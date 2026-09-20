George Lucas inaugura su Museo de Arte Narrativo: Invitados, colección y todo sobre el gran evento que movió a Hollywood

Mellody Hobson y George Lucas celebraron la inauguración de su Museo de Arte Narrativo en Los Ángeles con una fiesta que atrajo a estrellas masivas del cine y la música. La pareja recibió a sus invitados y a continuación presentó un proyecto que tiene como meta dar a la ilustración y otras formas de contar historias mediante imágenes un espacio propio.

¿Quiénes fueron los invitados a la inauguración del Museo de George Lucas?

No es mentira que la celebración tuvo algo de reunión entre colegas y de presentación familiar, pues Lucas y Hobson mostraron el resultado de años de trabajo a personas cercanas y colaboradores de distintas generaciones. Queen Latifah, amiga de ambos, abrió la velada recordando los obstáculos que enfrentaron.

Entre los asistentes estuvieron Harrison Ford, Mark Hamill, Hayden Christensen y Samuel L. Jackson, algunas de las luminarias más grandes de Star Wars. También acudieron Laura Dern, Greta Gerwig, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Robert De Niro, Nicolas Cage, Woody Harrelson, Emma Watson, Meg Ryan, Keke Palmer, Vin Diesel, Kerry Washington, Orlando Bloom, Cynthia Erivo, Michael B. Jordan y el compositor Ludwig Göransson. Steven Spielberg compartió la noche con colegas como Christopher Nolan, Peter Jackson, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Denis Villeneuve y Spike Lee.

Mark Hamill posa junto a la estatua de Luke Skywalker en el Museo Lucas de Arte Narrativo (Foto: The Hollywood Reporter)

También brillaron por sus apariciones Katy Perry con Justin Trudeau, Oprah Winfrey, Gayle King, Doja Cat, Tracee Ellis Ross, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Camila Cabello, Eva Longoria y Sofía Vergara. Por la industria asistieron Bob Iger, Josh D’Amaro, Dana Walden, Alan Bergman, Kathleen Kennedy, Dave Filoni y Ted Sarandos. También estuvieron Jerry Bruckheimer, Jeffrey Katzenberg, Jon Favreau, Jon M. Chu y George R.R. Martin. Gavin Newsom, Nancy Pelosi y Karen Bass representaron la presencia política.

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La organización anunció como copresidentes a Julie Bell, Tom Cruise, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Lewis Hamilton, Jensen Huang, JR, Steven Spielberg y Pharrell Williams. Oprah y Samuel L. Jackson presentaron un espectáculo de drones con imágenes de Star Wars y obras de la colección. Después, los Black Eyed Peas ofrecieron una actuación musical.

En qué consiste la colección del Museo Lucas de Arte Narrativo?

El museo reúne pintura e ilustración junto con historietas y materiales cinematográficos. Su colección incluye obras de Norman Rockwell, Frida Kahlo y Diego Rivera, además de artistas como Jessie Willcox Smith, N. C. Wyeth, George Herriman y Jack Kirby. La propuesta estudia cómo las imágenes construyen relatos y conectan con sus públicos, sin limitar ese reconocimiento a una sola tradición artística.

También alberga los archivos de Lucasfilm correspondientes a 1971–2012 que George Lucas conservó después de vender la compañía a The Walt Disney Company. Entre sus materiales hay vestuario, utilería y arte de producción de las primeras seis películas de Star Wars y las primeras cuatro aventuras de Indiana Jones. El acervo comprende otras producciones, entre ellas Willow: En la tierra del encanto.

Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro y Peter Jackson en la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo (Foto: The Hollywood Reporter)

La institución anunció más de 1300 obras para sus exposiciones inaugurales, distribuidas en más de treinta galerías, con un espacio expositivo que supera los 100 mil pies cuadrados. Una de las muestras, dedicada a los vehículos de Star Wars, incorpora diseños conceptuales y objetos de producción, una oportunidad para observar el trabajo que convirtió dibujos e ideas en elementos queridos de aquellas películas.

Lucas habló sobre su postura durante la gala: “No puedes decir que esto es arte y esto no es arte. El arte está en los ojos de quien lo contempla. ¿Te emociona? Entonces es arte”. Hobson recordó que su esposo quería reconocer a ilustradores frecuentemente ignorados; también bromeó: “Si tu esposo o pareja llega a casa y dice que quiere construir un museo, sugiero que tu respuesta sea un no rotundo”.

El museo se encuentra en Exposition Park, Los Ángeles, y fue diseñado por Ma Yansong. Lucas y Hobson destinaron mil millones de dólares para su creación. Abrirá las puertas al público de todo el mundo a partir del 22 de septiembre.

Con información de THR.

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