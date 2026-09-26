‘Godzilla Minus Zero’ recibe elogios en sus primeras reacciones y la comparan con ‘The Dark Knight’ y ‘El Padrino II’

‘Godzilla Minus Zero’, la esperada secuela de ‘Godzilla Minus One’, comenzó a generar entusiasmo tras su proyección de prensa en el Festival de Cine de Nueva York. Las primeras reacciones destacan el aumento en la escala de las secuencias de acción, sus efectos visuales y, especialmente, la carga emocional de la historia dirigida nuevamente por Takashi Yamazaki. Algunos críticos incluso la han colocado junto a secuelas como ‘The Dark Knight’, ‘Terminator 2’ y ‘El Padrino II’.

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¿Qué debes saber sobre ‘Godzilla Minus Zero’, la secuela de ‘Minus One’?

La película continúa los acontecimientos de ‘Godzilla Minus One’, cinta de 2023 que se convirtió en un éxito internacional y ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Aquella producción recaudó US$116 millones a nivel mundial y se convirtió en la película japonesa de Godzilla más taquillera hasta ese momento.

‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

Takashi Yamazaki regresa como director para esta continuación, protagonizada nuevamente por Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe. La historia se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de la primera entrega, y retoma la vida de la familia Shikishima mientras enfrenta una nueva calamidad.

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Esta vez, Godzilla tendrá una escala todavía mayor y la acción se extenderá hasta Nueva York. Se trata de la primera producción japonesa filmada para pantallas IMAX y que incluye secuencias de acción con clasificación R.

‘Godzilla Minus Zero’ es la película número 38 de la franquicia y la producción número 34 realizada por Toho. Su estreno está previsto para el 3 de noviembre en Japón, mientras que llegará a los cines de Estados Unidos el 6 de noviembre.

¿Qué dicen las primeras reacciones sobre ‘Godzilla Minus Zero’?

Los comentarios surgidos después de la función de prensa coinciden principalmente en que Yamazaki logró aumentar considerablemente la escala sin abandonar el componente humano que distinguió a ‘Minus One’.

Jonathan Sim calificó la cinta como una “hazaña cinematográfica verdaderamente épica” y destacó que lleva al Rey de los Monstruos a un nivel completamente nuevo, con efectos visuales, acción y una escala mucho mayores, pero manteniendo una dimensión emocional. En una línea similar, Edward Douglas aseguró que la película superó sus expectativas y resaltó tanto sus efectos visuales como los momentos capaces de provocar una fuerte respuesta emocional.

Póster de ‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

Brandon Lewis también puso el foco en ese equilibrio entre espectáculo y drama, al describir ‘Godzilla Minus Zero’ como “un logro monumental del cine de kaijus”. Según su reacción, la historia profundiza en los traumas que arrastran los personajes y en las responsabilidades que deben asumir de cara al futuro.

Otras opiniones destacaron especialmente el tratamiento de la familia. Una de las reacciones señaló que la película lleva los temas y la evolución de los personajes a un nuevo nivel y que, más allá de los momentos de gran espectáculo, sobresale por la relación entre sus protagonistas. Otro comentario aseguró que Yamazaki consiguió transformar una producción de enormes proporciones en un drama familiar conmovedor.

Las comparaciones con otras secuelas reconocidas también comenzaron a aparecer. Una reacción señaló que ‘Godzilla Minus Zero’ es para ‘Godzilla Minus One’ lo que ‘El Padrino: Parte II’ fue para ‘El Padrino’, y sostuvo que Toho debería volver a competir por un Oscar e incluso aspirar a una nominación a Mejor Película.

Otro comentario fue todavía más lejos y colocó a la cinta junto a ‘Terminator 2’ y ‘The Dark Knight’, al considerarla una secuela más grande, ambiciosa y visualmente espectacular, pero que conserva el corazón humano de su antecesora. También hubo elogios a su tono más oscuro, su clasificación para adultos y la forma en que vuelve a abordar el miedo, el trauma y las consecuencias de la guerra.

Reacciones de los críticos a ‘Godzilla Minus Zero’

Me ha dejado totalmente impresionado ‘Godzilla Minus One’, de Takashi Yamazaki; superó mis expectativas con una gran carga emocional y unos efectos visuales increíbles… hubo momentos que me dejaron boquiabierto e incluso me hizo llorar. ¡Brillante!

Completely blown away by Takashi Yamazaki's Godzilla Minus Zero which delivered on GM1 in ways I wasn't expection with heightened emotions and vfx… lots of holy shit moments and it even made my cry. Brilliant! #nyff64 — Edward Douglas (@EDouglasWW) September 26, 2026

‘Godzilla Minus Zero’ es un logro monumental del cine de kaijus. Más allá del espectáculo visual que deja boquiabierto al espectador, Takashi Yamazaki imprime una gran carga emocional a la obra, mientras los personajes lidian con traumas persistentes y sus responsabilidades hacia el futuro. Jamás pensé que lloraría con una película de Godzilla.

Godzilla Minus Zero is an overwhelming achievement of kaiju filmmaking. Aside from the jaw-dropping spectacle, Takashi Yamazaki packs in an emotional wallop, as the characters grapple with lingering trauma and their duties to the future. Never thought I’d cry to Godzilla. #NYFF64 pic.twitter.com/YCUnByPj0S — Brandon Lewis @ NYFF (@blewis1103) September 26, 2026

‘Godzilla Minus One’ me dejó hecho un mar de lágrimas. Es una continuación gloriosa de la primera película que lleva sus temas y la evolución de los personajes a un nuevo nivel. El espectáculo logra superar lo imaginable en cuanto a momentos de puro asombro, pero lo que realmente destaca es la belleza de esa familia elegida que ocupa el centro de la historia.

GODZILLA: MINUS ZERO reduced me to a sobbing mess. It is a glorious continuation of the first film, taking its themes & character arcs to new heights. The spectacle is somehow topped in sheer WTF value, but it’s the beauty of the central found family that truly stands out. pic.twitter.com/XzWH7A2Sr2 — Amy Kim (@AmyHayneKim) September 26, 2026

Se pueden usar todos los adjetivos imaginables para describir ‘Godzilla Minus One’; su enorme envergadura logra superarlos a todos. ¿Pero cuál es la mayor sorpresa? Que Takashi Yamazaki consigue tomar una película de Godzilla de esta magnitud y convertirla en un drama familiar tan conmovedor que, por fin, puedo tachar de mi cartón de bingo la casilla que decía «una película de Godzilla nunca me ha hecho llorar». ¡Una secuela triunfal y colosal!

You can use every adjective imaginable to describe GODZILLA MINUS ZERO. Its sheer scope finds a way to surpass them all. But the biggest surprise? Takashi Yamazaki somehow takes a Godzilla film of this magnitude and turns it into such an emotional family drama that “a Godzilla… pic.twitter.com/GPR4FWysdP — David Gonzalez (@CinematicReel) September 26, 2026

#GodzillaMinusZero es la mejor secuela de la saga Godzilla hasta la fecha. La mejor comparación sería decir que es ‘El Padrino: Parte II’ frente a ‘El Padrino’ que representa ‘Godzilla Minus One’. Toho debería ganar otro #Óscar por esta película; debería ser nominada a Mejor Película. ¡Esta experiencia Kaiju hay que verla en IMAX!

#GodzillaMinusZero is the BEST followup G Film to date. Best comparison would be this is the Godfather Part 2 to Godzilla Minus One's Godfather. Toho should win another #Oscar for this film. Should be nominated for best picture. This Kaiju experience needs to be seen in IMAX! — JoBlo.com (@joblocom) September 26, 2026

«Imponente» no solo implica asombro, sino también un respeto cargado de temor reverencial. Eso es ‘Godzilla Minus Zero’. Es otra obra maestra de Takashi Yamazaki, quien profundiza en su sombría visión del cine de ‘kaijus’. Supone una verdadera escalada respecto a ‘Minus One’, enfrentándonos de nuevo a nuestra frágil existencia. La clasificación para adultos está más que justificada.

“Awe-inspiring” isn’t just wonder but fearful respect. That is GODZILLA MINUS ZERO. Another masterpiece from Takashi Yamazaki who builds on his somber vision for kaiju cinema. A true escalation from MINUS ONE where we again confront our fragile existence. That R rating is legit. pic.twitter.com/pm96ZqhZ5g — Eric Francisco (@EricFrancisco24) September 26, 2026

¡‘Godzilla Minus One’ es el rey! La película del cineasta Takashi Yamazaki se une a ‘Terminator 2’ y ‘The Dark Knight’ como una de las mejores secuelas jamás realizadas, ofreciendo una superproducción más grande, audaz y visualmente impresionante que no sacrifica su corazón humano. Al explorar el miedo, el odio y el trauma que deja la guerra, ‘Minus One’ nos brinda una epopeya espectacular y asombrosa que cierra la saga de Yamazaki por todo lo alto.

Godzilla Minus Zero is king! Filmmaker Takashi Yamazaki’s movie joins Terminator 2 and The Dark Knight as one of the greatest sequels ever made, delivering a bigger, bolder, and more beautiful blockbuster that doesn’t sacrifice its human heart. Exploring the fear, hatred, and… pic.twitter.com/CbDSJj3tFc — Anthony Orlando @NYFF (@landi52orlando) September 26, 2026

GODZILLA MINUS ZERO es una hazaña cinematográfica verdaderamente épica. Lleva al Rey de los Monstruos a un nivel completamente nuevo, sin dejar de anclarlo todo en una dimensión humana y emocional. Un éxito de taquilla imprescindible que cumple con creces. Efectos visuales, acción y escala inigualables. Una obra cinematográfica apasionante e increíble.

GODZILLA MINUS ZERO is a truly epic cinematic feat.



It takes the King of the Monsters to a whole new level while still grounding everything in human, emotional stakes.



A must-see blockbuster that truly delivers. Unmatched VFX, action, and scale. Rousing, incredible filmmaking. pic.twitter.com/7S51lK85Vj — Jonathan Sim @NYFF (@TheJonathanSim) September 26, 2026

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