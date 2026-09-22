‘Como un funeral’: ¿Qué está pasando en CNN tras la compra de Warner Bros. por Paramount?

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance abrió un nuevo periodo de incertidumbre para CNN, uno de los activos más delicados de la operación. De acuerdo con Variety, empleados del canal temen que la llegada de un nuevo dueño cambie otra vez el rumbo editorial y de negocio de la cadena, justo cuando parecía encontrar cierta estabilidad tras años de ajustes en su estrategia digital.

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¿Por qué el ambiente en CNN se siente “como un funeral”?

Según Variety, una persona familiarizada con la operación describió el ánimo dentro de CNN como “como un funeral”, palabras que encapsulan el desconcierto que habría provocado la inminente llegada de Paramount Skydance como nueva matriz del canal, prevista para octubre.

Mark Thompson, CEO de CNN (imagen: Getty)

CNN venía de una etapa en la que, pese a la caída de sus ratings lineales frente a los años de mayor atención durante el primer mandato de Donald Trump, parecía avanzar en el frente digital. La cadena había lanzado CNN All Access, un servicio de suscripción donde ha probado nuevos formatos, y también había logrado cierta tracción con figuras como Abby Phillip y Harry Enten.

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Incluso Warner Bros. Discovery proyectó en documentos ante la SEC que CNN generaría US$600 millones de ganancias en 2026, sobre ingresos de US$1,800 millones. Sin embargo, la llegada de Paramount vuelve a poner en duda si ese plan seguirá intacto o si será reemplazado por otra estrategia.

El propio Mark Thompson, presidente y CEO de CNN, pareció reconocer que todavía faltan respuestas. “En los próximos días oirá mucho más sobre lo que esto significa para CNN, incluida la fecha de cierre”, dijo al personal.

La sombra de CBS News preocupa al personal

Una de las mayores preocupaciones dentro de CNN es lo que Paramount ha hecho con CBS News. La gestión de esa división bajo el nuevo liderazgo ha sido controversial y no necesariamente positiva para el negocio informativo.

El artículo señala que los cambios impulsados con Bari Weiss como editora en jefe han generado escrutinio innecesario sobre los reportes de la cadena. También apunta que ajustes en CBS Mornings y CBS Evening News todavía son recientes, pero ambos programas siguen detrás de sus competidores en ratings, con una erosión importante en el matutino.

La inquietud también alcanza a 60 Minutes, considerado uno de los programas más importantes de CBS y de la televisión informativa en general. Según el reporte, la decisión de Weiss de modificar el programa lo ha dejado expuesto a críticas y cuestionamientos.

Dentro de CNN, el temor es que una nueva administración vuelva a cambiar liderazgos, prioridades y estructura en un momento en el que el canal apenas estaba reorganizando su futuro. Una fuente de la cadena lo resumió así: “Sería una pérdida y una perturbación enormes cambiar el liderazgo por enésima vez en pleno proceso —por fin— de reestructuración del negocio.”

El reto digital y la independencia editorial

CNN también enfrenta un problema de estrategia. Desde que Warner Bros. Discovery tomó el control en 2022, el canal ha pasado por varios giros digitales: primero CNN+, luego CNN Max y después CNN All Access. Ese ir y venir, según Variety, ha dejado a la cadena rezagada frente a competidores como NBC News, Fox News, ABC News, CBS News y MS NOW, que han desarrollado productos de streaming, membresías, canales gratuitos y servicios de suscripción.

David Ellison, CEO de Paramount (Fotografía: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images)

Las proyecciones de Kagan, unidad de análisis de S&P Global Intelligence, tampoco eliminan las dudas. Según esas estimaciones, el flujo de caja de CNN caería a US$735.3 millones en 2027, frente a US$815.9 millones en 2025. La publicidad también bajaría de US$489.8 millones a US$457.6 millones en el mismo periodo.

A eso se suma el debate sobre la independencia editorial. Como parte del acuerdo entre Paramount y fiscales generales que bloqueaban la fusión, se espera la creación de una junta para supervisar CNN y CBS News bajo principios de “accuracy, independence, fairness and journalistic integrity”. El problema es que sus integrantes serían nombrados por Paramount, lo que ya genera sospechas sobre su autonomía.

Por ahora, el futuro de CNN queda en una zona de niebla: con ingresos todavía relevantes, una estrategia digital incompleta y una nueva matriz cuya gestión de noticias ya despierta dudas dentro y fuera de la industria.

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