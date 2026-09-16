Matthew Lillard se arrepiente de volver a ‘Scream’ tras el despido de Melissa Barrera: ‘Estoy del lado equivocado de la historia’

La película recuperó a Neve Campbell y el guionista de la cinta original asumió la dirección

Matthew Lillard reconoció que se arrepiente de haber regresado a la franquicia ‘Scream’ después del polémico despido de Melissa Barrera, quien fue separada de la séptima película a finales de 2023 tras sus publicaciones sobre Palestina. El actor, que retomó el papel de Stu Macher tres décadas después de la película original, aseguró sentirse avergonzado por no haber considerado lo ocurrido con su compañera antes de aceptar participar en ‘Scream 7’.

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¿Por qué Matthew Lillard se arrepiente de regresar a ‘Scream’?

Durante una sesión de preguntas y respuestas realizada por el 30 aniversario de ‘Scream’, Matthew Lillard habló sobre las dificultades que enfrentan las figuras públicas cuando deciden pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales. La conversación eventualmente llegó al caso de Melissa Barrera.

Lillard defendió abiertamente a la actriz y cuestionó la decisión de despedirla de la franquicia.

Melissa Barrera en ‘Scream’ (2022) (Paramount Pictures)

“Melissa Barrera, que es una actriz maravillosa, fue despedida por lo que dijo tras todo lo relacionado con Palestina y lo que empezó a ocurrir en Israel. Es una auténtica m****a y una situación muy dura, pero ella está en el lado correcto de la historia.”

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El actor también criticó la falta de una respuesta más contundente de Hollywood cuando Barrera perdió su papel. Según Lillard, la industria debió respaldarla públicamente en aquel momento.

“Cuando eso le pasó a Melissa, el mundo entero no alzó la voz. Pero ella se adelantó un año a entender qué diablos estaba pasando. El mundo entero debería haber salido a decir: «Tiene razón». Y no lo hicieron. Y eso es brutal.”

Lillard reconoció que él mismo forma parte de las personas que, en retrospectiva, considera que debieron actuar de otra manera.

Lillard admite que no pensó en Melissa Barrera cuando aceptó regresar

El actor explicó que la emoción de regresar a ‘Scream’ terminó pesando más que cualquier reflexión sobre las circunstancias que habían provocado la reestructuración de la séptima entrega.

“Volví para hacer ‘Scream’ y me llamaron la atención. Y pensé: «Mierda. Es terrible. Me siento mal por eso. Me avergüenza. Porque en ese momento estaba tan emocionada por volver que realmente no pensé en Melissa ni en ese proceso. No dije que no».”

Lillard fue todavía más contundente al evaluar su participación:

“Me siento avergonzado, esa es la verdad… Metí la pata. En ese aspecto, estoy del lado equivocado de la historia. Me sigue gustando haber participado en la película, [pero] tal vez no fue la mejor idea.”

Melissa Barrera ya había criticado a quienes regresaron a ‘Scream 7’

Las declaraciones de Matthew Lillard llegan después de que la propia Melissa Barrera criticara a los actores de entregas anteriores que aceptaron regresar a la franquicia después de su despido. En una entrevista con Variety, la actriz coincidió con la idea de que quienes participaron en la nueva película habían cruzado una línea y señaló que tendrían que asumir su decisión.

Matthew Lillard (Fotografía: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Barrera también consideró que, después de las diferentes salidas que afectaron al proyecto, la producción recurrió ampliamente a la nostalgia y al regreso de personajes conocidos para poder sacar adelante la séptima entrega.

‘Scream 7’ atravesó una importante reestructuración después del despido de Barrera. Jenna Ortega tampoco regresó y el director Christopher Landon abandonó el proyecto.

Finalmente, la película recuperó a Neve Campbell como Sidney Prescott, mientras Kevin Williamson, guionista de la cinta original, asumió la dirección. Entre los actores que volvieron estuvo precisamente Matthew Lillard, quien ahora reconoce que no tomó suficientemente en cuenta lo ocurrido con Barrera antes de aceptar regresar a la saga y admite que su decisión pudo no haber sido la mejor.

Con información de Entertainment Weekly.

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