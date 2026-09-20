A24 hace historia y supera a Warner Bros. y Paramount en la taquilla de verano

Warner Bros. y Paramount quedaron por debajo de A24 en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, un resultado bastante sorprendente para una distribuidora que trabaja en la línea independiente. La compañía encontró en el género del terror una vía para competir con empresas de mayor tamaño y consiguió su mejor temporada veraniega. El éxito de Backrooms: Sin Salida fue decisivo para alterar el orden entre los estudios durante uno de los periodos más importantes del calendario cinematográfico.

¿A24 derrotó a Paramount y Warner?

Todo fue gracias a los ingresos obtenidos por sus películas durante el verano en el mercado norteamericano. A24 reunió 237 millones de dólares y terminó en cuarto lugar. Paramount quedó detrás con 192 millones, seguida por Warner Bros., con 165 millones. La diferencia fue de 45 millones respecto a Paramount y de 72 millones frente a Warner. Para la independiente, superar a dos participantes más que conocidos de las grandes ligas de Hollywood convirtió este verano en un capítulo excepcional de su trayectoria comercial.

El primer puesto quedó en manos de Universal, con 1.120 mil millones de dólares; Sony ocupó el segundo, con 978.8 millones, y Disney quedó tercero, con 664 millones. A24, por tanto, ganó posiciones sin alcanzar a los líderes de la temporada, pero de todos modos doblegó a un par de bestias de la industria. En el caso de Universal, el balance incluye a Focus Features, la distribuidora de Obsesión, otro de los fenómenos de terror del año.

Chiwetel Ejiofor en Backrooms: Sin Salida (Foto: IMDb)

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El extraordinario caso de Backrooms: Sin Salida

Después de casi cuatro meses en cartelera, Backrooms alcanzó 400.07 millones de dólares mundiales. El total se divide en 197.5 millones de Estados Unidos y Canadá y 202.57 millones de otros territorios. Su presupuesto de producción fue de tan solo diez millones, una distancia enorme entre costo e ingresos, aunque la recaudación también se reparte con los exhibidores.

La película desplazó sin problemas a Marty Supremo, que había alcanzado 192 millones de dólares globales, como el mayor éxito de A24 en toda su historia. También consiguió el debut más grande de la distribuidora, con 81 millones en Norteamérica y 118 millones mundiales. En el primer mercado, triplicó por mucho los 25.5 millones con los que Guerra Civil, de Alex Garland, había establecido el máximo anterior de la empresa.

Kane Parsons llevó al largometraje su serie sobre espacios inquietantes que parecen extenderse sin fin, narración que en 2022 ganó popularidad gracias a la serie viral de YouTube. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass son las estrellas de esta historia sobre una tienda de muebles en la que se abre una puerta hacia una dimensión imposible. El concepto, desarrollado colectivamente en internet a partir de publicaciones en 4chan, encontró en los videos de Parsons una interpretación que acabaría llegando a las salas.

Parsons tenía veinte años cuando la película debutó en primer lugar y se convirtió en el cineasta más joven en lograrlo, superando el antecedente de Josh Trank, quien tenía 27 cuando Poder sin Límites hizo maravillas en la taquilla de 2012.

El futuro de Kane Parsons y la búsqueda del siguiente autor viral

Renate Reinsve en Backrooms: Sin Salida (Foto: IMDb)

Parsons sí quiere convertir Backrooms en una franquicia, aunque de momento no hay una secuela confirmada. Tampoco considera que trabajar en largometrajes implique abandonar ese canal que lo llevó a la gloria mundial; así lo explicó en el pódcast de A24: “De ninguna manera voy a dejar YouTube”.

Curry Barker es otro ejemplo del paso de internet al cine, pues a los 26 años consiguió que Obsesión acumulara 516 millones de dólares mundiales con un presupuesto de producción de 750 mil dólares. Juntas, ambas películas han dado a los estudios motivos económicos para prestar atención a creadores que construyeron una audiencia en línea; el propio James Wan admitió que ya está en busca talento de YouTube para Atomic Monster, como explicó en la cumbre de entretenimiento y tecnología de Variety recientemente.

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