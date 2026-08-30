El estudio que ayudó a crear ‘Star Wars’ y ‘Jurassic Park’ cierra después de más de 40 años

Esta vez, los admiradores hicieron fila para llevarse los objetos detrás de varias de las ilusiones más maravillosas del cine. El cierre del histórico taller de Phil Tippett en Berkeley convirtió sus instalaciones en una venta de recuerdos cinematográficos, con coleccionistas y antiguos trabajadores buscando piezas de las películas que alguna vez ayudaron a fabricar.

Phil Tippett, el visionario

Aunque su rostro resulte menos conocido que sus criaturas, Tippett pertenece al grupo de artistas que enseñaron a varias generaciones cómo podía moverse un monstruo imaginario. Su oficio aborda la escultura y la animación, pequeños ajustes entre fotografías que permiten que una figura inmóvil parezca estar vivo en pantalla. Él, junto a la productora Jules Roman, fundaron Tippett Studio en 1984, por lo que la compañía cumple 42 años en 2026. El cierre anunciado es el del taller de Berkeley, ocupado durante 35 años; el nombre empresarial continúa bajo nuevos propietarios. Si bien se trata de dos historias relacionadas, no tienen exactamente el mismo final.

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Su relación con Star Wars comenzó antes de abrir su empresa, cuando trabajaba en Industrial Light & Magic, la empresa de George Lucas. Junto con Jon Berg creó las criaturas del ajedrez holográfico del Halcón Milenario para la película original. También participó en El Imperio contraataca y El regreso del Jedi; esta última le dio uno de sus dos Oscar. El segundo premio llegó por Parque Jurásico reconocimiento compartido con Dennis Muren, Stan Winston y Michael Lantieri. Aquellos dinosaurios surgieron del trabajo conjunto de especialistas con técnicas distintas.

Parque Jurásico fue demasiado importante en su carrera porque le obligó a replantear el trabajo previsto. Tippett preparaba animación con modelos físicos cuando las pruebas digitales de ILM cambiaron el rumbo de la producción. Su experiencia con movimiento y criaturas siguió siendo valiosa para construir animales mediante las nuevas herramientas. Su trayectoria posterior incluyó Starship Troopers y Mad God. Esta película de animación cuadro por cuadro, desarrollada de manera intermitente durante décadas, llegó al Festival de Locarno en 2021. El taller también fue el espacio donde pudo dar forma a ese universo de pesadilla.

El cierre del estudio de Phil Tippett

La venta de liquidación fue organizada para el periodo del 28 al 30 de agosto en Berkeley. El inventario incluye objetos relacionados con producciones cinematográficas y herramientas del oficio, entre ellas equipos de animación, cámaras, materiales para fabricar modelos y mucho más. Entre las piezas anunciadas figuran miniaturas de Starship Troopers, materiales de Mad God y una reproducción de artista de un AT-AT. También hay dibujos de producción y carteles.

Tippett explicó a CBS News que la liquidación forma parte del proceso de bancarrota del estudio. La compañía había atravesado una reorganización y PhantomFX completó su adquisición el año pasado. También se aclaró que el cierre físico no es la desaparición de todas las actividades de Tippett Studio. PhantomFX informó que adquirió una participación mayoritaria del 80% y que continuará ofreciendo servicios de efectos visuales y posproducción bajo el nombre Tippett. Sobre todo el proceso, el artista declaró:

“A veces sentía una pequeña punzada de arrepentimiento. Pero no tengo dónde poner nada. Y realmente no me gusta tener mis cosas del trabajo en casa. Son los elementos de gran importancia y representaron los momentos más significativos de mi trayectoria.”

Sus dos Oscar quedan fuera de la venta.

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El Star Wars del siglo XXI

El trabajo de Tippett en la galaxia de George Lucas no quedó encerrado en la trilogía original, pues para El despertar de la Fuerza, su equipo reconstruyó las criaturas del ajedrez holográfico mediante técnicas tradicionales y herramientas digitales. La animación cuadro por cuadro seguía teniendo un lugar dentro de una producción contemporánea.

El estudio volvió al tablero en Han Solo: Una historia de Star Wars, cuando la película recuperó diseños de las criaturas originales de Tippett y Berg, esta vez alrededor de una partida entre Chewbacca y Tobias Beckett. Décadas después, el wookiee seguía teniendo problemas para aceptar lo que ocurría sobre aquella mesa.

Lucasfilm también documentó colaboraciones del taller en The Mandalorian y El libro de Boba Fett, además de Skeleton Crew.