‘Hechizo de Amor 2’ destrona a Spider-Man en taquilla y ‘La Odisea’ supera un récord de 114 años para Universal

‘La Odisea’ de Christopher Nolan alcanzó un nuevo hito: Ya es la película más taquillera de Universal Pictures

El fin de semana dejó dos movimientos importantes en la taquilla. ‘Hechizo de Amor 2’, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, puso fin al dominio de seis semanas de ‘Spider-Man: Brand New Day’ y se encaminó al primer lugar, mientras ‘La Odisea’ de Christopher Nolan alcanzó un hito todavía mayor al convertirse en la película más taquillera en los 114 años de historia de Universal Pictures. La épica protagonizada por Matt Damon continúa sumando récords después de menos de dos meses en cartelera.

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¿Cómo logró ‘Hechizo de Amor 2’ destronar a Spider-Man?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, ‘Hechizo de Amor 2’ recaudó US$13 millones el viernes, incluyendo las funciones de preestreno del jueves, y apunta a cerrar su primer fin de semana con alrededor de US$30 millones en Norteamérica. Warner Bros. había proyectado un debut de entre US$30 millones y US$35 millones.

Sandra Bullock y Nicole Kidman en ‘Hechizo de amor: La magia continúa’ (Imagen: IMDb)

La secuela, dirigida por Susanne Bier, se estrenó en más de 4,000 salas norteamericanas y tuvo un presupuesto de producción de US$75 millones. Bullock y Kidman retoman sus papeles como las hermanas Sally y Gillian Owens, personajes que interpretaron originalmente en la película de 1998. Joey King, Maisie Williams y Lee Pace completan parte del elenco.

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El resultado termina con la racha de ‘Spider-Man: Brand New Day’, que había ocupado el primer puesto de la taquilla doméstica durante seis fines de semana consecutivos desde su estreno el 31 de julio. La cinta protagonizada por Tom Holland apunta ahora a recaudar cerca de US$8.5 millones durante el fin de semana, suficiente para mantenerse en segundo lugar.

‘La Odisea’ rompe un récord histórico para Universal

Mientras ‘Hechizo de Amor 2’ domina el fin de semana, ‘La Odisea’ continúa ampliando su recorrido comercial. Variety informó que la película de Christopher Nolan alcanzará aproximadamente US$601.2 millones en Norteamérica y US$1,083 millones en mercados internacionales, para un total mundial cercano a los US$1,680 millones.

Con esa cifra, la producción supera a ‘Jurassic World’, estrenada en 2015, y se convierte oficialmente en la película más taquillera de toda la historia de Universal Pictures, estudio fundado hace 114 años.

Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment, destacó la magnitud del resultado:

“Lo que Chris y Emma [Thomas] han creado pasará a la historia como una de las películas más ambiciosas y brillantemente ejecutadas del cine: un acontecimiento generacional que revitaliza la experiencia misma de ir al cine.”

Christopher Nolan suma más récords con ‘La Odisea’

El desempeño de ‘La Odisea’ también la ha convertido en la película más taquillera de la carrera de Nolan. Además, actualmente posee el récord como la cinta clasificación R con mayor recaudación de la historia y como el lanzamiento más exitoso para IMAX.

Christopher Nolan y Matt Damon en el set de ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

La película logró otro dato poco común: es la primera producción que no es una secuela en superar los US$1,000 millones de recaudación internacional desde 2009.

En su noveno fin de semana, ‘La Odisea’ apunta a sumar alrededor de US$8.1 millones más en Norteamérica y ocupar el tercer lugar, detrás de ‘Hechizo de Amor 2’ y ‘Spider-Man: Brand New Day’. Su éxito también forma parte de un año especialmente fuerte para Universal, que lidera actualmente el mercado de 2026 con 26% de participación y cerca de US$5,000 millones recaudados a nivel mundial.

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