‘Godzilla Minus Zero’: Todo sobre la nueva secuela de Takashi Yamazaki

Godzilla ya prepara su siguiente embestida y más vale estar preparados. La nueva película de Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero, se presentó en CinemaCon 2026 como una continuación del fenómeno japonés que sorprendió a la taquilla mundial en 2023 y terminó haciendo historia en los premios de la Academia.

Lo que se mostró de Godzilla Minus Zero en CinemaCon 2026

Fue hasta la presentación de GKIDS en CinemaCon cuando se revelaron los primeros detalles de Godzilla Minus Zero. Variety reportó que Takashi Yamazaki presentó un teaser acompañado por material detrás de cámaras y confirmó que la película será la primera producción japonesa filmada para IMAX.

El avance mostro a Kōichi Shikishima de nuevo en una cabina de piloto, ciudades en ruinas, a Noriko con el ojo aún cubierto por una venda y a Godzilla avanzando hacia la Estatua de la Libertad. La secuela trasladará parte de su destrucción a Nueva York, por lo que la criatura le dará al nuevo conflicto un alcance internacional.

Takashi Yamazaki con su Oscar por Mejores Efectos Visuales en Godzilla Minus One

No te pierdas: ¿Por qué Godzilla es un héroe y no un villano en el MonsterVerse?

¿De qué tratará y quiénes actúan?

Godzilla Minus Zero tomará lugar en 1949, dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One. Ryunosuke Kamiki regresa como Kōichi Shikishima y Minami Hamabe vuelve como Noriko Ōishi; por ahora no se ha revelado una lista amplia de nuevas incorporaciones. Takashi Yamazaki vuelve a escribir y dirigir, quien durante su presentación en CinemaCon declaró que esta película será una secuela directa, algo que no suelen hacer otras propuestas, como por ejemplo el MonsterVerse, que a menudo cambia de protagonistas humanos con cada nueva entrega.

Minus One nos habló de un Japón devastado por la guerra, un país reducido a una suerte de punto cero moral y material antes de que Godzilla lo hundiera todavía más. Minus Zero llevará las cosas hacia una etapa diferente. Hablar del Japón de la posguerra siempre es un tema sensible, pero solo los habitantes del país del sol naciente pueden abordarlo desde la dignidad.

El premio Oscar de este Godzilla japonés

La película de 2023 recaudó más de 116 millones de dólares en todo el mundo, se convirtió en el Godzilla japonés más taquillero y ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales en la edición 96 de los premios de la Academia, una victoria completamente histórica para una producción japonesa en esa categoría.

Ese triunfo le dio la vuelta a la franquicia e hizo de la nueva película una obra capaz de competir en uno de los eventos de cine más populares del mundo. La secuela, como efecto secundario de ese triunfo que puso a Yamazaki y su equipo en la más alto, tendrá que comprobar si tiene lo necesario para volver a sorprender en salas de cine.

Minami Hamabe y Ryūnosuke Kamiki volverán en Godzilla Minus Zero

Ahora mismo, Yamazaki carga con la presión de haber demostrado que un Godzilla hecho en 100% en Japón en el siglo XXI, con un presupuesto mucho menor al de Hollywood, podía producir imágenes inolvidables y conmover a todos los públicos. Sigue hacerlo otra vez.

El largo historial cinematográfico del personaje

Godzilla nació en Japón en 1954 bajo el sello Toho, en una película dirigida por Ishirō Honda que convirtió al monstruo en una encarnación del miedo nuclear y del trauma de posguerra. Con el paso de las décadas, el personaje pasó de ser una metáfora de la devastación a icono mutante del cine como destructor de ciudades, criatura trágica, héroe y aliado inesperado y figura central de uno de los catálogos más extensos del género fantástico.

Entre sus películas más famosas dentro de Japón suelen mencionarse el Godzilla original de 1954, Godzilla vs. King Ghidorah, Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, y ahora Godzilla Minus One. El personaje también encontró vida nueva en la producciones estadounidenses como Godzilla de Gareth Edwards y el ya mencionado MonsterVerse de Legendary, donde comparte pantalla y universo con Kong.

Godzilla Minus Zero se estrenará el 3 de noviembre en Japón y el 6 de noviembre en Estados Unidos.

Checa esto: ‘Avatar: The Last Airbender’: Todo sobre el hackeo de la nueva película que Paramount ya está investigando