Javier Bardem reafirma que no teme ser vetado en Hollywood por sus posturas políticas y advierte que los responsables serán expuestos

Durante la presentación de ‘El ser querido’, el actor afirmó que continúa recibiendo ofertas de trabajo de EU

Javier Bardem volvió a defender públicamente su derecho a expresar sus posiciones políticas pese a las posibles consecuencias profesionales dentro de la industria cinematográfica. Durante la presentación en Cannes de ‘El ser querido’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, el actor habló sobre el temor a perder oportunidades laborales, las supuestas listas negras y el precio que puede implicar alzar la voz sobre conflictos como el de Gaza.

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Bardem aseguró que, por ahora, continúa recibiendo ofertas de diferentes mercados y considera que quienes intenten castigar profesionalmente a artistas por sus opiniones podrían terminar enfrentando el rechazo del público.

¿Javier Bardem teme perder trabajos por sus posiciones políticas?

Javier Bardem en la alfombra roja de los Oscar 2026 (imagen: Cordon Press)

Bardem reconoció que existe miedo cuando una figura pública decide pronunciarse sobre asuntos políticos que pueden generar rechazo dentro de la industria. Sin embargo, explicó que para él resulta más importante actuar de acuerdo con sus principios y aceptar las posibles consecuencias derivadas de sus declaraciones.

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El actor resumió su postura de manera contundente: “El miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas aun con miedo”.

Bardem también señaló que no cuenta con una alternativa profesional preparada en caso de que sus opiniones terminen afectando su carrera. Aun así, sostuvo que asumiría esa situación si llegara a producirse.

El panorama actual, según explicó, no parece indicar que Hollywood haya cerrado sus puertas. El intérprete afirmó que continúa recibiendo numerosas propuestas de trabajo provenientes de Estados Unidos, Europa, Sudamérica y España. Para Bardem, esa actividad profesional le permite considerar que la narrativa alrededor de los artistas que expresan posiciones políticas incómodas podría estar cambiando.

Bardem advierte sobre las supuestas listas negras en Hollywood

El ganador del Oscar por ‘Sin lugar para los débiles’ también se refirió directamente a las supuestas listas negras contra intérpretes y otras figuras de la industria que adoptan posiciones políticas públicas.

En lugar de mostrarse preocupado por quienes puedan impulsar ese tipo de prácticas, Bardem considera que la exposición pública podría terminar afectando a sus responsables. “Aquellos que van haciendo esas supuestas listas negras son los que van a ser expuestos”, afirmó.

Sus comentarios llegan después de nuevas muestras públicas de activismo. Apenas meses atrás, Bardem aprovechó una aparición en los Oscar para pronunciarse contra la guerra y expresar su apoyo a Palestina.

El caso también recuerda la experiencia de Susan Sarandon, quien ha hablado públicamente sobre las consecuencias profesionales que enfrentó después de expresar sus posiciones políticas. La actriz estuvo presente en Cannes durante la llegada del equipo de ‘El ser querido’, reforzando el vínculo entre dos figuras que han utilizado repetidamente su exposición internacional para abordar asuntos políticos y sociales.

Javier Bardem (imagen: Getty)

‘El ser querido’ marca el regreso de Bardem al cine español

Las declaraciones se produjeron mientras Bardem promociona ‘El ser querido’, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y coprotagonizada por Victoria Luengo. La película sigue la complicada relación entre Esteban, un reconocido cineasta, y Emilia, su hija actriz, después de años de distanciamiento.

El proyecto supone el regreso de Bardem a una producción española después de ‘El buen patrón’, dirigida por Fernando León de Aranoa. Su interpretación en la nueva cinta recibió comentarios favorables durante su presentación en Cannes, donde la película forma parte de la presencia española en el festival.

Bardem también defendió el trabajo de Sorogoyen y destacó la libertad que ofreció a los actores durante el rodaje. Fuera de la pantalla, el intérprete insistió en que seguirá utilizando su posición pública para expresar sus opiniones, incluso cuando hacerlo implique riesgos profesionales.

Con información de Fotogramas.

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