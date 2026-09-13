James McAvoy reacciona al nuevo Profesor X de Marvel Studios en el reboot de X-Men

El actor James McAvoy ya respondió al relevo del Profesor X en la nueva película de X-Men, proyecto con el que Marvel Studios pretende reivindicar a los mutantes en la pantalla grande. McAvoy, que interpretó a Charles Xavier en las precuelas de Fox, recibió la pregunta durante su visita al Festival Internacional de Cine de Toronto.

¿Cómo reaccionó James McAvoy al nuevo Profesor X?

McAvoy acudió al festival para promocionar Faith, pero su pasado como líder de los X-Men no lo ha dejado del todo y apareció durante la entrevista con Entertainment Weekly. Después de cuatro películas en ese universo, las preguntas sobre Xavier todavía lo acompañan y para muchos fans él siempre será el joven Charles.

El nuevo Profesor X será Christopher Abbott, esto se sabe desde mediados de agosto, cuando Kevin Feige lo anunció durante el panel de Marvel Studios en D23. Al preguntarle por su sucesor, McAvoy respondió: “Buena suerte para él. Buena suerte, buena suerte, buena suerte. Solo les deseo lo mejor y buena suerte”.

James McAvoy como Charles Xavier (Foto: IMDb)

Después recordó, entre bromas, que había acudido a presentar otro trabajo: “Estoy aquí para promocionar una película diferente, así que realmente no… [Marvel] tiene una enorme maquinaria publicitaria; pueden promocionar su propia [película]. ¡Pero les deseo muchísima suerte!”. El antiguo director de la escuela de mutantes ofreció sus buenos deseos, pero dejó la campaña promocional en manos del estudio.

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Cuando todavía circulaban rumores sobre Colman Domingo como el nuevo Charles Xavier, McAvoy expresó entusiasmo por descubrir lo que vendría: “¡Era fan antes de ser empleado y volveré a ser fan!”. La elección final fue Abbott.

El legado de James McAvoy en los X-Men

McAvoy debutó como Charles Xavier en X-Men: Primera generación, estrenada en 2011 y dirigida por Matthew Vaughn. La película retrocedió hasta la juventud del telépata y de Erik Lehnsherr, interpretado por Michael Fassbender. Ambos colaboraban para reunir a otros mutantes, antes de que sus diferencias sobre la relación con la humanidad los colocaran en caminos enfrentados.

En X-Men: Días del futuro pasado, de 2014 y probablemente la mejor película de los X-Men que se ha hecho hasta ahora, la historia reunió a los personajes de la trilogía original con sus versiones jóvenes. McAvoy y Stewart participaron como Xavier en momentos diferentes de su vida. El argumento utilizó ese encuentro entre generaciones para contar una misión que buscaba modificar el pasado y evitar un futuro terrible para los mutantes.

El actor continuó con X-Men: Apocalipsis y X-Men: Dark Phoenix; en esta última, estrenada en 2019, el equipo enfrentó la crisis de Jean Grey, interpretada por Sophie Turner. El personaje de Xavier volvió a asumir la responsabilidad de cuidar a sus alumnos y a tomar las consecuencias de las decisiones tomadas dentro de esa familia.

Lo que sabemos sobre la nueva película de los X-Men en Marvel Studios

James McAvoy como La bestia (Foto: IMDb)

Christopher Abbott interpretará a Charles Xavier y Kit Connor será Scott Summers, conocido como Cíclope. Sadie Sink encarnará a Jean Grey, personaje que ya tuvimos la oportunidad de ver en Spider-Man: Un Nuevo Día. Así, el estudio comenzó a identificar las nuevas cara de esta etapa antes del estreno de la película del equipo.

Samara Weaving interpretará a Emma Frost y Maya Boyd será Tormenta. También están anunciados la recién ascendida Inde Navarrette como Rogue y nada más y nada menos que Adam Driver como el villano Mister Sinister, actor que por muchos años se negó a aparecer en Marvel Studios, de acuerdo con el testimonio de Feige.

El estreno de la nueva aventura de los X-Men está previsto para el 5 de mayo de 2028. Jake Schreier dirigirá la película, cuyo guion está a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo.

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