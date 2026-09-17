Hannah Einbinder critica a Ed Sheeran tras el despido de Macklemore: ‘Espero que sufras una quemadura de sol muy fuerte’

Hannah Einbinder se sumó a las críticas contra Ed Sheeran después de que Macklemore fuera retirado de su gira tras expresar apoyo a la gente de Palestina. La actriz de Hacks cuestionó al cantante mediante Instagram, donde otras figuras del entretenimiento también rechazaron lo ocurrido. El conflicto ya provocó salidas de músicos del recorrido y respuestas públicas sobre quién tomó la decisión.

¿Qué pasó con Macklemore?

Macklemore participaba como invitado en el Loop Tour, colaboración que terminó rodeada de versiones sobre presiones de los propietarios de estadios. El rapero y Sheeran publicaron explicaciones separadas sobre la ruptura; ambos describieron dificultades para mantener la programación, aunque sus declaraciones pusieron el acento en responsabilidades distintas y en las consecuencias que tendría continuar con los conciertos.

El antecedente fue la presentación del 4 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Macklemore pronunció la consigna “Palestina libre”. Su salida del recorrido se conoció hasta el lunes 14 de septiembre. Ese mismo día, el músico publicó un comunicado en Instagram en el que responsabilizó parcialmente a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, por lo sucedido.

Hannah Einbinder en Hacks (Foto: HBO)

Según el relato del rapero, Sheeran le informó que Kraft había llamado para impedir su presentación en el Gillette Stadium, propiedad de Kraft Group. Macklemore añadió que, de acuerdo con lo que le transmitió el cantante, otros propietarios se habían unido a un ultimátum: si permanecía en la gira, Sheeran tampoco podría actuar en sus recintos.

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Macklemore reconoció que su compañero enfrentaba una situación difícil, pero cuestionó su postura pública. Aseguró que Sheeran le había dicho que la consigna y la bandera palestina “resultaban hirientes para algunas personas”. El rapero respondió que existía una diferencia fundamental entre sus posiciones si esos símbolos provocaban más rechazo que la muerte de niños palestinos.

La justificación de Ed Sheeran

Sheeran respondió el 15 de septiembre y sostuvo que había dedicado la semana a hablar con los propietarios de los recintos para intentar resolver el problema. Sobre la exclusión de Macklemore, afirmó que fue “decisión del promotor, no mía”. A su comunicado añadió: “Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira y a los demás artistas invitados y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

De inmediato, Finneas, hermano de Billie Eilish, y Aaron Rowe anunciaron su salida, al igual que Lukas Graham y el grupo irlandés Beoga. Las retiradas hicieron todavía más grandes las consecuencias profesionales de la controversia, pues la ausencia de Macklemore dejó de ser el único cambio en la gira y pronto el elenco musical comenzó a desintegrarse.

Macklemore (Foto: Live Nation)

El 16 de septiembre, Macklemore anunció que donará el millón de dólares de ganancias netas obtenido en la gira a seis organizaciones que apoyan al pueblo palestino. También invitó a Kraft a igualar la aportación. Posteriormente, Kraft informó que él y Sheeran aportarían dos millones de dólares cada uno para atender la crisis humanitaria; cabe mencionar que el comunicado no identificó las organizaciones receptoras, por lo que el anuncio dejó la duda sobre el destino de esos recursos.

Hannah Einbinder y otras estrellas critican a Ed Sheeran

Einbinder expresó su rechazo: “Ed Sheeran, te lo digo como pelirroja. Espero que sufras una quemadura de sol MUY fuerte. De esas en toda la parte de atrás del cuerpo que hacen que duela acostarse, caminar o sentarse”, escribió el 15 de septiembre en sus historias de Instagram. La actriz también compartió un poema del escritor guatemalteco Otto René Castillo, y republicó mensajes de músicos que abandonaron la gira.

Ms. Rachel, creadora de contenido infantil, cuestionó que Sheeran no hubiera respaldado al rapero frente a las presiones: “Ed Sheeran tuvo una oportunidad de mostrar que no nos dejaríamos intimidar para castigar a personas por apoyar a Palestina”, escribió. Después sostuvo que el cantante había cedido y pidió a otras personas pronunciarse contra el genocidio en Gaza.

“[Ed Sheeran] cedió ante personas que se niegan a aceptar lo que el mundo sabe. Está ocurriendo un genocidio en Gaza. Todos debemos alzar la voz en contra. Si más de 20 mil niños blancos hubieran sido asesinados en otra parte del mundo, todo el mundo estaría denunciándolo a gritos durante sus conciertos. Tratar la vida de algunos niños como si fuera menos merecedora de indignación es racista. Guardar silencio durante un genocidio no es ser neutral.”

Con información de Variety.

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