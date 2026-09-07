Nicolas Cage reacciona a la cancelación de ‘Spider-Noir’ en Prime Video: ‘Una temporada es perfecta’

Spider-Noir terminó inesperadamente en Prime Video después de una sola temporada, pero Nicolas Cage no contempla la noticia como una derrota creativa. El actor considera que la serie alcanzó el destino que buscaba para su detective enmascarado, esto a pesar de que la plataforma cerró una producción bien recibida que representó su primer papel protagónico en televisión.

¿Qué dijo Nicolas Cage sobre la cancelación de Spider-Noir?

La respuesta de Cage se asienta con la prudencia que mantuvo antes de conocer la decisión, un rasgo común de su personalidad frente a las cámaras. El actor nunca prometió una segunda temporada y hablaba de la primera como una obra que podía sostenerse bien por cuenta propia. Prime Video eligió no continuarla pese a sus reseñas favorables y sus nominaciones a los premios Emmy.

“Para mí, una temporada es perfecta, después de haber dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de arte pop”, declaró Cage tras la cancelación anunciada el pasado 4 de septiembre. “Hacia adelante, hacia arriba, hacia adentro, declaró en un breve comunicado para el medio Deadline.

Nicolas Cage en Spider-Noir (Foto: IMDb)

Meses antes, cuando todavía existía la posibilidad de renovar el programa, Cage había adelantado una idea parecida: “Suceda o no, todos logramos lo que nos propusimos y funciona por sí sola”, dijo al evaluar el final. La temporada resolvió el núcleo de su relato y dejó algunos cabos disponibles, pero nunca dependió de otra entrega para justificar su existencia.

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Spider-Noir obtuvo 11 nominaciones a los Emmy, la cifra más alta para una serie de Prime Video en 2026; Prime Video no comunicó una razón detallada para terminarla. Deadline señaló “su elevado costo y una audiencia respetable”, aunque alejada de un fenómeno masivo, como posibles factores de la decisión. Sus ocho episodios continúan disponibles en la plataforma y Sony mantiene otros proyectos televisivos relacionados con personajes de Spider-Man.

¿De qué trata Spider-Noir?

La serie presenta a Ben Reilly, un investigador privado veterano que sobrevive con dificultades en la Nueva York de la década de 1930. Una tragedia personal lo llevó a abandonar su identidad como el único superhéroe de la ciudad, pero cuando un caso extraordinario llega a su oficina, el pasado vuelve a tocar la puerta.

Sus investigaciones aparentemente sencillas terminan conectadas con criminales y una mujer misteriosa. La producción une la mitología de Marvel con las reglas del cine negro y es el espectador mismo quien puede elegir entre una versión a color o una presentada completamente en blanco y negro. Cage buscó inspiración en películas de las décadas de 1930 y 1940 y estudió a los actores dirigidos por Howard Hawks, famoso director y guionista de cine noir.

El reparto incluye a Lamorne Morris como el periodista Robbie Robertson y a Li Jun Li como Cat Hardy. Brendan Gleeson, Jack Huston y Karen Rodriguez también participan. Oren Uziel y Steve Lightfoot encabezaron la serie, desarrollada junto con Phil Lord y Christopher Miller, responsables creativos conectados a Spider-Man: Un Nuevo Universo, película animada en la que Cage ya había interpretado a Spider-Noir.

El Spider-Man más lucrativo del momento

La cancelación televisiva tiene lugar junto a con un periodo extraordinario para el personaje en las salas. Spider-Man: Un Nuevo Día, protagonizada por Tom Holland, alcanzó 2.4 mil millones de dólares en la taquilla mundial, cifra que la convirtió en la película más exitosa del héroe arácnido y en la tercera producción con mayor recaudación de la historia.

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton ocupa el puesto situado detrás de Avatar, que conserva 2.9 mil millones, y Avengers: Endgame, con 2.7 mil millones. Un Nuevo Día ya superó a Avatar: El Camino del Agua y Titanic. También dejó muy atrás los 1.9 mil millones de Spider-Man: Sin Camino a Casa; ahora solo queda preguntarse se será capaz de ascender todavía más en la tabla.

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