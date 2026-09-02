George Clooney defiende a Mark Ruffalo de Paramount: ‘Apoyo su facultad para hablar con libertad’

El actor George Clooney intervino en el enfrentamiento entre Mark Ruffalo y Paramount al defender el derecho de su colega a expresar opiniones políticas y empresariales. También manifestó serias dudas sobre la proyectada unión con Warner Bros. Discovery, operación que continúa detenida por una demanda antimonopolio liderada por California.

¿Qué pasó con Mark Ruffalo?

La disputa comenzó cuando Ruffalo compartió sus críticas contra la compra de Warner por Paramount y cuestionó la concentración de estudios y medios informativos bajo una misma administración. El intérprete de Hulk ya había declarado ante el Senado y firmado una carta contra la operación junto con miles de trabajadores de Hollywood.

El 21 de agosto, Ruffalo publicó un video sobre los vínculos comerciales de Oracle con las fuerzas armadas de Israel. El actor relacionó esa compañía, fundada por Larry Ellison, con el financiamiento de la oferta encabezada por su hijo David Ellison y señaló la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio sostenido por un sistema de apartheid.

Mark Ruffalo (Foto: Getty)

Paramount respondió que el mensaje empleaba tropos antisemitas dentro de una disputa empresarial. La compañía afirmó que aplicar los términos genocidio y apartheid a una operación corporativa cruzaba todo límite, También aseguró que no tolera prejuicios contra ningún grupo. Ruffalo negó en X casi de inmediato que sus declaraciones estuvieran dirigidas contra las personas judías: “La acusación de que soy antisemita es indignante y fundamentalmente deshonesta”, escribió.

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La Liga Antidifamación, el Centro Simon Wiesenthal y Creative Community for Peace, todas organizaciones judías, reprobaron los comentarios de Ruffalo y apoyaron a Paramount. En la dirección contraria, más de 170 figuras judías, entre ellas Joel Coen, Hannah Einbinder, Tony Kushner y Joaquin Phoenix, firmaron una carta que rechazó las acusaciones contra el actor.

George Clooney defiende a Mark Ruffalo

Clooney abordó el caso el 2 de septiembre durante una conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia, donde recibió el León de Oro por su trayectoria. La ceremonia convirtió una celebración de su carrera en un espacio para discutir libertad de expresión, concentración de medios, inteligencia artificial y empleos en Hollywood.

El protagonista de Michael Clayton evitó pronunciarse sobre si comparte las opiniones de Ruffalo acerca de Israel o la familia Ellison, por lo que su defensa se concentró en el derecho del actor a expresarlas: “Creo en la libertad de expresión incluso cuando estoy completamente en desacuerdo con ella”, declaró ante los periodistas. Clooney también puso en duda la esencia económica del acuerdo:

George y Amal Clooney (Foto: Getty)

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“No veo cómo esta fusión podría terminar teniendo sentido desde el punto de vista financiero para quienes están intentando llevarla a cabo. Ya veremos. Me preocupa cuando una gran compañía absorbe a otra. Siempre me preocupa cuando las grandes compañías se consolidan, porque eso significa que muchas personas van a perder sus empleos.”

¿Paramount ya compró Warner?

A Paramount todavía un largo camino para completar la adquisición de Warner Bros. Discovery. Ambas compañías firmaron un acuerdo valuado en 110 mil millones de dólares y los accionistas de Warner aprobaron la venta, pero el cierre permanece suspendido. Por ahora siguen siendo empresas separadas, aunque exista un contrato para unirlas.

El principal obstáculo es la demanda presentada el 13 de julio por California y otros once estados, cuyos fiscales sostienen que la fusión reduciría la competencia en la distribución de películas comerciales y la televisión de paga. Paramount rechaza tajantemente esa vía y asegura que el grupo unido competiría mejor contra Netflix y Disney.

El reloj financiero también presiona a David Ellison, CEO de la Paramount, pues a partir del 1 de octubre la empresa deberá pagar a los accionistas de Warner una cuota diaria de siete millones de dólares por el retraso. La compra está acordada y cuenta con numerosas autorizaciones internacionales, pero todavía le tiene muchos obstáculos por delante.

Con información de Variety.