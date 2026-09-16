Michael B. Jordan revela que tiene varios proyectos de anime en desarrollo

El ganador del Oscar Michael B. Jordan quiere llevar su afición por la animación japonesa a nuevos proyectos profesionales y no hay nada que lo detenga. Un nuevo perfil de Vogue reveló que el actor tiene varias propuestas de anime en desarrollo, novedad que conecta con intereses que ha compartido públicamente durante años. Su entusiasmo por esas historias ya había llegado al cine mediante decisiones creativas en sus propias películas.

¿Qué sabemos de los proyectos de anime de Michael B. Jordan?

El interés del protagonista de Creed: Corazón de Campeón tiene una historia personal que precede a su carrera como director. En su infancia, cuando vivía en Newark, Nueva Jersey, buscaba oportunidades para ver animación japonesa incluso fuera de casa. Vogue recupera ese recuerdo para mostrar una faceta más juguetona del intérprete, cuya imagen pública solemos conectarla con la disciplina y la seriedad.

La revista precisa que sus proyectos de anime están en etapas iniciales de desarrollo y Jordan hizo la revelación mediante el uso de algunas palabras muy, muy entusiastas: “Puede que simplemente lo deje todo y me dedique a hacer anime el resto de mi vida”. De momento, Michael no proporcionó títulos o algún atisbo de proyecto. Tampoco identificó estudios de animación o algún trabajo preliminar. Será el tiempo quien revela lo que pasa por la cabeza del actor ahora mismo.

Michael B. Jordan en Pecadores (Foto: IMDb)

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Michael B. Jordan como fanático del anime

El recuerdo de infancia tiene a Dragon Ball Z como ese título fundamental, pues Jordan se escapaba al sótano de su iglesia para ver episodios por televisión. Aquel niño que buscaba un momento para seguir las aventuras de los saiyajin conservó la afición al crecer, hasta incorporarla a la manera en que piensa y prepara sus películas.

Durante la promoción de Creed III, Jordan habló sobre cuánto espacio ocupa esa afición en su rutina: “Veo anime todos los días”. En una entrevista con Polygon de 2023, señaló que recordaba esas imágenes al preparar las coreografías de combate. Naruto y Dragon Ball Z estuvieron entre las referencias que ayudaron a construir el lenguaje visual de su debut como director.

En otro momento, al hablar con IndieWire, Jordan explayó su interés por la amistad y las rivalidades presentes en esas historias, como cuando en Creed III enfrenta a Adonis con Damian, un amigo de infancia. Incluso el concepto del Zorro de Nueve Colas funcionó como una referencia sobre aislamiento emocional. En 2023, su visita a Japón incluyó una parada en Studio Pierrot, donde recibió una ilustración de Tetsuya Nishio, diseñador de personajes de Naruto.

Por último, sobradamente conocida es la anécdota de cómo Jordan utilizó a Vegeta como inspiración para su diseño de vestuario en Pantera Negra, película de Marvel Studios en la que interpreta a Erik Killmonger. ¡Un fan hecho y derecho!

Foto: IMDb

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Alas de sangre, el otro proyecto de Michael

Fuera de la animación, Jordan participa en la adaptación televisiva de Alas de sangre, novela de Rebecca Yarros conocida en inglés como Fourth Wing. Prime Video anunció la orden de producción de la serie en mayo y el actor figura como productor ejecutivo junto con Elizabeth Raposo, ambos mediante su compañía Outlier Society.

Contará la historia de Violet Sorrengail, una joven de 20 años obligada por su madre a ingresar en el brutal Colegio de Guerra de Basgiath; allí debe competir con otros aspirantes para convertirse en jinete de dragón. La adaptación llevará a televisión el inicio de la saga Empíreo, que es una fusión de formación militar con una trama romántica, es decir, un romantasy tipo spicy.

Meredith Averill está al frente de la adaptación como guionista, responsable creativa y productora ejecutiva. Lisa Joy dirigirá el primer episodio y también participa en la producción. Yarros forma parte del equipo como productora ejecutiva, por lo que la autora está conectada al desarrollo de la versión televisiva de su obra.