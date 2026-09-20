‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Guionista revela cómo Daredevil iba a formar parte de la película

Peter Parker pudo necesitar algo más que telarañas para resolver sus problemas en Spider-Man: Un Nuevo Día. Chris McKenna, quien escribió la película junto con Erik Sommers, habló sobre las ideas que consideraron durante su desarrollo. Entre las posibilidades descartadas figuraba una participación de Daredevil, cuyo lugar en la historia habría permitido reunir nuevamente a dos personajes con lazos muy particulares con Nueva York.

¿Daredevil iba a formar parte de Spider-Man: Un Nuevo Día?

McKenna participó en el programa Bulwark Goes to Hollywood, conducido por Sonny Bunch y ahí abordó las decisiones para reunir a Peter con sus amigos, así como las negociaciones entre Marvel y Sony sobre el uso de personajes. También exploró caminos narrativos que habrían llevado la película hacia situaciones muy diferentes de las elegidas.

Una de esas alternativas sacaba a Spider-Man de su ciudad, pues de acuerdo con McKenna, en uno de los primeros borradores de guion, Peter viajaba sudeste asiático para ejercer su oficio como héroe. Allí descubriría, mediante un video, que un impostor estaba actuando en Nueva York; la aparición de ese doble inesperado abriría un conflicto en el que los golpes y las acrobacias no serían la primera solución. El impostor buscaría impedir que el auténtico Spider-Man continuara con su actividad y Matt entraría como abogado para responder a ese problema.

Charlie Cox como Daredevil (Foto: IMDb)

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La taquilla extraordinaria de Un Nuevo Día

La película que finalmente llegó a los cines alcanzó un resultado histórico, pues Un Nuevo Día alcanzó 936 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, después de 47 días de exhibición. Con esa cantidad superó los 936 millones de Star Wars: El despertar de la Fuerza y se apoderó del primer lugar de la taquilla norteamericana.

El desempeño internacional también colocó a la producción entre los mayores éxitos del cine comercial, con 2.4 mil millones de dólares en todo el mundo. Esa suma la ubica en el tercer puesto histórico global, solo por detrás de Avatar y Avengers: Endgame. El resultado es tan impresionante que ni siquiera Sony lo esperaba; así lo declaró Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, a principios de septimebre:

“Es un resultado tremendo. Claro que no lo habíamos pronosticado. Pensábamos que le iría increíblemente bien, pero no sabíamos que le iría tan bien”.

¿Avengers: Doomsday romperá el récord de 2026?

El estreno de Avengers: Doomsday está programado para el 18 de diciembre, con Anthony y Joe Russo en la dirección. La historia pondrá en un mismo lugar a varios grupos de héroes procedentes de distintos universos para enfrentar a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa a Marvel con un personaje diferente de Tony Stark.

Tom Holland en el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

l reparto incluye a Chris Hemsworth y Anthony Mackie, además de Florence Pugh y Sebastian Stan. Pedro Pascal y Vanessa Kirby forman parte de la representación de los Cuatro Fantásticos; Patrick Stewart e Ian McKellen serán la conexión con los X-Men. El cruce de universos es aquí el principal atractivo de esta película masiva y el comienzo de la etapa que cerrará con la saga del multiverso, iniciada en 2022.

Para superar los aproximadamente 2.4 mil millones de Un Nuevo Día, Doomsday necesitará mantener una recaudación enorme después de su debut. Con tantas estrellas confirmada, así como el regreso de Robert Downey como el personaje principal, tal parece que Marvel Studio volverá a llevarse otro récord y quizá escalar hasta el top 3 mundial, ¿Spider-Man 4 perderá su lugar?

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