Hollywood rompe un récord histórico: El verano de 2026 fue el más taquillero de todos los tiempos

La taquilla de Hollywood llegó al último fin de semana del verano con una cuenta pendiente y consiguió resolverla sorprendentemente bien en las salas. Las estimaciones publicadas en un nuevo reporta de Deadline colocan a la temporada de 2026 por encima de cualquier verano anterior en ingresos de Estados Unidos y Canadá, después de un cierre endiosado por películas que todavía venden boletos incluso varias semanas después de su estreno.

¿La taquilla de Hollywood rompió el récord del verano?

La buena nuevo acontenció con el fin de semana extendido del Día del Trabajo en los dos países norteamericanos, día que tradicionalmente cierra la temporada comercial veraniega estadounidense. Esta vez, las películas que ya estaban en cartelera tuvieron un papel decisivo, puesto que los nuevos lanzamientos aportaron ingresos, pero los mayores éxitos del periodo continuaron ocupando los primeros lugares cuando hacía falta un último empujón.

La nueva información confirma un recaudación de 4.76 mil millones de dólares, por encima de los 4.756 mil millones obtenidos en 2013, es decir, hace 13 años. Es importante mencionar que el periodo de 2026 abarcó 130 días, entre el 1 de mayo y el 7 de septiembre; el de 2013 comprendió 123 días. Como dato extra, agosto también terminó con el récord de 1.276 mil millones de dólares en el mercado doméstico,

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

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Las películas que contribuyeron al logro

Pero claro que Spider-Man: Un Nuevo Día fue la estrella del cierre con unos 23.5 millones de dólares durante los cuatro días del feriado. En su sexta semana, su acumulado doméstico alcanzó 923.26 millones. Todavía estaba por debajo de los 936.6 millones de Star Wars: El despertar de la Fuerza, aunque la distancia dejaba abierta otra carrera por un récord histórico.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, sumó unos 17.3 millones durante el puente y llegó a 589 millones domésticos en su octava semana. Ese resultado la puso como la segunda película de Universal con mayores ingresos en ese mercado, detrás de Mundo Jurásico y por encima de Super Mario Bros. La Película.

En definitiva, Universal se ganó la temporada entre los distribuidores con 1.230 mil millones de dólares; alrededor del 48% procedió de La Odisea. Disney terminó en segundo lugar con 1.030 mil millones. Sony también superó los mil millones, con cerca del 93% de sus ingresos veraniegos provenientes de Spider-Man: Un Nuevo Día, una dependencia enorme de un solo superhéroe.

Coyote vs. Acme se apoderó el tercer puesto del fin de semana con 15.87 millones y un acumulado de 38.3 millones en su segunda semana. Entre los estrenos, By Any Means obtuvo 9.3 millones. La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros agregó 8.1 millones y elevó su total a 55.7 millones, contribuyendo al resultado con público interesado en el terror.

Los megaestrenos de 2026 que todavía faltan

El Final de la Calle Oak (Foto: IMDb)

El siguiente tramo del calendario incluye Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, programada para el 20 de noviembre. Francis Lawrence dirige esta adaptación centrada en el joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. La historia retrocede para llevarnos hasta los quincuagésimos Juegos del Hambre, años antes de la participación de Katniss Everdeen.

Diciembre reserva una fecha especialmente competida con Avengers: Doomsday, anunciada para el día 18, con los hermanos Anthony y Joe Russo al frente de la dirección y Stephen McFeely como guionista. Marvel prepara otro encuentro de sus personajes para las salas, después de una temporada con Spider-Man como el rey del negocio cinematográfico.

Duna: Parte Tres también nos tiene casi muertos de emoción y figura para el 18 de diciembre en el calendario de IMAX. Ambos títulos competirán por la atención del público durante las vacaciones de fin de año, pero sus ingresos pertenecerán a otro periodo; el récord veraniego ya tiene su propia marca, aunque Hollywood todavía conserva estrenos de gran escala para ampliar la recaudación anual. ¿Veremos roto algún récord cuando el año termine? Lo descubriremos pronto.

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