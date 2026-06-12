Compra de Warner Bros. Discovery por Paramount recibe aprobación del Departamento de Justicia de EU

El avance representa un paso clave para el acuerdo valuado en alrededor de US$110 mil millones

La propuesta de Paramount Skydance para adquirir Warner Bros. Discovery recibió la aprobación del Departamento de Justicia de EU, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto citada por CNBC. El avance representa un paso enorme para una operación valuada en alrededor de US$110 mil millones, aunque el cierre todavía depende de otros frentes regulatorios y podría enfrentar desafíos legales de fiscales estatales.

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¿Qué significa la aprobación del Departamento de Justicia para Paramount?

La autorización del Departamento de Justicia marca uno de los momentos más importantes para la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, especialmente porque el acuerdo ha sido cuestionado por posibles riesgos antimonopolio. Según CNBC, la aprobación fue reportada primero por Politico y se conoce mientras la empresa aún espera completar el proceso ante otros reguladores.

Logo de Warner Bros. Discovery (imagen: Reuters)

La operación permitiría a Paramount adquirir todos los activos de Warner Bros. Discovery, incluidos canales de televisión por cable como CNN y TBS, el estudio Warner Bros. y la plataforma de streaming HBO Max. La propuesta formal se presentó a finales de febrero, cuando Paramount ofreció US$31 por acción para quedarse con la compañía completa.

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El movimiento también cambió el rumbo de una negociación previa. Antes de la oferta de Paramount, Netflix había llegado a un acuerdo para adquirir los activos de streaming y cine de Warner Bros. Discovery. Sin embargo, esa operación quedó desplazada cuando Paramount elevó su propuesta y buscó quedarse con todo el conglomerado.

El acuerdo aún puede enfrentar demandas estatales

Aunque la aprobación federal representa un avance fuerte, la compra todavía no está completamente asegurada. CNBC señala que la operación podría enfrentar desafíos legales por parte de fiscales generales estatales. Entre los funcionarios que han revisado la propuesta está Rob Bonta, fiscal general de California, de acuerdo con reportes previos.

El posible conflicto legal mantiene abierta la discusión sobre los efectos de la fusión en la competencia dentro de Hollywood, la televisión por cable y el streaming. La unión de Paramount con Warner Bros. Discovery reuniría estudios, cadenas, plataformas y catálogos de enorme valor comercial, en una industria marcada por recortes, ajustes de producción y presión por competir contra empresas de mayor escala global.

La noticia también tuvo impacto en el mercado. Según CNBC, las acciones de Paramount subieron alrededor de 4% en operaciones posteriores al cierre. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentario realizada por el medio.

Europa todavía revisa la compra de Warner Bros. Discovery

El cierre de la operación aún depende de otros reguladores. Esta semana, el brazo regulador de la Unión Europea inició la revisión del acuerdo y fijó el 14 de julio como fecha límite para evaluarlo, según un aviso citado por CNBC. Ese proceso será otro punto decisivo para determinar si la compra puede completarse dentro del calendario previsto.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: Getty)

La transacción ya cuenta con la aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery. Además, Paramount informó el miércoles, en una presentación regulatoria, que la compra recibió autorización de la Australian Competition and Consumer Commission.

En abril, David Ellison, CEO de Paramount, dijo a inversionistas durante la llamada de resultados de la compañía que el acuerdo iba en camino a cerrarse en septiembre. Después de esa fecha comenzaría a aplicarse una “comisión por demora”, un mecanismo que encarecería la operación si el cierre se retrasa.

Con la aprobación del Departamento de Justicia, Paramount Skydance supera uno de los obstáculos más relevantes para quedarse con Warner Bros. Discovery. Aun así, el futuro de la compra todavía depende de Europa y de posibles acciones legales en EU.

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