‘Godzilla Minus Zero’: Así es como la tecnología IMAX hará más inmersiva la secuela

Es verdad que Godzilla abarca buena parte de la pantalla, pero Takashi Yamazaki quiere que el público también sienta el peligro que existe bajo sus pies. El director de Godzilla Minus Zero explicó cómo preparó la experiencia audiovisual de la secuela, cuyo regreso al mundo de los Shikishima contará con recursos que no tuvo durante la primera película.

¿Qué aportan IMAX y un mayor presupuesto a Godzilla Minus Zero?

Después de la recepción internacional de Godzilla Minus One, Yamazaki enfrentó el desafío de continuar la historia sin trabajar pendiente de repetir sus reconocimientos alcanzados hace un par de años. En entrevista con ScreenRant, el cineasta japonés explicó que procuró recuperar la actitud con la que realizó aquella película y dejar aparte la presión de su éxito.

La esperadísima secuela forma parte del programa de películas realizadas para IMAX y dispone de un presupuesto muy por encima de su predecesora. Yamazaki aseguró que destinó buena parte del dinero adicional a imágenes y experiencias que el espectador pudiera apreciar directamente en el cine. Lo que no comentó fue una cifra concreta para el costo de producción.

“Intenté capturar la intensidad de un ataque kaiju desde la perspectiva humana”, comentó el director. Yamazaki busca colocar al espectador cerca de quienes enfrentan la destrucción, con toda la vulnerabilidad de una persona que tiene enfrente a una criatura gigantesca. De acuerdo con el cineasta, el objetivo de la versión IMAX es hacer que los monstruos parezcan existir físicamente y situar al público a nivel del suelo, frente a ellos. Esa cercanía busca convertir la diferencia de tamaño en una sensación de peligro.

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Cabe mencionar que una película realizada para IMAX no necesariamente utiliza la famosa película fotoquímica de 70 milímetros. El programa contempla cámaras IMAX y equipos digitales certificados. La categoría describe una preparación para ese sistema de exhibición, pero por sí misma no permite asegurar qué cámara específica empleó esta producción. Por otro lado, el sonido recibió parte de la inversión adicional, pues el equipo pudo grabar en locación sonidos de los aviones de combate que aparecen en la película y combinarlos para obtener mayor profundidad.

El engrandecimiento del espectáculo tampoco exige aumentar sin mesura al monstruo. Según el director, Godzilla conserva dimensiones y poder similares a los vistos en Minus One, aunque controla mejor su calor.

Actores confirmados para Godzilla Minus Zero

Ryunosuke Kamiki retoma a Koichi Shikishima y Minami Hamabe vuelve como Noriko Shikishima, las estrellas de la primera película. La historia ocurre en 1949, dos años después de la entrega anterior, y encuentra a su familia ante una nueva catástrofe. Hidetaka Yoshioka interpreta a Kenji Noda, ahora director de la Oficina de Respuesta a Desastres. También regresan Yuki Yamada como Shiro Mizushima y Kuranosuke Sasaki como Seiji Akitsu.

Takashi Yamazaki, director de Godzilla: Minus Zero (Foto: Getty)

Sakura Ando volverá como Sumiko Ota, la vecina de Shikishima que ahora administra un orfanato. Miou Tanaka regresa como Tatsuo Hotta, antiguo capitán del destructor Yukikaze. La nueva incorporación anunciada es Min Tanaka, quien interpreta al biólogo Kanji Murakami; este personaje carga con heridas psicológicas de la guerra y tendrá una participación importante.

Godzilla Minus Zero se estrena en México el 5 de noviembre.

¿El MonsterVerse volverá con más de Godzilla?

Vale la pena aclarar la confusión, pues recordemos que Godzilla Minus Zero pertenece a la historia japonesa iniciada por Minus One y no es una entrega del MonsterVerse de Legendary. El siguiente largometraje del MonsterVerse será Godzilla x Kong: Supernova. Legendary confirmó su estreno para el 26 de marzo de 2027, con distribución de Warner Bros.

Grant Sputore dirige Supernova, cuyo elenco incluye a Kaitlyn Dever y Jack O’Connell, además de Sam Neill y Alycia Debnam-Carey. Dan Stevens retoma a Trapper, personaje presentado en El nuevo imperio. El guion corresponde a David Callaham y Michael Lloyd Green.

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