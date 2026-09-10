‘NAZA’, nuevo documental sobre Gaza, recibe la ovación más larga en la historia del Festival de Venecia

El conflicto en Gaza volvió a ocupar un lugar central en el Festival Internacional de Cine de Venecia. ‘NAZA’, el nuevo documental de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió una ovación de 24 minutos y medio durante su estreno en la competencia oficial, estableciendo un nuevo récord para la Mostra y superando la marca conseguida un año antes por ‘The Voice of Hind Rajab’, de Kaouther Ben Hania.

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¿De qué trata ‘NAZA’?

El documental analiza los mecanismos detrás de los ataques israelíes en Gaza y, de acuerdo con su sinopsis oficial, muestra “en detalle, los sistemas que sustentan la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”.

La producción fue filmada en secreto durante las noches, principalmente desde azoteas de Tel Aviv, e incluye entrevistas con 24 oficiales de inteligencia militar y soldados israelíes. El título hace referencia a “NAZA”, un acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para referirse al daño colateral previsto durante un ataque aéreo, específicamente al número estimado de civiles que podrían morir.

‘Naza’ (imagen: Festival de Cine de Venecia 2026)

Abraham explicó a Variety que su posición como ciudadanos israelíes les permitió acceder a personas que habían formado parte del ejército y utilizar esos testimonios para investigar el funcionamiento interno de esas operaciones.

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“Como israelíes, sentimos el deseo de aprovechar la posición que ocupamos —y el acceso que tenemos a personas de nuestra propia sociedad que sirvieron en el ejército— para examinar ese sistema mientras llevaba a cabo lo que todas las organizaciones de derechos humanos califican de genocidio”.

‘NAZA’ rompe el récord de ovaciones en Venecia

La recepción en su estreno fue extraordinaria. ‘NAZA’ recibió 24 minutos y medio de aplausos, la ovación más larga registrada hasta ahora en el Festival de Venecia y, según Variety, aparentemente también la más extensa documentada en uno de los principales festivales cinematográficos del mundo.

Durante los aplausos, Jonathan Glazer, director ganador del Óscar por ‘The Zone of Interest’ y productor ejecutivo del documental, abrazó a Abraham y Szor y permaneció celebrando junto a ellos. Ambos realizadores se mostraron visiblemente emocionados, al igual que parte del público, mientras algunos asistentes levantaban banderas palestinas.

El récord pertenecía anteriormente a ‘The Voice of Hind Rajab’, película de Kaouther Ben Hania presentada en Venecia en 2025, que recibió una ovación de 22 minutos. Aquella cinta reconstruía la muerte de Hind Rajab, una niña palestina de seis años que quedó atrapada en un automóvil en Gaza mientras pedía ayuda por teléfono.

La película terminó obteniendo el León de Plata – Gran Premio del Jurado, además de varios reconocimientos paralelos durante su paso por Venecia.

Los directores de ‘No Other Land’ regresan con un nuevo documental

‘No Other Land’ (imagen: MUBI)

Yuval Abraham y Rachel Szor ya habían alcanzado reconocimiento internacional como dos de los cuatro directores de ‘No Other Land’, documental que ganó el Óscar a Mejor Documental en 2025 y abordó los desplazamientos de comunidades palestinas en el sur de Cisjordania.

Para ‘NAZA’, los cineastas trabajaron durante aproximadamente tres años. La película fue añadida a la competencia de Venecia un mes después de que se anunciara la selección inicial debido a que todavía se encontraba en proceso de finalización.

Es además el único largometraje documental dentro de la competencia oficial de Venecia este año. La cinta está producida por The Guardian y James Wilson, mientras que Jonathan Glazer participa como productor ejecutivo.

Existe además una coincidencia particular entre los dos documentales que han marcado los últimos dos festivales: Kaouther Ben Hania, directora de ‘The Voice of Hind Rajab’, forma parte actualmente del jurado de Venecia encabezado por Maggie Gyllenhaal, encargado de elegir a los ganadores de esta edición.

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