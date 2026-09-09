‘La Campana de Cristal’: Todo sobre la adaptación con Billie Eilish y Connor Storie basada en la novela de Sylvia Plath

Billie Eilish cambia los escenarios musicales por el mundo de Sylvia Plath en La campana de cristal, la nueva película de Sarah Polley. Focus Features confirmó el reparto que acompañará a la cantante, con Connor Storrie y Carey Mulligan entre sus integrantes. La adaptación tiene como estrellas a varias figuras de trayectorias muy distintas, con la cantante de Bad Guy como protagonista.

¿Qué sabemos sobre La campana de cristal con Billie Eilish y Connor Storrie?

Polley asume la dirección y también firma el guion adaptado de esta producción, que lleva al cine la novela semiautobiográfica de la escritora estadounidense. La cineasta de Ellas hablan trabajará aquí con un relato de ambición profesional, elemento que convive con un profundo malestar personal.

Eilish interpretará a Esther Greenwood, una aspirante a escritora que consigue una estancia como practicante en una revista de Nueva York; será su debut como actriz de largometraje. La historia transcurre en los años cincuenta y desarrolla sus dificultades con la salud mental, junto con las presiones sociales que limitan las posibilidades de las mujeres para decidir qué vida quieren llevar. Storrie dará vida a Marco, el hombre con quien Esther tiene una cita a ciegas. Su incorporación coloca al actor en un registro bastante diferente al que lo hizo conocido entre el público de la exitosísima Heated Rivalry.

Billie Eilish (Foto: Getty)

Carey Mulligan será la señora Greenwood, madre de Esther, y Danielle Deadwyler interpretará a la doctora Nolan, su psiquiatra; ambas ocupan posiciones importantes en el entorno de la protagonista. El reparto también incluye a Dylan Hawco como Buddy Willard, su primer novio, e Ike Barinholtz como Lenny, un adinerado locutor de radio neoyorquino relacionado con su paso por la ciudad. La vida de Esther en la revista contará con Lili Taylor como Jay Cee, editora de Ladies’ Day, y Maggie Kuntz como Doreen, compañera de prácticas y amiga cercana en Nueva York. Ella Beatty interpretará a Joan, una antigua conocida de Esther.

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Cabe mencionar que el rodaje ya terminó, y que Plan B, Studiocanal y Joy Coalition producen la adaptación, cuya distribución estará a cargo de Focus Features. La compañía todavía no ha anunciado una fecha de estreno.

La novela de Sylvia Plath detrás de la película

La campana de cristal apareció en 1963 bajo el seudónimo Victoria Lucas y esa primera publicación permite situar la adaptación dentro de una historia literaria que supera las seis décadas. Antes de convertirse en un proyecto con una estrella del pop como protagonista, el libro ya había comenzado su recorrido con otro nombre en la portada y con Esther Greenwood como personaje principal.

El carácter semiautobiográfico de la obra conecta la ficción con experiencias de Plath, aunque Esther sí conserva su identidad como personaje literario. La adaptación narra su llegada a Nueva York y las dificultades que atraviesa. La gran ciudad convive con la cuestión de lo que ocurre cuando una joven obtiene una oportunidad deseada y de todos modos no encuentra bienestar.

Connor Storrie para Behind the Blinds

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Los recientes proyectos de Eilish y Storrie

La relación de Eilish con el cine también incluye su trabajo junto a James Cameron en Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D). Ambos dirigieron la película de concierto, realizada durante la gira de la cantante y estrenada en Estados Unidos el pasado 8 de mayo. El proyecto llevó su espectáculo musical a las salas mediante una presentación tridimensional.

Storrie, por su parte, alcanzó la fama total con Heated Rivalry, donde interpreta al jugador de hockey Ilya Rozanov. Ahí comparte protagonismo con Hudson Williams, quien encarna a Shane Hollander. La serie adapta los libros de Rachel Reid bajo la dirección creativa de Jacob Tierney y desarrolla una relación amorosa entre deportistas. La segunda temporada ya está en desarrollo.

Con información de Variety.