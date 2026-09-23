Paramount-Warner: David Ellison tendría en la mira a Elon Musk como posible inversionista

La búsqueda de recursos para la futura Paramount-Warner podría acercar a Hollywood con otra figura del sector tecnológico, aunque no precisamente una que cuenta con el respeto mundial: Elon Musk. David Ellison estaría evaluando nuevos socios financieros para la compañía que pretende reunir a los dos estudios históricos y plataformas de entretenimiento.

¿David Ellison quiere a Elon Musk?

El financiamiento tiene un lugar importante en esta etapa de la operación, pues tras alcanzar un acuerdo con los fiscales generales que intentaban bloquearla, Paramount ahora busca preparar el terreno económico del grupo resultante. La posible incorporación de inversionistas forma parte de ese proceso, pero los nombres considerados todavía deben distinguirse de los socios que efectivamente comprometan dinero.

Según un nuevo reporte de Semafor, Ellison considera acercarse a Elon Musk para que participe en un grupo de inversionistas que aportaría capital a Paramount. La información procede de fuentes que prefirieron permanecer anónimas pero ponen al empresario entre varias personas adineradas evaluadas por el ejecutivo.

Elon Musk en Iron Man 2 (Foto: Marvel Studios)

De momento no hay novedades sobre cuánto podría invertir Musk y tampoco existe una aceptación pública de su parte. Paramount declinó comentar y un representante del empresario no respondió de inmediato. Por otro lado, es importante destacar que la relación empresarial con los Ellison tiene antecedentes. Larry Ellison, fundador de Oracle y padre del director ejecutivo de Paramount, aportó mil millones de dólares a la compra de Twitter que Elon Musk hizo posible en 2022. También invirtió en Tesla en 2018 y formó parte de su consejo de administración durante varios años.

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Para adquirir Warner Bros. Discovery, Larry Ellison ha garantizado personalmente 46.7 mil millones de dólares en financiamiento de capital. Paramount también reunió compromisos por 24 mil millones de dólares de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Esos tres fondos tendrían conjuntamente el 38.5% de la compañía combinada.

La familia Ellison resolvió la demanda de los doce estados

La empresa dirigida por David Ellison alcanzó el 21 de septiembre un acuerdo con la coalición encabezada por Rob Bonta, fiscal general de California. Los estados habían demandado para impedir la adquisición por sus posibles efectos sobre la competencia y el arreglo retiró un obstáculo importante. Una audiencia quedó programada para el jueves 24 de septiembre para revisar el acuerdo propuesto. Sujeta a la aprobación de la jueza, la operación podría cerrarse en aproximadamente dos semanas; la compra está valuada en unos 111 mil millones de dólares al incluir deuda.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance

Entre las condiciones figura la prohibición de vender los terrenos de los estudios Paramount y Warner Bros. en California durante al menos cinco años. También se contempla invertir un mínimo adicional de 300 millones de dólares anuales en producción cinematográfica estadounidense, para sumar 1.5 mil millones en ese periodo. Al menos 30 películas anuales en los primeros dos años y 32 en cada uno de los tres siguientes. Las producciones de estreno mayor deberán respetar una ventana de exhibición en salas de 45 días.

Alvaro Bedoya, excomisionado de la Comisión Federal de Comercio y asesor del American Economic Liberties Project, cuestionó duramente el resultado y acusó a Bonta y al gobernador Gavin Newsom de ceder ante la presión corporativa. Además, advirtió sobre posibles despidos y aumentos en boletos de cine y servicios de cable, entre otras consecuencias.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también mantuvo sus objeciones, pese a resolver su propia demanda. “Seguimos creyendo que la fusión perjudicará a los guionistas y a la industria en general”, declaró. Argumentó que continuar sin los estados implicaría afrontar en solitario un litigio complejo que costaría millones de dólares.

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