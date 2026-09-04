Jane Fonda lamenta estar en contra de la fusión Paramount-Warner: ‘David Ellison me cae muy bien’

Jane Fonda puede sentir todo el afecto posible por David Ellison y, al mismo tiempo, rechazar el negocio más ambicioso de toda su carrera empresarial. La actriz defendió su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, una operación cercana a los 111 mil millones de dólares que enfrenta una batalla judicial y una creciente resistencia dentro de Hollywood.
¿Qué dijo Jane Fonda sobre David Ellison?
La ganadora de dos premios Óscar habló con periodistas antes de recibir un reconocimiento en los DVF Awards, gala organizada por Diane von Furstenberg durante el Festival de Venecia. Aunque gran parte del encuentro estuvo dedicado a su activismo político, Fonda aprovechó el espacio para explicar por qué considera peligrosa la reducción del número de estudios importantes. La actriz admitió que su postura le produce un conflicto personal:
“Es triste para mí porque David Ellison me cae muy bien. Skydance, la compañía de David, financió Grace and Frankie, mi serie de siete años para Netflix, y llegué a conocerlo, y me cae bien. Pero eso no cambia las cosas. Esto no es algo personal. Se trata de lo que le hará a la industria del entretenimiento, que ya está sufriendo terriblemente”.
Entre sus principales preocupaciones mencionó el aumento de precios, la posible eliminación de miles de empleos y la pérdida de espacios para vender proyectos. También advirtió que actores, escritores, productores y otros miembros de Hollywood tendrían menos poder para negociar si dos estudios quedaran bajo un solo propietario. Los sindicatos, agregó, enfrentarían una posición más débil frente al nuevo conglomerado.
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¿Cómo va la fusión Paramount-Warner?
La compra todavía no se ha completado, sobre todo ahora que una coalición liderada por California, integrada por doce estados, presentó una demanda para impedirla por posibles daños a la competencia. Paramount aceptó aplazar el cierre hasta junio de 2027 o hasta que exista una resolución judicial, aunque sigue afirmando que la unión le permitiría competir mejor contra Netflix.
Fonda también recordó a Ted Turner, fundador de CNN y su exesposo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Paramount termine controlando la cadena informativa. Según la actriz, Turner quedaría devastado:
“Oh, creo que estaría terriblemente disgustado. En aquel entonces, cuando vendió, él no quería hacerlo, y yo todavía estaba con él en ese momento. Recuerdo que todos los grandes pensadores, ya sabes, los John Malone, los Gordie Crawford, le decían: ‘Tienes que hacerlo’. Ted no quería hacerlo, pero lo hizo. Y ahora David Zaslav también lo hizo. Ted estaría absolutamente destrozado.”
Lo que Jane Fonda piensa de las élites tecnológicas
La actriz dirigió después su crítica hacia los magnates tecnológicos interesados en prolongar radicalmente la vida humana: “Quieren vivir para siempre mientras matan al resto de nosotros”. De inmediato llevó su discurso hacia niveles más oscuros.
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“Hay dos cosas. La mayoría de estos tipos, estos magnates tecnológicos, oligarcas y multimillonarios, sienten que las leyes por las que vivimos el resto de nosotros no se aplican a ellos, incluidas las leyes de la física. Las leyes naturales. Creen que van a vivir para siempre. Esa es una [cosa].
La otra es que, como estos tipos [que no envejecen] no pueden tener bebés, van a crear robots. Esos serán sus bebés. Y al resto de nosotros simplemente nos convertirán en tradwives, mujeres tradicionales que también tendrán muchos hijos. Después nos quitarán el derecho al voto. ¿Puedes creerlo? Y no vamos a permitirlo. No van a ganar, porque no vamos a permitirlo.
El gran problema es, y esto nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, que, si esto estuviera pasando en cualquier otro momento, podrías decir: ‘Al final vamos a ganar’. Pero, debido a la crisis climática, no tenemos tanto tiempo. Ya sabes, hay un punto en el que, si hace demasiado calor, ya no hay vuelta atrás.”