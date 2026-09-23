Patty Jenkins, directora de ‘Mujer Maravilla’, no quiere saber de la fusión Paramount-Warner: ‘Es un caos’

La cineasta Patty Jenkins ha decidido tomar distancia de las noticias sobre la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, una ola que sigue arrasando tabloides. La directora de Mujer Maravilla en el Universo Extendido de DC expresó su preocupación por el estado de los grandes estudios durante un encuentro dedicado a impulsar a nuevas cineastas.

¿Patty Jenkins no quiere saber de la fusión?

La cineasta asistió este martes al almuerzo de Through Her Lens, el programa de Tribeca y Chanel, celebrado en el restaurante Locanda Verde de Manhattan. Otras estrellas de Hollywood también participaron en la reunión, realizada un día después del anuncio del acuerdo que despejó un obstáculo importante para la adquisición.

“Francamente, ni siquiera lo revisé. He estado desconectándome de todo eso”, respondió Jenkins cuando Variety le preguntó por la noticia. Después ahondó en su decisión: “Es un caos. Creo que el sistema de estudios está en tan mal estado que estoy tratando de desconectarme”. Jenkins mantiene una larga relación profesional con Warner Bros., por lo que la operación afecta a un estudio con el que conoce de cerca el trabajo cinematográfico.

Patty Jenkins y Gal Gadot en el set de Mujer Maravilla (Foto: IMDb)

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Pero… ¿aceptaría trabajar en el conglomerado?

La molestia de Jenkins no es lo mismo que una negativa definitiva a colaborar con Warner bajo el liderazgo de David Ellison y lo hizo saber. Ante esa posibilidad, respondió: “Nunca se sabe. Nunca digo que no a nada porque muchas personas tienen proyectos diferentes”, explicó. “Podría aparecer algo, y han estado haciendo algunas películas muy buenas, y quién sabe”.

La directora sí identificó motivos para entusiasmarse con el cine que surge fuera de las grandes estructuras. Mencionó Backrooms: Sin Salida y Obsesión como ejemplos de películas realizadas con presupuestos reducidos que encontraron un abundante público en las salas de todo el mundo e incluso rompieron récords. “La gente puede hacer sus propias películas y eso cambia las reglas del juego”, afirmó. También celebró la posibilidad de acercar esas obras a sus espectadores.

Pattu Jenkins dirigió Mujer Maravilla para Warner Bros., estrenada en 2017 y con una recaudación de 823 millones a nivel mundial; fue la primera película que contó con la superheroína como estrella principal. En 2020 llegó Mujer Maravilla 1984, también a cargo de Jenkins; este título se vio afectado por pandemia de coronavirus y recaudó 169 millones. Debido a la situación que atravesaba el mundo en ese entonces, Warner la estrenó de manera simultánea en salas y streaming.

Patty Jenkins y Gal Gadot en el set de Mujer Maravilla 1984 (Foto: IMDb)

Duran algún tiempo se habló de Mujer Maravilla 3 e incluso 1984 sugirió la continuación. No obstante, el bajo rendimiento de la secuela, así como la desaparición del DCEU y el nombramiento de James Gunn como la nueva cabecilla de la casa superheroica en cine y televisión, hicieron que aquella hipotética tercera entrega no se hiciera realidad.

¿Cuáles fueron los detalles del acuerdo alcanzado por Paramount-Warner?

California y otros once estados habían cuestionado el posible impacto de la unión sobre la competencia y los precios, pero el acuerdo alcanzado este lunes 21 de septiembre asentó las aguas. El comunicado del fiscal Rob Bonta explicó que los compromisos estarían sujetos a supervisión y que el acuerdo requería aprobación judicial.

Entre las obligaciones figura estrenar 30 películas anuales durante los primeros dos años y 32 en cada uno de los tres siguientes. Cada año deberá incluir al menos cuatro producciones independientes e incumplir la cuota obligaría a Paramount a desprenderse de Miramax y pagar 30 millones de dólares por cada película faltante.

Con información de Variety.

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