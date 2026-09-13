Se acabó: Mahershala Ali reafirma que no será Blade en el MCU y envía mensaje a Marvel Studios

Ya lo veíamos venir pero se necesitaba otra confirmación oficial por parte de su estrella. Mahershala Ali acaba de cerrar para siempre la puerta a su participación como Blade y habló sobre lo que le dejó la accidentada experiencia con Marvel Studios. El actor abordó el tema durante la promoción de su nueva película en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

¿Mahershala Ali se despidió de Blade?

La entrevista con Deadline ocurrió a propósito de Your Mother Your Mother Your Mother, su colaboración con el director Bassam Tariq, director que en algún momento estuvo planeado para dirigir la cancelada película de Blade. Para ambos artistas, presentar esta película también significó recordar el proyecto de superhéroes que originalmente los había reunido y que nunca llegaron a filmar.

Cuando le preguntaron si en ver había acabado con Blade, Ali respondió: “Ya terminé. Estoy haciendo esto y cualquier cosa que venga después. Ya lo superé. Ya terminé con eso”. El actor ya había explicado en julio que había dejado atrás el proyecto y ahora sus palabras en Toronto ratifican una postura previa. Su participación como Blade no avanzó más allá de una intervención de voz en una escena posterior a los créditos de Eternals, estrenada en 2021.

Wesley Snipes como Blade (Foto: IMDb)

El actor dio las gracias a Marvel Studios

La despedida también incluyó un agradecimiento por la preparación física que recibió para el papel, pues al preguntarle si había entrenado, contestó: “Oh, absolutamente. Durante un año, sí. Un poco más de un año”. Aunque la película no pasó, Ali pudo aprovechar el entrenamiento cuando encontró otra película que le exigía desenvolverse dentro del cine de acción

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“En realidad, estoy muy agradecido. Ayudaron a pagar nuestra película, así que gracias. Pude entrenar durante un año, así que, a estas alturas, estoy muy agradecido de que hayan hecho una contribución maravillosa a nuestra película”.

Your Mother Your Mother Your Mother llegará a los cines estadounidenses mediante Amazon MGM Studios. Allí toma el papel de Latif, un hombre musulmán dedicado a matar por encargo y que debe criar a sus hijos tras la muerte de su esposa. La colaboración con Tariq ofrece un desenlace profesional a una espera que nos dejó a todos colgados.

Cronología del Blade fallido

Marvel presentó a Ali como su nuevo Blade durante la Comic-Con de San Diego de 2019 y el anuncio nos prometía incorporar al personaje al universo compartido del estudio, con otro intérprete después de la trilogía con Wesley Snipes. La pandemia de COVID-19 alteró los planes de producción de Hollywood al año siguiente y complicó el desarrollo de la propuesta.

Bassam Tariq se incorporó como director, pero abandonó esa función en 2022. Yann Demange tomó después el proyecto y también salió de él en 2024; a esos cambios se sumaron revisiones del guion y las interrupciones laborales de Hollywood de 2023. La preparación avanzaba por etapas, sin que el largometraje consiguiera comenzar su filmación.

El calendario cuenta buena parte de esa historia, pues en 2022 se anunció un estreno para el 3 de noviembre de 2023. Luego pasó al 6 de septiembre de 2024 y al 14 de febrero de 2025. La última fecha asignada fue el 7 de noviembre de 2025, antes de que Disney retirara para siempre la película de su programación. Kevin Feige habló a mediados de julio, para Happy Sad Confused, sobre su frustración por no haber concretado la cinta:

“Me siento muy emocionado de que tuvimos a Wesley Snipes de regreso por un tiempo en Deadpool & Wolverine y me siento como un perdedor enorme y un fracasado por no haber podido hacer la película con Mahershala Ali”.

Snipes sigue siendo el protagonista de las películas individuales del personaje que llegaron a estrenarse. Interpretó al cazavampiros en Blade, de 1998; regresó para Blade II, en 2002, y cerró aquella trilogía con Blade: Trinity, en 2004.

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