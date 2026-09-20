Mark Ruffalo exige a California no ceder a la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery

El actor Mark Ruffalo pidió al fiscal general de California, Rob Bonta, mantener la oposición judicial a la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance. La estrella de Marvel Studios dirigió su reclamo a las autoridades que han frenado la operación, ante los reportes de una posible salida negociada. En comunicados previos, Ruffalo sostiene que son los trabajadores del entretenimiento y el público quienes pagarían las consecuencias del acuerdo.

¿Cuál es el objetivo de Paramount Skydance?

La empresa, misma que tiene a David Ellison como CEO, está desesperada por completar una adquisición que ha dividido a todo Hollywood. Paramount defiende las ventajas de reunir ambos negocios para competir con los gigantes tecnológicos, pero enfrenta resistencia dentro de la industria y entre autoridades estatales. La mayores cuestiones son el tamaño de la futura compañía y las condiciones bajo las cuales podría operar después de absorber a otro gran competidor.

El acuerdo está valuado en 111 mil millones de dólares, y aunque obtuvo la aprobación del Departamento de Justicia estadounidense en junio, la demanda antimonopolio liderada por Bonta impidió completar la compra. Paramount sostiene que una compañía fusionada tendría más recursos para invertir en contenidos y enfrentar la presión competitiva de las grandes tecnológicas; sus críticos cuestionan las consecuencias de concentrar negocios de entretenimiento e información bajo una misma estructura.

Mark Ruffalo en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: IMDb)

Paramount también informó a las oficinas de Bonta y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que preparaba su salida del estado. Ellison había amenazado con iniciar ese proceso si no se lograba un acuerdo antes del 1 de octubre, cuando comenzarían a acumularse pagos por el retraso del cierre.

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Lo que está haciendo Rob Bonta

Bonta es quien se mantiene al frente de una coalición con otros once fiscales generales estatales demócratas que presentó la demanda contra la adquisición. El procedimiento mantiene detenida la operación y tiene un juicio previsto para marzo de 2027. El pasado 18 de septiembre, The Wall Street Journal informó que Paramount y el fiscal estaban en negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo, lo cual planteaba la posibilidad de que la controversia terminara mediante compromisos negociados antes de llegar al juicio.

Entre las condiciones discutidas figuraba mantener separados los estudios cinematográficos de ambas compañías por un periodo determinado. Esa posibilidad fue reportada como parte de las negociaciones, sin que se presentara como una obligación definitiva. La oficina de Bonta había señalado que continuaría aplicando la ley y permanecería abierta a negociar de buena fe. En Hollywood, algunas organizaciones han solicitado una solución pactada, pero SAG-AFTRA expresó oposición a la fusión.

La solicitud de Mark Ruffalo

Rob Bonta, fiscal general de California (Foto: Spectrum)

Ruffalo fue directo al dirigirse al funcionario mediante su perfil en X: “Ni se te ocurra, Rob Bonta, no cedas”. En su publicación, el actor afirmó que 5670 cineastas habían arriesgado su posición para respaldar la lucha contra la fusión. También mencionó más de 75 mil firmas reunidas en tres semanas. El reclamo ligó esa movilización con las responsabilidades del fiscal: “Trabajas para la gente, precisamente la gente que resultará perjudicada si permites que siga adelante este pésimo acuerdo lleno de promesas vacías”.

El actor también invitó al público a participar: “Por favor, firmen para enviar un mensaje a los fiscales generales y a Paramount. Rechacen el acuerdo. ¡La gente no lo quiere!”. Elizabeth Warren, senadora demócrata por parte del estado de Massachusetts, añadió una advertencia política el 19 de septiembre: “Sería un enorme error ceder en la fusión de Paramount”, escribió la senadora. Warren cuestionó la concentración de medios y la relacionó con sus preocupaciones sobre Donald Trump.

A partir del 1 de octubre, Paramount Skydance tendrá que pagar 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery por no haber cerrado la compra.

Con información de Variety.

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