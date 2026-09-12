‘NAZA’ y las impactantes revelaciones de oficiales israelíes sobre los ataques en Gaza: Uno admite que es un ‘genocidio’

‘NAZA’, el nuevo documental de Yuval Abraham y Rachel Szor, reúne testimonios de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes que describen desde dentro algunos de los sistemas utilizados para seleccionar objetivos y ejecutar ataques en Gaza. La película, que recibió una ovación récord de 24 minutos y medio en el Festival de Venecia, expone […]

‘NAZA’, el nuevo documental de Yuval Abraham y Rachel Szor, reúne testimonios de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes que describen desde dentro algunos de los sistemas utilizados para seleccionar objetivos y ejecutar ataques en Gaza. La película, que recibió una ovación récord de 24 minutos y medio en el Festival de Venecia, expone mecanismos de vigilancia, cálculos previos de víctimas civiles y herramientas de inteligencia artificial.

También te puede interesar: Javier Bardem dice que el genocidio en Gaza es un hecho: ‘Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, entonces estás a favor’

Entre los testimonios más contundentes aparece el de un oficial que, al ser cuestionado directamente sobre si considera que lo ocurrido constituye un genocidio, responde: “Sí, absolutamente”.

¿Qué significa ‘NAZA’ y qué revelan los oficiales israelíes?

El título del documental hace referencia a un término utilizado para indicar el número estimado de civiles que podrían morir como daño colateral durante un ataque contra un objetivo determinado. Según la reseña publicada por Vulture (donde se le llama “uno de los filmes más importantes de nuestro tiempo), la película presenta referencias a cifras como 15, 20 e incluso 200 NAZA.

Los directores de ‘Naza’, Yuval Abraham y Rachel Szor, en el Festival de Cine de Venecia 2026 (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP)

Uno de los entrevistados recuerda un ataque contra un edificio donde había alrededor de 500 personas con el propósito de alcanzar a un solo objetivo. Los testimonios reunidos por Abraham y Szor sostienen que estas operaciones no eran simples accidentes o hechos aislados, sino parte de un sistema en el que el costo civil podía conocerse antes de ejecutar el ataque.

También lee: Más de 170 judíos de Hollywood defienden a Mark Ruffalo y acusan una ‘campaña de desprestigio’

Los 24 entrevistados aparecen en conversaciones nocturnas filmadas en azoteas de Tel Aviv, con sus rostros ocultos y las voces modificadas para proteger sus identidades.

En uno de los momentos centrales del documental, Abraham pregunta:

“¿Crees que es un genocidio?”

La respuesta es directa:

“Sí, absolutamente.”

Inteligencia artificial, vigilancia y ataques contra viviendas

Los oficiales también describen el uso de sistemas de inteligencia artificial predictiva para identificar a posibles integrantes de Hamás a partir de patrones de comportamiento. De acuerdo con sus relatos, estas herramientas podían producir errores que terminaban afectando a personas inocentes.

Uno de los entrevistados explica que atacar viviendas resultaba más sencillo que localizar directamente a determinados objetivos, aunque eso pudiera significar la muerte de familiares. Otro resume la experiencia de participar en estas operaciones con una frase particularmente inquietante:

“Era como un videojuego. Todo se hacía de forma remota.”

El documental también aborda el nivel de vigilancia ejercido sobre Gaza. Según los testimonios, los edificios tenían códigos militares específicos y existía información detallada sobre quién vivía en determinadas zonas, pisos y habitaciones.

Uno de los relatos describe incluso el hackeo de teléfonos de niñas para saber cuándo sus padres regresaban a casa y atacar posteriormente las viviendas.

Una película sin imágenes explícitas, pero difícil de ignorar

A pesar de la crudeza de los testimonios, ‘NAZA’ evita recurrir constantemente a imágenes gráficas. Vulture describe su estilo como austero y deliberadamente clínico, con gran parte de las entrevistas filmadas contra el paisaje nocturno de Tel Aviv.

Ese contraste visual ocupa un papel central: mientras se escuchan relatos sobre familias asesinadas en Gaza, la cámara muestra departamentos iluminados donde personas cocinan, estudian, miran televisión o realizan actividades cotidianas.

‘Naza’ (imagen: Festival de Cine de Venecia 2026)

Uno de los entrevistados recuerda haber recorrido viviendas destruidas en Gaza y encontrar álbumes familiares y libros escolares entre los escombros. Su conclusión es breve:

“Borramos la historia.”

Otro participante recuerda haber visitado Polonia durante su infancia y haber aprendido sobre el Holocausto. Después de describir su propia participación en las operaciones, afirma:

“Sigo creyendo que los nazis eran malvados. ¿Qué me hace eso?”

Abraham y Szor, quienes formaron parte del equipo ganador del Óscar por ‘No Other Land’, realizaron ‘NAZA’ durante tres años. Los cineastas explicaron que asumieron el proyecto por su posición como periodistas y realizadores israelíes y por su acceso a personas involucradas directamente en el aparato militar.

No te vayas sin leer: ‘NAZA’, nuevo documental sobre Gaza, recibe la ovación más larga en la historia del Festival de Venecia