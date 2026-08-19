Fiscal de California advierte a David Ellison por fusión de Paramount y Warner Bros.: ‘No puede escapar de la responsabilidad’

La batalla legal por la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery no disminuye en intensidad. Rob Bonta, fiscal general de California, respondió directamente a las presiones de David Ellison. En entrevista con The Hollywood Reporter, Bonta sostuvo que el CEO de Paramount está “desperado” y “dando patadas de ahogado”, mientras defiende la demanda antimonopolio presentada por 12 fiscales estatales para bloquear la operación.

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¿Qué le respondió Rob Bonta a David Ellison?

La demanda encabezada por California se ha convertido en el principal obstáculo para la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. El juicio está previsto para marzo de 2027 y, de acuerdo con The Hollywood Reporter, podría obligar a la desinversión de activos de Warner Bros. y costarle a Ellison más de US$1 mil millones en cuotas por demora.

David Ellison, CEO de Paramount (Fotografía: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images)

En las últimas semanas, Ellison ha intentado aumentar la presión con una campaña pública, una amenaza de sacar Paramount de California y una moción para que los contribuyentes cubran posibles cuotas por demora si el estado pierde el caso. Bonta rechazó esa estrategia.

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“Simplemente no creo que esto vaya a llegar a ninguna parte. No tiene fundamento. Sinceramente, parece que están dando patadas de ahogado”, dijo sobre la moción. El fiscal añadió que Paramount decidió por cuenta propia aceptar una cuota por demora con Warner Bros. Discovery, sin que California obligara a la compañía a hacerlo.



Bonta también desestimó la amenaza de mover Paramount fuera de California. “Si su objetivo es ejercer presión, no se siente presión alguna; por tanto, no se está ejerciendo presión”, afirmó. Luego agregó: “Vaya adonde vaya en los Estados Unidos de América, no puede escapar de la responsabilidad. No se puede escapar de la rendición de cuentas.”



Bonta insiste en que el caso no es sobre CNN



La entrevista llega después de que Ellison publicara un texto de opinión en The New York Times, en el que sostuvo que la demanda contra la fusión no era realmente por participación de mercado, sino por temores políticos sobre el futuro de CNN. Bonta rechazó esa lectura y señaló que su caso se mantiene dentro del terreno antimonopolio.



El fiscal dijo que entiende las preocupaciones sobre el futuro de la prensa libre, la democracia y medios como CNN o CBS News, pero aclaró que esos temas no son la base de la demanda. “Este es, y siempre ha sido y será, un caso antimonopolio directo, esencial y sin matices”, afirmó.



Bonta también acusó a Paramount-Warner Bros. de desviar la discusión hacia temas que considera irrelevantes para el litigio, como CNN, el streaming o las aprobaciones de reguladores extranjeros. Para él, lo central está en los efectos que la fusión tendría sobre la competencia en Estados Unidos.

El fiscal pide remedios estructurales, no promesas de conducta



Bonta reiteró que está dispuesto a negociar, pero solo si Paramount-Warner Bros. presenta propuestas “reales, robustas, estructurales”. El fiscal marcó una diferencia entre remedios estructurales y remedios de comportamiento. Para él, promesas como estrenar 30 películas al año no bastan, porque dependen de cómo la compañía decida actuar en el futuro.



“Las medidas estructurales consisten en mantener separadas a las entidades corporativas o en dividir una única entidad corporativa en dos”, explicó. En cambio, dijo que un compromiso de producir cierta cantidad de películas es un tema de comportamiento.



El fiscal puso como ejemplo el mercado de canales de cable. Según Bonta, si dos gigantes del entretenimiento se fusionan, podrían controlar cerca de 50 canales muy buscados en Estados Unidos. Un remedio estructural, dijo, podría implicar transferir un paquete de canales a otro dueño para evitar una concentración excesiva.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)



Bonta también minimizó la campaña pública de apoyo a la fusión. Grupos como DGA, IATSE y Cinema United han pedido conversaciones para alcanzar un acuerdo, mientras cadenas como AMC, Regal y Cinemark respaldaron la operación. El fiscal dijo que escucha a los involucrados, pero insistió en que esto no es un concurso de popularidad.



“Lo único que importa es lo que sucede en la sala del tribunal”, afirmó.



Para Bonta, la presión del calendario es un problema creado por Paramount. La compañía acusa que los retrasos afectan empleos y proyectos, pero el fiscal sostiene que la empresa demoró la entrega de información durante la etapa investigativa.

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