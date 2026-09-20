Ed Sheeran se arrepiente: Califica de ‘injustificable’ la situación en Gaza y admite errores tras polémica con Macklemore

Durante un concierto en Filadelfia, el cantante cuestionó que los recintos pretendan controlar lo que los artistas dicen

Ed Sheeran reconoció que ha cometido errores después de quedar envuelto en una controversia por la salida de Macklemore de su Loop Tour debido a sus comentarios propalestinos. Durante su concierto en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el cantante británico se disculpó por cómo ha manejado la situación, cuestionó que los recintos pretendan controlar previamente lo que los artistas pueden decir sobre el escenario y terminó fijando una postura sobre Israel y Palestina.

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Aunque durante su carrera ha intentado mantenerse alejado del activismo político, Sheeran calificó lo que ocurre en Gaza como “Catastrófico e injustificable y desproporcionado”.

¿Qué dijo Ed Sheeran tras la polémica con Macklemore?

Antes de comenzar su presentación del sábado en Filadelfia, Sheeran dedicó varios minutos a hablar sobre una semana marcada por las críticas. El músico explicó que está acostumbrado a los cuestionamientos hacia su trabajo, pero reconoció que esta controversia involucra asuntos considerablemente más importantes.

Ed Sheeran (Foto: AFP)

“He tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores y lo siento muchísimo”.

La controversia comenzó después de que Macklemore fuera retirado como telonero de la gira tras realizar comentarios propalestinos sobre el escenario. De acuerdo con Deadline, la decisión ocurrió después de presiones de distintos recintos, incluido el Gillette Stadium, propiedad de Robert Kraft.

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La salida del rapero provocó otras bajas importantes. Finneas, Aaron Rowe y Lukas Graham, quienes también participarían como teloneros, abandonaron la gira, al igual que Beoga, la banda de acompañamiento de Sheeran. Además, manifestantes se reunieron afuera del concierto de Filadelfia para protestar por lo ocurrido.

Ed Sheeran cuestiona que los recintos controlen lo que dicen los artistas

Sheeran explicó que nunca ha querido convertirse en un músico activista porque busca que sus conciertos sean espacios de unidad y no de división. Sin embargo, admitió que la controversia lo colocó en medio de una discusión sobre libertad de expresión y el conflicto entre Israel y Palestina.

Aunque decidió continuar con la gira, mostró preocupación ante la posibilidad de que los recintos puedan aprobar anticipadamente el contenido de una presentación.

“Pero nunca debería ocurrir en el mundo libre”.

El músico también aclaró que presentarse en determinados recintos no debe interpretarse automáticamente como una expresión de sus posiciones personales.

Sheeran califica la situación en Gaza como “injustificable”

Tras años intentando evitar convertirse en comentarista político, Sheeran aseguró que considera imposible permanecer al margen debido a la dimensión humanitaria de la situación.

El cantante calificó como “horrendo” lo ocurrido en el Nova Music Festival de Israel durante los ataques del 7 de octubre y señaló que aquello profundizó siglos de sufrimiento judío. Sin embargo, también se refirió directamente a Gaza: “Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado.”

Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente en la música, Sheeran también mantiene una relación recurrente con el cine y la televisión. Interpretó al soldado Lannister Eddie en ‘Game of Thrones’, tuvo apariciones en producciones como ‘Bridget Jones’s Baby’ y ‘Yesterday’, y su música ha llegado a importantes franquicias cinematográficas.

Ed Sheeran en ‘Game of Thrones’ (imagen: GameofThrones/YouTube)

Uno de sus vínculos más reconocidos con el cine fue “I See Fire”, canción que escribió e interpretó para los créditos finales de ‘El Hobbit: La desolación de Smaug’, segunda entrega de la trilogía dirigida por Peter Jackson.

Ahora, fuera de la ficción y la música, Sheeran lamentó la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles, particularmente de niños, y afirmó que la “injusticia sistémica” que observa en Cisjordania tampoco puede ser ignorada.

Finalmente, explicó que ya está conversando con personas de distintas posiciones para determinar cómo puede contribuir a ayudar a las víctimas. También reconoció que todavía necesita escuchar y aprender más, mientras reiteró que pretende que sus conciertos continúen siendo espacios donde personas con opiniones enfrentadas puedan convivir alrededor de la música.

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