Paramount exige que fiscales estatales y el sindicato de guionistas paguen por el retraso de su acuerdo con Warner

Paramount Skydance presentó nuevos argumentos para que quienes buscan frenar su compra de Warner Bros. Discovery respondan por los costos relacionados con la espera. La compañía insiste en obtener protección económica durante el litigio, petición sobradamente rechazada por los fiscales estatales y el sindicato de guionistas.

¿Qué plantea la demanda de los 12 estados y la WGA?

La oposición judicial hizo unir fuerzas a doce fiscales generales estatales, todos liderados por Rob Bonta, de California, además de una demanda del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, mejor conocido como WGA. Sus acciones tiene el objeto impedir la adquisición de Warner Bros. Discovery. Paramount sostiene que estos procedimientos constituyen el último obstáculo para completar la operación, aunque la legalidad de la compra todavía está pendiente de resolución.

Paramount solicita una garantía de 1.88 mil millones de dólares. Busca cubrir los costos que afrontaría si la suspensión se prolonga hasta el juicio, previsto para marzo de 2027, y los demandantes pierden en última instancia. Se trata de una solicitud ante la jueza federal Araceli Martínez-Olguín; todavía no existe una orden que obligue a entregar ese dinero. A partir del 1 de octubre deberá pagar aproximadamente siete millones de dólares diarios a los accionistas de Warner por cada día que la operación permanezca sin cerrar.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: X)

Según los escritos de la compañía, las reglas federales de procedimiento civil y la Ley Clayton sustentan su petición de protección financiera. Paramount argumenta que los demandantes deben responder por el perjuicio que ocasione la suspensión si su impugnación fracasa.

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La primera solicitud de Paramount fracasó y ahora lo vuelve a intentar

La petición ya había recibido una respuesta adversa de los fiscales y del WGA. En su escrito de oposición señalaron que Paramount aceptó voluntariamente los pagos por demora para convencer a Warner de abandonar su acuerdo preliminar con Netflix. Sostienen que los contribuyentes de California y una organización sindical sin fines de lucro no deben asumir ese compromiso. Los abogados también cuestionaron el momento elegido para solicitar la garantía y declararon que Paramount esperó veinticuatro días después de firmar el acuerdo que impedía cerrar la adquisición para pedir modificaciones. “Paramount ahora desea trasladar su responsabilidad”, escribieron los representantes de los estados y del sindicato.

En los nuevos documentos, Paramount insiste en que sus posibles pérdidas están respaldadas por pruebas y abarcan tanto los pagos diarios como costos adicionales de financiamiento. La compañía acusa a los estados de ignorar ese daño económico. También reprocha haber prolongado sus investigaciones durante meses y demandado poco antes de obtenerse las últimas autorizaciones regulatorias de la Comisión Europea:

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“Si los demandantes insisten en que esta transacción permanezca suspendida mientras se resuelve su demanda, deben aceptar las consecuencias financieras si su impugnación finalmente fracasa. Paramount aceptó retrasar el cierre de la operación para facilitar una pronta resolución del caso, al tiempo que preservó expresamente sus derechos legales, y seguimos cumpliendo ese acuerdo. No estamos pidiendo al tribunal de distrito que levante la orden que impide cerrar la operación, sino que exija el cumplimiento de la fianza que protege nuestros intereses financieros mientras el litigio siga pendiente.”

Fuera del tribunal, Paramount ha buscado apoyo para alcanzar un acuerdo antes de que comiencen los pagos diarios. Entre las figuras que respaldan la operación aparecen Adam Aron, director ejecutivo de AMC, y Ari Emanuel, de Endeavor. Se espera que Martínez-Olguín resuelva la solicitud de garantía el 24 de septiembre. Esa decisión abordará la protección económica reclamada por Paramount y será distinta del juicio sobre la adquisición. Hasta entonces, la compañía mantiene su exigencia y los demandantes su rechazo; los pagos por demora fueron pactados con Warner, pero todavía se discute si sus posibles consecuencias deben alcanzar a quienes impugnaron la compra.

Con información de The Wrap.