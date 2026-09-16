‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ se convierte en la película más taquillera de la historia en Norteamérica y rompe récord de ‘Star Wars’ tras 11 años

El logro representa una victoria clave para Marvel Studios y Sony Pictures, antes del estreno de ‘Avengers: Doomsday’

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ acaba de conseguir uno de los mayores hitos en la historia de la taquilla. La película protagonizada por Tom Holland superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ y se colocó como el estreno doméstico más taquillero de todos los tiempos. El récord confirma la magnitud del fenómeno que comenzó a finales de julio y que convirtió la nueva aventura de Peter Parker en una pieza clave para Sony Pictures, Marvel Studios y el futuro inmediato del MCU.

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¿Qué récord rompió ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Durante más de una década, ‘Star Wars: The Force Awakens’ mantuvo el primer lugar histórico en la taquilla doméstica. La película estrenada en 2015 había acumulado US$936 millones en Norteamérica, una marca que parecía especialmente difícil de alcanzar incluso para las franquicias más grandes de Hollywood.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

Ese dominio llegó a su fin con ‘Spider-Man: Brand New Day’. Según Variety, la película superó esa cifra después de 47 días en cines, al llegar a US$936.773 millones en la taquilla doméstica.

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El logro convierte a la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton en la película más taquillera de todos los tiempos en Norteamérica. También confirma que el regreso de Tom Holland como Spider-Man consiguió sostenerse más allá del impacto inicial del estreno, algo clave después del enorme fenómeno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La pregunta ahora es si llegará a los US$1,000 millones domésticos

Después de romper el récord de ‘Star Wars’, la siguiente marca sería todavía más grande: convertirse en la primera película de la historia en alcanzar US$1,000 millones en la taquilla doméstica. Variety señala que esa meta no está descartada por completo, aunque podría ser difícil sin un reestreno.

La película ya venía de una racha excepcional. Su arranque fue de US$360 millones en Norteamérica y US$932 millones a nivel global durante su primer fin de semana. También superó los US$1,000 millones mundiales en apenas seis días y llegó a los US$2,000 millones después de tres fines de semana.

Entre sus marcas domésticas, ‘Spider-Man: Brand New Day’ fue la película más rápida en llegar a US$700 millones, US$800 millones y US$900 millones. Además, es apenas la segunda película en superar los US$900 millones en Norteamérica, después de ‘The Force Awakens’.

Spider-Man también escala en la taquilla mundial

El récord doméstico no es el único dato relevante. Spider-Man: Brand New Day’ suma US$2.45 mil millones en todo el mundo, lo que la coloca como la tercera película más taquillera de la historia global.

John Boyega en ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ (imagen: Disney)

Con esa cifra, la cinta queda solo detrás de ‘Avatar’, con US$2.9 mil millones, y ‘Avengers: Endgame’, con US$2.7 mil millones. Al mismo tiempo, ya se ubica por encima de ‘Avatar: The Way of Water’ y ‘Titanic’, dos de los títulos más fuertes en la historia comercial del cine.

El desempeño también representa una victoria importante para Marvel Studios, después de un 2025 complicado en taquilla con títulos como ‘Captain America: Brave New World’ y ‘The Fantastic Four: First Steps’. Ahora, el estudio llega a ‘Avengers: Doomsday’ con un impulso renovado.

El éxito de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra que la historia de Peter Parker aún conserva una fuerza comercial enorme. Tras superar el récord que ‘Star Wars’ mantuvo durante 11 años, la película ya ocupa un lugar histórico dentro de Hollywood.

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