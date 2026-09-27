Director de ‘Godzilla Minus Zero’ quiere competir por el Oscar a Mejor película: ‘Es difícil no albergar un poco de esperanza’

La recepción de Godzilla Minus Zero en el Festival de Cine de Nueva York hizo que Takashi Yamazaki se preguntara hasta dónde podría llegar su nueva película en la temporada de premios. El director japonés respondió al interés por una posible candidatura al Oscar con cautela y entusiasmo, después de presentar la esperada secuela, misma que ya despertó elogios entre críticos y asistentes.

El triunfó Godzilla Minus One en los Oscar

La ilusión alrededor de la nueva entrega nace por el recorrido triunfal de su antecesora. Godzilla Minus One, estrenada en 2023, llegó a competir con producciones estadounidenses de presupuestos exorbitantes, apoyada en un trabajo técnico impecable que acompañaba el drama de sus protagonistas. Aquella experiencia cambió la relación de Yamazaki con los premios y dio a la franquicia un reconocimiento que todavía no había conseguido.

En marzo de 2024, Godzilla Minus One ganó el Oscar a mejores efectos visuales y se convirtió en la primera película de Godzilla en obtener una estatuilla. La Academia reconoció a Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima, director y líderes del equipo de VFX. El resultado llevó al escenario un trabajo japonés que había logrado competir con algunas de las producciones más grandes de Hollywood.

Takashi Yamazaki, director de Godzilla Minus Zero (Foto: Getty)

Entre sus rivales estaban Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Misión: Imposible — Sentencia mortal, parte uno y Napoleón. Un equipo de solo 35 artistas realizó 610 planos con efectos para Minus One; por fin el reconocimiento llegó a una producción cuyo equipo era relativamente pequeño para un espectáculo de esa escala.

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El director de Godzilla Minus Zero vuelve a soñar con el Oscar

Durante la reciente presentación de Minus Zero, Variety preguntó al cineasta sobre la posibilidad de competir por mejor película. Yamazaki recordó que el reconocimiento anterior tampoco formaba parte de sus certezas: “Intento no pensar en eso. Y lo mismo ocurrió con Godzilla Minus One. No teníamos idea de que ganaríamos mejores efectos visuales, ni siquiera de que seríamos nominados”.

El director explicó cuánto había significado aquella selección inicial: “Incluso una nominación ya era una victoria para nosotros con Godzilla Minus One”. Después admitió que resulta complicado descartar por completo otra oportunidad: “Así que intento no pensar en ello, pero, al mismo tiempo, si la posibilidad no es cero, es difícil no albergar un poco de esperanza”.

En cuanto a efectos visuales, Variety ya incluye a Godzilla Minus Zero entre sus cinco candidatas previstas; su pronóstico también contempla Dune: Parte Tres, Proyecto Fin del Mundo, Spider-Man: Un Nuevo Día y Wildwood. Se trata de una selección editorial, distinta de la votación oficial, que coloca a Yamazaki nuevamente dentro del debate sobre el trabajo técnico del año.

Primeras reacciones a Godzilla Minus Zero

Ryūnosuke Kamiki y Takashi Yamazaki (Foto: X)

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Molly Edwards, de GamesRadar+, la describe como “fácilmente una de las mejores películas del año” y aplaude la fuerza emotiva de la historia, así como la acción de los monstruos, además de valorar que la secuela amplíe lo planteado en Minus One. ComicBook recogió la reacción de Brandon Lewis, quien la llamó “un logro abrumador del cine de kaijus”. Lewis también celebró la carga emocional de los personajes y su relación con el trauma y las responsabilidades futuras: “Nunca pensé que lloraría con Godzilla”.

En el caso de William Bibbiani, de TheWrap, el periodista ofreció una evaluación más moderada al decir que la considera una de las secuelas destacadas de la franquicia, pero cree que sus ambiciones dramáticas y su espectáculo no siempre funcionan en armonía. Reconoce la destreza de Yamazaki y el compromiso del reparto, aunque encuentra situaciones narrativas forzadas que le impiden alcanzar el nivel de Minus One.

Godzilla Minus Zero se estrena en México el 5 de noviembre.