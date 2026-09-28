Florence Pugh opina sobre el caso de agresión sexual en Cornell: ‘Necesitamos que los hombres estén tan horrorizados como nosotras’

La actriz Florence Pugh expresó su indignación por las denuncias de violencia sexual relacionadas con la Universidad de Cornell y pidió mayor compromiso para proteger a las estudiantes. En una publicación en Instagram, la protagonista de Lady Macbeth cuestionó la respuesta de las instituciones educativas y el silencio que en reiteradas ocasiones acompaña estos casos. […]

La actriz Florence Pugh expresó su indignación por las denuncias de violencia sexual relacionadas con la Universidad de Cornell y pidió mayor compromiso para proteger a las estudiantes. En una publicación en Instagram, la protagonista de Lady Macbeth cuestionó la respuesta de las instituciones educativas y el silencio que en reiteradas ocasiones acompaña estos casos.

¿Qué pasó en la Universidad de Cornell?

El caso adquirió difusión pública a raíz de una demanda presentada por una exestudiante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad. El reclamo involucra a la universidad, organizaciones estudiantiles y varios individuos. La respuesta institucional y las medidas disciplinarias descritas por la representación de la demandante provocaron cuestionamientos sobre cómo se atendió su denuncia.

Según la demanda, la joven tenía 20 años cuando siete integrantes de la fraternidad Chi Phi presuntamente la drogaron y agredieron sexualmente en octubre de 2024. Los hechos denunciados habrían ocurrido en la casa de esa agrupación, en Ithaca, Nueva York. La exestudiante sostiene que las entidades demandadas no la protegieron ni evitaron la agresión que describe.

Florence Pugh en El prodigio (Foto: Netflix)

De acuerdo con su abogado, citado por Variety, la investigación universitaria terminó con la expulsión de dos de los señalados; otros recibieron medidas menores, entre ellas suspensiones temporales o trabajos escritos. Cornell emitió una respuesta pública el 21 de septiembre, en la que aludió a sus procedimientos y a las restricciones de privacidad aplicables. Posteriormente, The Cornell Daily Sun informó que la fiscalía del condado de Tompkins reabriría la investigación penal.

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El comunicado de Florence Pugh

Pugh publicó su mensaje este domingo 27 de septiembre y habló sobre la angustia que le produjo leer la denuncia; también explicó que le preocupaba la repetición de hechos semejantes: “Este es realmente el momento en que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y tan asqueados como nosotras”.

La intérprete pidió que ellos participen de manera muy activa en los esfuerzos para cambiar la tolerancia y la complicidad alrededor de estas conductas. También cuestionó la distancia entre las expresiones de solidaridad y el silencio ante una denuncia pública. Otra parte de su publicación abordó a quienes pudieran conocer una agresión y no intervenir.

Pugh rechazó la posibilidad de que tareas escritas constituyan una respuesta suficiente frente a conductas de esta gravedad. Su reproche se extendió a las escuelas que, a su juicio, anteponen el futuro de los señalados al bienestar de quienes denuncian haber sufrido violencia sexual Puedes leer el comunicado completo de Florence a continuación:

Florence Pugh para Vanity Fair

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“Después de leer sobre la joven que fue violada en grupo en su universidad por un amigo y otros estudiantes, me siento inquieta, enferma y ansiosa. Estoy procesándolo en silencio y observando todo, a todos y a cada hombre. Tengo algunas reflexiones sobre este acto atroz que ocurrió en Cornell College en 2024. Sé que esto ha ocurrido antes y odio pensar que pueda volver a suceder. Este es realmente el momento en el que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y consternados como nosotras. Ustedes tienen que encabezar las conversaciones sobre cómo cambiar la permisividad y la complicidad que existen en torno a este comportamiento, tanto como nosotras. ¿Cómo pueden esperar que confiemos en que ‘no todos los hombres son así’ cuando, en momentos como este, muchos de ustedes guardan silencio? Una violación grupal de una mujer drogada exige acciones y conversaciones. Inmediatamente me hace preguntarme: ¿llevaban tiempo planeándolo? ¿Pensaron una y otra vez en el daño que iban a causarle al cuerpo de esta pobre mujer? Cada persona que sabía o escuchó que esto iba a suceder debería ser examinada con mucha seriedad. Son tan malvados como quienes lo planearon. Saber que una tortura tan violenta como una violación está a punto de ocurrir ‘arriba’ y NO HACER ABSOLUTAMENTE NADA AL RESPECTO es enfermizo, cobarde y cruel. Lo que más me rompe el corazón es que existe un deseo de matar un alma. Esto es matar un alma. Destruir un cuerpo y matar un alma. ¿Y los dejaron ir? ¿Lo único que hace falta es escribir rápidamente un ensayo diciendo: ‘Siento mucho haber violado a una chica mientras estaba drogada junto con mis amigos, ¿pensamos que no habría problema?’, y ya está, ¡puedes seguir adelante! Esto es inaceptable. No somos lo suficientemente severos con quienes quieren destruir vidas humanas. Admiro a todas las personas de la universidad que están luchando por esa chica, exponiendo a esos jóvenes y haciendo que les resulte insoportablemente difícil encontrar algo de alegría durante su estancia allí. No deberían tener permitido caminar libremente como el resto de nosotros, que valoramos y cuidamos las almas de los demás. Las universidades y las escuelas les fallan una y otra vez a las mujeres en todo el mundo. Forman a hombres a quienes se les enseña, una y otra vez, que pueden causar un daño extremo y que ellos no sufrirán ningún daño a cambio. Ya no estoy cansada: estoy furiosa con las instituciones educativas que protegen a los hombres jóvenes por miedo a arruinarles el futuro. ¿Qué pasa con la vida que esas mujeres tendrán que soportar después, sabiendo que la reputación de él vale más que la verdad de ella? ¿O con sentir que a ninguna persona con el poder de hacer algo le importa que hayas sufrido abuso? Eso destruye todavía más el alma. Quienes protegen e imponen sentencias leves a hombres que violan y destruyen deberían ser castigados y vigilados de cerca. ¿Por qué están protegiendo a alguien con tanta vehemencia? No hay igualdad hasta que respeten nuestros cuerpos. No hay igualdad hasta que dejen de destruir nuestras almas. No hay igualdad hasta que nos permitan vivir. No hay igualdad hasta que podamos decir que nos sentimos seguras. Somos la fuerza vital de esta Tierra, empiecen a protegernos. Enójense por nosotras. Por favor.”

Florence Pugh volverá como Yelena Belova en Avengers: Doomsday, programada para el 18 de diciembre.