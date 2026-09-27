Mark Ruffalo pide ver el documental de Elon Musk: ‘Los oligarcas controlan nuestra libertad de expresión’

La promoción de Musk, el documental de Alex Gibney, encontró un aliado totalmente inesperado en Mark Ruffalo, celebridad de Marvel Studios que interpreta a Hulk. El actor compartió un reporte sobre los obstáculos publicitarios que enfrentó la película y animó a sus seguidores a verla, sin embargo, relacionó esas dificultades con su preocupación sobre la concentración de empresas de entretenimiento y comunicación en unas cuantas manos.

¿Por qué Mark Ruffalo pide ver el documental de Elon Musk?

Ruffalo acompañó su recomendación con un artículo de The Hollywood Reporter sobre las decisiones de varias plataformas digitales respecto a la campaña del largometraje. El mensaje de X también retomó su rechazo a la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery., asuntos que para el actor forman parte del mismo debate sobre quién decide qué contenidos reciben visibilidad.

“Otra razón por la que deberían bloquearse la fusión de Paramount y Warner Bros. y todas las futuras fusiones de medios”, escribió. Después agregó: “Estas consolidaciones hacen que nuestra libertad de expresión sea aún más vulnerable al control de nuestros amos oligarcas”. El intérprete de 58 años terminó con una hashtag que invita a ver Musk.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner en

El documental examina la influencia del empresario mediante un recorrido de cuatro horas. Entre los temas abordados aparecen su adquisición de Twitter en 2022 y las acusaciones sobre restricciones dentro de la plataforma, hoy conocida como X. Bleecker Street tiene previsto llevarlo a los cines estadounidenses el 9 de octubre.

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¿El documental enfrenta problemas de distribución?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, YouTube, TikTok y Meta rechazaron anuncios con el tráiler por razones relacionadas con contenido político. X, propiedad de Musk, tampoco atendió los acercamientos de Bleecker Street y, de acuerdo con la información, evitó gestionar publicidad de otras películas de la distribuidora.

Bleecker Street presentó apelaciones para intentar revertir esas decisiones y el artículo señaló que el avance contiene imágenes de un acto político de 2024, así como una referencia a las elecciones de ese año. La distribuidora buscaba promocionar una película comercial, pero su campaña terminó frente a los filtros que las plataformas aplican a materiales considerados políticos.

La situación cambió recientemente, pues Meta y YouTube anunciaron que permitirían los anuncios: “Esto fue un error y estamos restableciendo los anuncios”, declaró un portavoz de Meta a TheWrap. YouTube explicó que su sistema había restringido de manera temporal la publicidad y que, después de revisarla, autorizó su publicación. YouTube precisó además que el tráiler siempre estuvo disponible para verlo en su plataforma.

Mark Ruffalo, uno de los mayores críticos de la fusión Paramount-Warner

Mark Ruffalo como Bruce Banner en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

La recomendación de Musk prolonga una campaña pública de Ruffalo contra la compra de Warner Bros. Discovery., pues el actor participó en el rechazo de profesionales del entretenimiento a la operación y presionó al fiscal general de California, Rob Bonta, para que mantuviera la demanda antimonopolio. En sus mensajes defendió a los trabajadores que sufrirían las consecuencias de la concentración.

El pasado 19 de septiembre, Ruffalo recordó a Bonta el respaldo de más de 5 mil cineastas y de más de 75 mil personas que habían firmado contra el acuerdo. Cuando se anunció el arreglo con los estados, también cuestionó a Gavin Newsom y lo presentó como una victoria para Donald Trump y sus aliados multimillonarios.

Otro episodio ocurrió en agosto, cuando Ruffalo vinculó sus objeciones a la fusión con los negocios de Oracle y sus relaciones con Israel. Paramount lo acusó de emplear estereotipos antisemitas y un portavoz de Safra Catz sostuvo que la tecnología mencionada estaba destinada al rescate de rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Ruffalo rechazó la acusación de antisemitismo y distinguió sus críticas a funcionarios, contratos militares y ejecutivos de cualquier ataque contra las personas judías; más de 180 figuras judías firmaron una carta en defensa del actor. Los firmantes denunciaron lo que consideraban acusaciones utilizadas para silenciar críticas legítimas.

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