Así será ‘Narnia’, de Greta Gerwig: David Bowie, ópera rock y Meryl Streep como Aslan

La directora imaginó la adaptación con la energía de una ópera rock y tomó como referencias a grandes músicos

Después de años de desarrollo, la versión de ‘Narnia‘ encabezada por Greta Gerwig comienza a mostrar con mayor claridad su identidad. Netflix confirmó fechas de estreno, reparto y varios detalles de producción de ‘Narnia: The Magician’s Nephew‘, mientras que nuevas imágenes y declaraciones publicadas por Empire revelaron algunas de las principales decisiones creativas detrás de la película.

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La directora de ‘Barbie‘ recurrirá a la música británica de las décadas de 1960 y 1970 como una de sus grandes referencias, trasladará la historia original a otra época y contará con Meryl Streep como la voz de Aslan.

¿Por qué David Bowie y la ópera rock inspiraron la nueva ‘Narnia’?

Aunque ‘Narnia: The Magician’s Nephew‘ no será un musical, Greta Gerwig explicó a Empire que inicialmente imaginó el proyecto con la escala y energía de una ópera rock.

Greta Gerwig en el set de ‘Narnia: The Magician’s Nephew’ (Fotografía: Peter Mountain/Netflix)

“Tuve la misma idea con Narnia. Quería una ópera rock. Quería que fuera grandiosa y que transportara al espectador.”

Entre sus principales referentes aparecen algunas de las figuras más importantes del rock británico de las décadas de 1960 y 1970, incluidos David Bowie, Paul McCartney, David Gilmour, Pete Townshend, Jimmy Page y Robert Plant.

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“David Bowie me salvó la vida. Paul McCartney me salvó la vida. David Gilmour me salvó la vida. Pete Townshend me salvó la vida. Jimmy Page, Robert Plant… Cuando escuchaba su música, sentía profundamente: «Vas a estar bien».’”

La conexión musical no surge únicamente de los gustos personales de la cineasta. En ‘The Magician’s Nephew‘, Aslan crea Narnia mediante su canto, algo que Gerwig relacionó directamente con el poder creativo que encuentra en el rock.

“Narnia es, literalmente, un mundo hecho de música. Es un mundo al que Aslan dio vida cantando, y, para mí, el rock and roll se sentía como un mundo hecho de música.”

Las primeras imágenes difundidas por Empire también reflejan esta influencia. La nueva representación de Aslan incluye ojos diferentes entre sí y una marca roja que remite visualmente a David Bowie.

Meryl Streep será Aslan y la historia cambiará de época

Otro de los detalles finalmente confirmados es la participación de Meryl Streep como la voz de Aslan. Su incorporación había sido reportada anteriormente, pero Gerwig explicó ahora qué buscaba específicamente para el personaje (vía The Playlist):

“Buscaba a alguien profundo pero no pretencioso, que tuviera gravedad pero no una seriedad sombría y ensimismada. Alguien capaz de transmitir tanto profundidad y ‘pathos’ como alegría y deleite.”

La directora añadió que quería a alguien mayor de 70 años que pudiera transmitir experiencia sin perder una sensación de asombro infantil, además de buscar “uno de los actores más grandiosos para hacerlo”.

La película también modificará el contexto histórico de la novela de C. S. Lewis. En lugar de mantener la ambientación de principios del siglo XX, Digory y Polly vivirán en la Gran Bretaña de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. David McKenna y Beatrice Campbell interpretarán a ambos personajes.

Gerwig relacionó este cambio con una generación que creció entre la austeridad y las huellas de la guerra, pero que posteriormente produjo buena parte de la revolución musical británica que inspira su adaptación.

“Tenían esta relación con el dolor y la pérdida, y con algo tan desalentador como un lugar bombardeado, y construyeron un castillo. Construyeron un universo. Construyeron algo dentro de lo cual se podía vivir.”

Portada de Empire dedicada a ‘Narnia: The Magician’s Nephew’

Una historia sobre el origen de Narnia que llegará primero a los cines

‘Narnia: The Magician’s Nephew‘ será la primera adaptación de la novela homónima de 1955, que funciona como una historia de origen para el universo creado por C. S. Lewis. Netflix la describe como una aventura centrada en la creación de Narnia y en los acontecimientos anteriores a The Lion, the Witch and the Wardrobe.

Además de David McKenna, Beatrice Campbell y Meryl Streep, el reparto incluye a Emma Mackey como Jadis, junto con Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Daniel Craig, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma.

La música original estará a cargo de Mark Ronson y Andrew Wyatt, quienes ya colaboraron con Gerwig en ‘Barbie’. Seamus McGarvey será el director de fotografía y Jacqueline Durran estará a cargo del vestuario.

La película tendrá preestrenos exclusivos en IMAX desde el 10 de febrero de 2027 y llegará ampliamente a los cines de todo el mundo el 12 de febrero. Posteriormente, debutará en Netflix el 2 de abril de 2027. La propia Gerwig ha explicado que su relación con esta historia comenzó durante su infancia y que la idea de un universo creado mediante música permaneció con ella durante años.

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