‘Avengers: Secret Wars’ reunirá a personajes que los fans jamás imaginaron ver juntos, promete Kevin Feige

La película tomará elementos de distintas etapas de los cómics y del propio MCU para construir una historia nueva

Marvel Studios prepara uno de los crossovers más ambiciosos de su historia con ‘Avengers: Secret Wars’, y Kevin Feige ya comenzó a adelantar el tipo de encuentros que espera ofrecer la película. En un prólogo incluido en una nueva edición de Secret Wars de Jonathan Hickman y Esad Ribic, el presidente del estudio aseguró que la adaptación cinematográfica reunirá a personajes conocidos y queridos en momentos que los fans han deseado durante años, aunque todavía no reveló qué héroes o versiones estarán involucrados.

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¿Qué prometió Kevin Feige para ‘Avengers: Secret Wars’?

Feige explicó que Marvel Studios planea aprovechar la amplitud de su historia cinematográfica y editorial para construir una película que combine personajes y conceptos procedentes de diferentes etapas.

Kevin Feige (Fotografía: Joe Toreno/Variety)

“Reuniremos a los personajes que conocemos y amamos en momentos increíbles, de esos que parecen un sueño hecho realidad, con los que los fans siempre hemos soñado, pero que nunca habíamos visto materializados.”

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La declaración apunta a encuentros que hasta ahora no han ocurrido dentro del MCU y refuerza la expectativa de que ‘Secret Wars’ aumentará todavía más la escala de ‘Avengers: Doomsday’.

La Saga del Multiverso ya permitió recuperar personajes procedentes de producciones anteriores a Marvel Studios mediante películas como ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y ‘Deadpool & Wolverine’. Sin embargo, Feige sugiere que el cierre de esta etapa llevará esa posibilidad a un nivel todavía mayor.

La película tomará elementos de varias generaciones de Marvel

Feige también explicó que la versión cinematográfica no será una adaptación literal de la historia publicada por Hickman y Ribic en 2015.

“Seleccionamos elementos de la rica historia de casi 90 años de los cómics de Marvel y creamos películas que honran la obra original, pero que se convierten en algo totalmente distinto.”

El productor señaló que Marvel tomará ideas tanto de esa etapa como de historias anteriores para construir una nueva versión de ‘Secret Wars’.

“Retomaremos los hilos de la etapa de Hickman y Ribic, así como los de todos sus predecesores, y tejeremos una nueva historia inspirada en el vasto tapiz de nuestros cómics y películas.”

En los cómics de Hickman, el Multiverso termina colapsando y sus restos forman una nueva realidad. Feige destacó precisamente esa capacidad de reconstruir el universo y abrir nuevas direcciones narrativas, algo que también podría tener consecuencias importantes para el MCU después de la película.

Doctor Doom estará en el centro de la historia

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Otro elemento que Feige dejó claro es la importancia de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. dentro de esta nueva etapa de Marvel.

“Y recurriremos al Doctor Doom, el mayor villano de la historia del universo Marvel, para que se convierta en una pieza central de esa historia.”

Antes de ‘Secret Wars’, Doom ocupará un papel fundamental en ‘Avengers: Doomsday’, película que reunirá a Avengers, Fantastic Four, X-Men y otros personajes del MCU.

Por ahora, Marvel no ha confirmado cuáles serán esos cruces que Feige describe como momentos que los fans siempre han querido ver. Los rumores han mencionado a personajes de diferentes generaciones y universos cinematográficos, pero esas versiones permanecen sin confirmación oficial. Lo que sí anticipa el productor es que ‘Secret Wars’ aprovechará décadas de historias de Marvel para reunir personajes que hasta ahora nunca habían compartido pantalla.

Con información de The Direct.

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