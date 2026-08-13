Lilly Wachowski, directora de ‘Matrix’, protesta contra Hollywood por no querer financiar su nueva película con un elenco 100% transgénero

Lilly Wachowski intenta levantar The Hunted, un thriller muy personal que escribió junto con su pareja, Mickey Ray Mahoney, pero conseguir el dinero necesario se convirtió en una batalla difícil. La cineasta de 58 años reveló que varias personas de Hollywood reaccionaron muy bien al guion, aunque esa buena recepción no se ha convertido en […]

Lilly Wachowski intenta levantar The Hunted, un thriller muy personal que escribió junto con su pareja, Mickey Ray Mahoney, pero conseguir el dinero necesario se convirtió en una batalla difícil. La cineasta de 58 años reveló que varias personas de Hollywood reaccionaron muy bien al guion, aunque esa buena recepción no se ha convertido en financiamiento para llevarlo al rodaje.

Lilly Wachowski protesta contra Hollywood

The Hunted permanece en desarrollo bajo Anarchists United y Ariadne, compañía de la actriz Natasha Lyonne. Wachowski ha buscado alternativas para sacar adelante el proyecto y, ante la falta de inversionistas, organizó una lectura pública del guion en el teatro Dynasty Typewriter de Los Ángeles a principios de agosto.

La directora explicó ahora cuál considera que es el principal obstáculo: “A la gente le gusta, pero realmente no quiere hacerla porque tiene un elenco trans de principio a fin”, declaró en el podcast The Business; el presupuesto que busca reunir ronda los 10 millones de dólares. “Tengo que ser creativa y encontrar maneras diferentes de poner esto frente al público”, añadió Wachowski.

Lilly Wachowski

La historia nació además de una inquietud relacionada con la situación que observa alrededor de la comunidad trans: “Este era un guion extremadamente importante para mí. Fue una respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo para las personas trans y me dio un recipiente catártico donde volcar toda mi ira, furia y frustración”, explicó.

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Esa lectura en Los Ángeles terminó funcionando como otra forma de darle sentido a la película aunque todavía no pueda filmarla. “Voy a salir y voy a buscar esa alegría trans con todos mis amigos. No es lo que había imaginado que sería, pero el resultado final es el mismo”. Su estrategia ahora consiste en mantener vivo el proyecto mientras busca una estructura financiera distinta.

Cine y televisión de Lilly Wachowski

Junto con su hermana Lana comenzó a llamar la atención con Bound, thriller criminal de 1996 protagonizado por Jennifer Tilly y Gina Gershon que presentó varios de los intereses visuales y temáticos que ambas desarrollarían después. Tres años más tarde apareció Matrix con Keanu Reeves, quien interpretó a Neo en aquella historia de ciencia ficción que unió filosofía y acción. El éxito transformó a las Wachowski en referentes del cine comercial de finales de los noventa.

Las hermanas continuaron aquel universo con Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, ambas estrenadas en 2003; la marca creció más allá del cine mediante cortometrajes animados y videojuegos, y desarrolló una mitología que sigue viva en Warner Bros.

Cloud Atlas, codirigida con Tom Tykwer, apareció en 2012 como una producción independiente muy ambiciosa, misma que Warner Bros. había decidido no financiar inicialmente, por lo que las Wachowski y sus colaboradores tuvieron que construir una estructura internacional para conseguir que la adaptación de David Mitchell pudiera realizarse.

Lilly Wachowski en set (Foto: X)

El Destino de Júpiter devolvió a las hermanas a una gran producción de ciencia ficción financiada por Warner en 2015, con Channing Tatum y Mila Kunis como estrellas de una aventura espacial que tuvo dificultades comerciales, pero confirmó que ambas continuaban interesadas en universos originales. También crearon Sense8 junto con J. Michael Straczynski para Netflix, serie que reunió personajes de distintos países y dedicó un espacio importante a historias LGBT+, incluida Nomi, interpretada por Jamie Clayton.

Grandes películas de Hollywood con representación trans

Durante años, Hollywood contó historias sobre personajes trans recurriendo a actores cisgénero, una práctica cuestionada con mayor fuerza conforme intérpretes trans reclamaron acceso a esos mismos papeles. La chica danesa fue uno de los casos más discutidos, pues Eddie Redmayne interpretó a Lili Elbe y recibió una nominación al Oscar como mejor actor por la película de 2015. Años después, el propio Redmayne declaró que aceptar aquel personaje había sido “un error” y que en la actualidad tomaría una decisión distinta.

Sean Baker construyó su película Tangerine: Chicas fabulosas alrededor de Sin-Dee y Alexandra, interpretadas por Kitana Kiki Rodriguez y Mya Taylor. Ambas actrices trans llegaron incluso a protagonizar una campaña de premios que Variety describió entonces como inédita para intérpretes de su comunidad.

Barbie, la película de Greta Gerwig, incluyó a Hari Nef dentro del grupo de Barbies que habitan Barbielandia. Emilia Pérez trasladó la discusión hasta los principales premios internacionales; Karla Sofía Gascón protagonizó la película de Jacques Audiard y compartió con sus compañeras el premio de interpretación femenina en Cannes; más tarde hizo historia con reconocimientos en la temporada estadounidense de premios.

Con información de Variety.

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