostrarse cansada de aquella etapa de su carrera, respondió que SÍ a la posibilidad de regresar

Kristen Stewart parece haber hecho las paces por completo con ‘Crepúsculo’, la franquicia que la convirtió en una estrella internacional a finales de la década de 2000. Casi 20 años después del estreno de la primera película, la actriz aseguró que estaría dispuesta a interpretar nuevamente a Bella Swan si se realizara una nueva entrega, además de reconocer abiertamente el cariño que todavía siente por la saga.

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¿Kristen Stewart volvería a interpretar a Bella Swan en otra película de ‘Crepúsculo’?

Durante una aparición en el programa In Your Dreams With Owen Thiele, Stewart fue cuestionada sobre su relación actual con la franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer. Lejos de mostrarse cansada de seguir hablando sobre aquella etapa de su carrera, respondió de forma directa sobre la posibilidad de regresar en una sexta entrega.

Catherine Hardwicke, Kristen Stewart y Stephenie Meyer en el set de ‘Crepúsculo’ (2008) (imagen: IMDb)

“Me encanta, lo volvería a hacer.”

La declaración representa una postura particularmente llamativa considerando la relación que Stewart mantuvo durante años con el fenómeno de ‘Crepúsculo’. En entrevistas anteriores había hablado con mayor distancia sobre la posibilidad de continuar interpretando a Bella, aunque más recientemente también manifestó interés en regresar a ese universo desde otra posición.

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En enero de 2026, la actriz dijo que le gustaría dirigir una nueva versión de ‘Crepúsculo’. En aquella ocasión aclaró que respetaba el trabajo realizado por Catherine Hardwicke, Chris Weitz y los demás cineastas responsables de las películas originales.

“Me encanta lo que hizo Catherine [Hardwicke], me encanta lo que hizo Chris [Weitz], me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas.”

Kristen Stewart recuerda cómo ella y Robert Pattinson vivieron la primera película

Stewart también habló sobre la intensidad con la que ella y Robert Pattinson afrontaron la primera película, estrenada en 2008. La actriz tenía 18 años durante la producción y ahora reconoce que se tomaba el proyecto con una enorme seriedad.

“Yo era una pequeño perdedora tan pretenciosa, intentando que todo quedara perfecto. Me lo tomaba tan, tan en serio.”

Según explicó, Pattinson compartía esa visión y ambos intentaban tratar la historia como algo mucho más grande de lo que otros podían esperar de una adaptación de romance juvenil.

“Rob y yo dijimos: Sí, esto es jodidamente épico, vamos a intentar elevar esta m—-a.”

Con el paso del tiempo, Stewart también ha reconsiderado algunos de los elementos exagerados y melodramáticos de la película. Ahora considera que esa intensidad encajaba precisamente con la etapa adolescente que retrataba la historia.

“Era jodidamente real. Y algo campy y retorcido.”

‘Crepúsculo’ sigue presente en la carrera de Kristen Stewart

‘Crepúsculo’ (2008) (imagen: Summit Entertainment)

La saga convirtió a Stewart y Pattinson en dos de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood. Las cinco películas, estrenadas entre 2008 y 2012, transformaron las novelas de Meyer en una franquicia cinematográfica de miles de millones de dólares.

Desde entonces, Stewart construyó una carrera muy distinta, con trabajos en películas como ‘Clouds of Sils Maria’, ‘Personal Shopper’ y ‘Spencer’, esta última con una interpretación de Diana de Gales que le consiguió una nominación al Oscar.

También dio el salto a la dirección con ‘The Chronology of Water’, su primer largometraje detrás de cámaras. Sin embargo, sus declaraciones recientes muestran que ya no busca mantener distancia con la franquicia que marcó su juventud. Después de plantear la posibilidad de dirigir un remake, ahora deja abierta una opción que durante años parecía menos probable: volver a ponerse en la piel de Bella Swan.

Con información de Entertainment Weekly.

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